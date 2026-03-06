Brayton Purcell LLP destaca un nuevo informe de National InvestigateTV que expone las graves consecuencias de la piedra artificial de sílice cristalina para la salud

NOVATO, California, 6 de marzo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Brayton Purcell LLP anuncia la publicación de una nueva investigación nacional de InvestigateTV que presta especial atención a los peligros mortales asociados con la piedra artificial de sílice cristalina, un producto también conocido como piedra manufacturada, piedra artificial o piedra reconstituida. La historia, publicada el 2 de marzo de 2026 por los periodistas Anna Werner, Daniela Molina, Jamie Grey y Scotty Smith, describe la crisis médica que enfrenta Rodolfo Figueroa, que trabaja en la fabricación de encimeras de California, y presenta un daño pulmonar catastrófico como resultado de décadas de servicio en el corte de la piedra artificial.

Informe de InvestigateTV que expone las graves consecuencias para la salud de la piedra artificial de sílice cristalina

El Sr. Figueroa, de 70 años, regresó recientemente a casa después de un trasplante de pulmón que le salvó la vida. Como documenta el informe de InvestigateTV, su enfermedad progresó rápidamente después de años de exposición a partículas de sílice de tamaño nanométrico, resinas y pegamentos tóxicos y compuestos orgánicos volátiles (COV) contenidos en la piedra artificial, que está compuesta por al menos un 90 por ciento de sílice. Los profesionales de la salud han advertido durante mucho tiempo que la inhalación de estas partículas puede causar enfermedades graves e irreversibles, incluida la silicosis.

California continúa siendo el único estado que realiza un seguimiento activo a los casos de silicosis vinculados específicamente a la fabricación de piedra artificial. Los datos actuales proporcionados por el estado identifican a más de 500 trabajadores diagnosticados, 54 trabajadores que requieren trasplantes de pulmón y 29 fallecidos. Muchas de las personas afectadas, incluyendo el Sr. Figueroa, se dedicaron durante años a la fabricación de encimeras hechas de piedra artificial de sílice cristalina.

Contexto legal y el proyecto de ley HR 5437

El informe de InvestigateTV también analiza el debate nacional en curso en torno al H.R. 5437, un proyecto de ley federal de rescate que eliminaría la responsabilidad legal de los fabricantes y distribuidores de losas de piedra artificial en casos de enfermedad o fallecimiento del trabajador.

James Nevin, abogado de Brayton Purcell LLP, que representa al Sr. Figueroa y a muchas otras personas afectadas, abordó este tema durante la transmisión. Nevin explicó que los fabricantes de piedra artificial de sílice cristalina saben desde hace mucho tiempo cómo se utilizan sus productos:

"Toda la cadena ha sido creada por los fabricantes de losas", expresó Nevin. "No es como si no hubieran sabido que esto iba a suceder. O que no hubieran sabido que su producto iba a ser fabricado. Está diseñado para ser fabricado".

De promulgarse, el H.R. 5437 cambiaría drásticamente la responsabilidad legal de las entidades responsables de colocar en el mercado las losas de piedra artificial que contienen concentraciones extremadamente altas de sílice respirable.

Perspectiva científica: "Un producto mucho más pernicioso"

InvestigateTV también entrevistó al Dr. David Michaels, epidemiólogo, antiguo subsecretario de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional y profesor de la Facultad de Salud Pública del Instituto Milken de la Universidad George Washington. El Dr. Michaels distinguió la piedra artificial de otros materiales comúnmente utilizados en la fabricación de encimeras:

"Si el producto de piedra no es muy fino, es menos peligroso que el polvo muy fino que se utiliza esencialmente en la piedra artificial", afirmó el Dr. Michaels.

El Dr. Michaels explicó además: "Los trabajadores necesitan protección contra todos los materiales. Pero este producto en particular del que estamos hablando aquí es claramente mucho más pernicioso. Y es por eso que realmente debemos pasar a un producto más seguro".

El comentario del Dr. Michaels acentúa las preocupaciones planteadas por los especialistas en salud ocupacional en todo el país que han observado las crecientes consecuencias médicas relacionadas con la fabricación de la piedra artificial de sílice cristalina.

Preocupaciones constantes sobre la exposición de los trabajadores

Si bien algunos representantes del sector afirman que los procedimientos de seguridad se pueden mantener de manera consistente, los investigadores y las autoridades de salud pública entrevistados por InvestigateTV describieron una realidad muy diferente.

Un estudio destacado en la transmisión encontró que incluso con métodos de corte en mojado, casi el 50 por ciento de los talleres de fabricación que trabajan con piedra artificial de sílice cristalina aún excedían el límite de exposición permisible (PEL, por sus siglas en inglés) de la OSHA para la sílice cristalina respirable. Más de 100 estudios científicos revisados por pares han demostrado que no existe una forma segura para que los seres humanos fabriquen piedra artificial de sílice cristalina, incluso cuando los niveles de exposición se mantienen en o por debajo del PEL de la OSHA.

Los expertos en salud ocupacional estiman que entre 20.000 y 30.000 trabajadores en todo el país podrían desarrollar silicosis relacionada con la fabricación de piedra artificial.

Un problema urgente de salud pública

En declaraciones realizadas desde su casa después de su reciente trasplante, el Sr. Figueroa expresó gratitud por el tiempo que se le ha dado, a la vez que reconoció la gravedad de su afección. Su historia ilustra el devastador costo personal que resulta de la exposición a partículas de piedra artificial de sílice cristalina.

Brayton Purcell LLP ha representado a personas perjudicadas por exposiciones tóxicas durante décadas, incluyendo las que implican piedra artificial. La empresa mantiene su compromiso de ayudar a los trabajadores afectados a comprender sus derechos legales y exigir responsabilidades a los fabricantes y distribuidores de productos de piedra artificial de sílice cristalina.

La historia completa de InvestigateTV ya está disponible para el público.

https://www.braytonlaw.com/engineered-stone-silicosis-news/

