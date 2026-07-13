Brayton Purcell LLP llama la atención sobre un nuevo informe médico que destaca los graves riesgos de la silicosis con cálculos artificiales y las limitaciones de los controles convencionales

El informe del taller de la American Thoracic Society subraya la rápida progresión de la enfermedad e identifica la eliminación del peligro como el medio de protección más eficaz

NOVATO, California, 13 de julio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Un informe médico recientemente publicado por la American Thoracic Society está atrayendo una mayor atención a una enfermedad ocupacional grave y de rápida aparición: la silicosis por cálculos artificiales. El informe, Silicosis in the Artificial Stone Countertop Industry: An Official American Thoracic Society Workshop Report, dirigido por el Dr. Sheiphali A. Gandhi, describe las causas, la progresión y los impactos significativos en la salud asociados con esta agresiva afección pulmonar.

"Este informe confirma lo que la evidencia médica y científica ha demostrado durante años: la silicosis por cálculos artificiales es una enfermedad grave y de rápida progresión que continúa afectando a los trabajadores a un ritmo alarmante", dijo James Nevin, socio de Brayton Purcell LLP. "Cuando los controles de exposición no son suficientes para prevenir la inhalación dañina, el enfoque debe cambiar a la fuente del peligro en sí". Con más de 700 clientes de silicosis de piedra artificial en los EE. UU., Nevin ve de primera mano, a diario, el daño catastrófico que la exposición al polvo de piedra artificial de sílice cristalina inflige a los trabajadores y sus familias.

El informe describe la silicosis de piedra artificial como una enfermedad grave y rápidamente progresiva caracterizada por una latencia corta, una progresión acelerada y una alta morbilidad y mortalidad. Estos hallazgos lo distinguen de las formas tradicionales de silicosis, que históricamente se desarrollaron durante períodos de exposición mucho más largos.

La piedra artificial, ampliamente utilizada en la fabricación de encimeras, contiene al menos un 90 % de sílice cristalina. El 10 % restante consiste en otras toxinas y carcinógenos, incluidos los compuestos orgánicos volátiles (COV) como pegamentos, tintes y resinas. Durante los procesos de fabricación, como el corte, el esmerilado o el pulido, este material libera polvo compuesto de partículas de sílice de tamaño nanométrico.

Estas partículas ultrafinas penetran profundamente en el tejido pulmonar, donde desencadenan respuestas inflamatorias y cambios fibróticos que comprometen la función respiratoria. El informe identifica que este polvo tiene una toxicidad excepcionalmente elevada debido a la combinación de su concentración de sílice, tamaño de partícula y composición química.

El informe también enfatiza que la exposición a la piedra artificial difiere significativamente de la exposición a la piedra natural. Si bien los materiales naturales pueden contener sílice, no combinan un alto contenido de sílice con los mismos aglutinantes sintéticos y aditivos químicos. Como resultado, el polvo de piedra artificial presenta un riesgo de inhalación distinto y más agresivo.

La silicosis por cálculos artificiales se asocia con consecuencias graves y, a menudo, irreversibles para la salud. Los efectos documentados incluyen fibrosis masiva progresiva, insuficiencia respiratoria crónica, reducción de la función pulmonar, insuficiencia respiratoria y necesidad de trasplante de pulmón en casos avanzados. En algunos casos, la enfermedad provoca la muerte prematura, que a menudo afecta a personas de edades relativamente tempranas.

Una conclusión clave del informe es que las medidas de control de la exposición de uso común no proporcionan una protección adecuada. El informe afirma que los controles de exposición existentes no han protegido adecuadamente a los trabajadores. Medidas como el corte húmedo, la ventilación por extracción local y la protección respiratoria pueden reducir el polvo visible, pero no eliminan la exposición a las partículas respirables más peligrosas.

El informe evalúa las estrategias de protección utilizando la jerarquía de controles, un marco ampliamente reconocido para la gestión de riesgos laborales. Este marco clasifica la eliminación y la sustitución como los enfoques más efectivos, seguidos de los controles de ingeniería, las prácticas administrativas y los equipos de protección personal.

Debido a que los controles de nivel inferior no reducen de manera confiable la exposición a niveles seguros en la fabricación de piedra artificial, el informe enfatiza que abordar el peligro en su origen es fundamental. Concluye que la eliminación del peligro representa el medio más eficaz para proteger a las personas de la exposición.

Los hallazgos reflejan un creciente cuerpo de investigación que identifica la piedra artificial como un material asociado con condiciones de exposición excepcionalmente peligrosas. A medida que su uso ha aumentado, también lo ha hecho el reconocimiento de las importantes implicaciones para la salud vinculadas a su fabricación.

Acerca de Brayton Purcell LLP

Brayton Purcell LLP es un bufete de abogados consumado con décadas de experiencia representando a personas y familias afectadas por enfermedades ocupacionales, incluidas las relacionadas con la exposición a la sílice. La firma se compromete a proporcionar una representación informada y continúa monitoreando los desarrollos en la investigación médica relacionada con la silicosis de piedra artificial.

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FUENTE Brayton Purcell LLP