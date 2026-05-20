Brayton Purcell LLP insta a la acción mientras California pesa las restricciones de piedra de ingeniería en medio del aumento de los casos de silicosis

Audiencia pública programada para el 21 de mayo mientras los reguladores consideran los hallazgos de que el material puede ser demasiado peligroso para fabricarlo de manera segura

NOVATO, Calif., 20 de mayo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Brayton Purcell LLP, un bufete de abogados reconocido a nivel nacional que representa a los trabajadores perjudicados por exposiciones tóxicas, destaca una nueva recomendación de Cal/OSHA y el personal de la Junta de Normas de Seguridad y Salud Ocupacional de California para avanzar en la Petición 609, una propuesta de la Asociación Occidental de Medicina Ocupacional y Ambiental (WOEMA), que representa a más de 600 profesionales médicos, que podría conducir a restricciones o prohibición de fabricación e instalación de piedra artificial (también conocida como piedra artificial o fabricada) que contiene más del 1 % de sílice cristalina.

La recomendación sigue los hallazgos que relacionan la exposición a la piedra artificial de sílice cristalina con un rápido empeoramiento de la epidemia de silicosis entre los trabajadores de California.

El Consejo de Normas aún no ha votado sobre la recomendación. Está programada una audiencia pública para el 21 de mayo de 2026, a las 10:00 a.m., donde la Junta considerará la propuesta y recibirá comentarios públicos.

Dado que las encimeras de piedra artificial siguen siendo ampliamente utilizadas en Estados Unidos, el resultado de la decisión regulatoria de California podría tener importantes implicaciones nacionales para las prácticas de fabricación y la disponibilidad de productos. Los expertos en salud pública y los defensores legales ven cada vez más a California como un referente de cómo otros estados pueden responder al creciente cuerpo de evidencia que vincula la piedra de sílice cristalina diseñada con enfermedades ocupacionales graves.

"Este es uno de los problemas de salud ocupacional más urgentes que estamos viendo hoy", dijo James Nevin, socio de Brayton Purcell LLP. "El aumento de los casos de silicosis muestra que las protecciones tradicionales utilizadas para la piedra natural no son efectivas, y los trabajadores continúan expuestos a niveles peligrosos de polvo de sílice".

RESULTADOS

Con base en el testimonio proporcionado en numerosas audiencias de médicos, enfermeras, funcionarios de salud pública, abogados de Brayton Purcell LLP y trabajadores de fabricación de encimeras de California, Cal/OSHA determinó que la piedra diseñada:

Contiene niveles extremadamente altos de sílice cristalina

Produce polvo peligroso en el aire durante la fabricación

Puede exponer a los trabajadores incluso en condiciones reguladas

La agencia concluyó que el material es intrínsecamente peligroso y que los enfoques regulatorios actuales no han prevenido la enfermedad.

En respuesta a la petición de WOEMA, que decía:

"Como médicos que se especializan en enfermedades ocupacionales, esperamos que la epidemia de salud de la silicosis continúe a menos que haya una reglamentación acelerada de Cal/OSHA que prohíba efectivamente toda fabricación e instalación (procesamiento que genere polvo) de piedra artificial".

La Junta respondió:

"Si los trabajadores continúan respirando ERC, los casos de silicosis seguirán aumentando".

Además, en respuesta a la declaración de la petición:

"Esta acción es necesaria para proteger a estos trabajadores y sus familias de una enfermedad mortal y para abrir el mercado a productos más seguros, que ya están disponibles comercialmente".

El Consejo declaró:

"Hay alternativas disponibles, y Australia está utilizando exclusivamente dichas alternativas debido a la prohibición ahora en vigor".

"La evidencia ahora muestra que incluso las medidas de seguridad bien intencionadas no pueden prevenir la exposición en condiciones del mundo real", dijo Nevin. "Por ello, los reguladores se ven obligados a considerar cambios más fundamentales".

DETALLES DE LA AUDIENCIA

La Junta considerará la recomendación en una reunión pública:

Fecha: jueves 21 de mayo de 2026

Hora: 10:00 a.m.

Puede participar:

Únase a la audiencia de Zoom el 5/21 a las 10 a. m.

Cómo unirse en línea: Vaya a https://tkoworks.zoom.us/j/87501250331Ingrese el ID del seminario web: 875 0125 0331 Únase a la reunión a través de la aplicación Zoom O a través de su navegador web La videoconferencia se abrirá al público a las 9:50 a.m.

Por teléfono: Marque 1 (669) 444-9171 Ingrese el ID del seminario web: 875 0125 0331 y siga las indicaciones. La teleconferencia se abrirá al público a las 9:50 a.m.

En persona:

Ronald Reagan State Building

Auditorium

300 South Spring Street

Los Ángeles, California 90013

"Este es un momento crucial", dijo Nevin. "Tenemos la oportunidad de prevenir futuros casos de una enfermedad completamente evitable. El resultado de este proceso tendrá consecuencias duraderas para la seguridad de los trabajadores en California y potencialmente en todo el país ".

Acerca de Brayton Purcell LLP

Brayton Purcell LLP es un bufete de abogados de demandantes reconocido a nivel nacional que representa a personas perjudicadas por exposiciones tóxicas, incluido el asbesto y la sílice cristalina. La firma ha estado durante mucho tiempo a la vanguardia de los litigios y la defensa de las enfermedades profesionales, trabajando para responsabilizar a las empresas y promover la protección de los trabajadores afectados por enfermedades prevenibles.

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Brayton Purcell LLP

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FUENTE Brayton Purcell LLP