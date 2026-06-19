Brayton Purcell LLP destaca la investigación que vincula las encimeras de piedra artificial con riesgos graves para la salud de los trabajadores de fabricación

NOVATO, California, 19 de junio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Brayton Purcell LLP llama la atención sobre un artículo recientemente publicado en The Conversation que subraya los importantes riesgos para la salud asociados con las encimeras de piedra artificial, un producto ampliamente vendido por los principales minoristas de Estados Unidos.

El artículo, escrito por los especialistas en salud ocupacional Dr. Robert Harrison y Dr. David Michaels, se titula "Las encimeras de cuarzo están impulsando una crisis de salud pública en los EE. UU. – 2 expertos en salud ocupacional explican el aumento de los trasplantes de pulmón y las demandas". Examina el creciente número de enfermedades graves entre los trabajadores que fabrican superficies de piedra artificial.

Según los autores, los grandes minoristas de mejoras para el hogar desempeñan un papel clave en la distribución de estos productos. Como explican: "Si entras en un Costco, Home Depot o Lowe's y pides una encimera para la renovación de tu cocina, es probable que la tienda se contraiga con una tienda de fabricación local... instruyéndoles para que hagan una de un material llamado piedra de ingeniería".

Brayton Purcell LLP destaca este informe para ayudar a crear conciencia sobre los riesgos que enfrentan las personas que trabajan con piedra artificial, que comúnmente se comercializa como "cuarzo". Estos productos contienen al menos un 90 % de sílice cristalina, junto con aproximadamente un 10 % de otras toxinas como colorantes, pegamentos y resinas conocidas como compuestos orgánicos volátiles (COV).

Durante la fabricación, los trabajadores que cortan y pulen piedra artificial están expuestos a partículas de sílice cristalina respirable extremadamente finas y de tamaño nanométrico. En su artículo, el Dr. Harrison y el Dr. Michaels enfatizan las consecuencias de esta exposición y señalan que los trabajadores "corren el riesgo de desarrollar una enfermedad terrible que destruye sus pulmones".

La afección más estrechamente asociada con esta exposición es la silicosis, una enfermedad pulmonar progresiva e irreversible. Los autores informan que solo en California, más de 550 trabajadores han sido diagnosticados con silicosis relacionada con la fabricación de piedra artificial. Al menos 100 se han sometido o están esperando trasplantes de pulmón, y al menos 30 han muerto entre 2019 y 2026.

Además de subrayar la gravedad del problema, los autores escriben que cuando se fabrica piedra artificial, "se liberan miles de millones de partículas de sílice cristalina muy pequeñas...", que luego son inhaladas por los trabajadores. Además, señalan que incluso el cumplimiento de los límites de exposición ocupacional existentes "no es suficiente para proteger a los trabajadores de los efectos tóxicos extremos" asociados con este material.

Brayton Purcell LLP también llama la atención sobre el creciente cuerpo de literatura científica sobre el tema. Más de 100 estudios revisados por pares han demostrado que la piedra artificial de sílice cristalina no puede ser fabricada de manera segura por seres humanos, independientemente de las medidas de seguridad implementadas.

El artículo también identifica un patrón nacional y global en expansión, con miles de casos reportados en varios países a medida que aumenta el uso de piedra artificial. En los Estados Unidos, el problema también ha dado lugar a un número creciente de reclamaciones legales presentadas por los trabajadores afectados.

"Los consumidores desconocen en gran medida lo que implica llevar estos productos a sus hogares", dijo James Nevin, socio de Brayton Purcell LLP. "Al destacar este artículo, nuestro objetivo es proporcionar una mayor visibilidad del impacto en el mundo real de los trabajadores y las graves consecuencias para la salud relacionadas con la exposición al polvo de piedra artificial".

Con más de 700 clientes afectados por la silicosis de piedra artificial, Brayton Purcell LLP tiene una amplia experiencia representando a personas y familias afectadas por enfermedades ocupacionales, incluidas las asociadas con la exposición a la sílice. La firma se compromete a informar al público sobre los riesgos de salud emergentes y a apoyar a aquellos que buscan comprender mejor sus derechos legales.

Acerca de Brayton Purcell LLP

Brayton Purcell LLP es un bufete de abogados con un enfoque de larga data en la representación de personas afectadas por enfermedades ocupacionales y exposiciones tóxicas. Los abogados de la firma tienen experiencia, logros y están dedicados a abogar por los trabajadores y las familias afectadas por enfermedades graves relacionadas con el lugar de trabajo.

Lea el artículo completo del Dr. Robert Harrison y el Dr. David Michaels: https://theconversation.com/quartz-countertops-are-driving-a-public-health-crisis-in-the-us-2-occupational-health-experts-explain-the-surge-of-lung-transplants-and-lawsuits-284888

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FUENTE Brayton Purcell LLP