Brayton Purcell LLP lanza un nuevo episodio de podcast que detalla el testimonio crítico en la reunión de Cal/OSHA del 19 de febrero sobre la prohibición de la piedra artificial

NOVATO, California, 25 de marzo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Brayton Purcell LLP ha publicado el episodio 12 de su podcast, From Dust to Verdict (Del polvo al veredicto), que ofrece un examen exhaustivo de la reunión de la Junta de Normas de Cal/OSHA del 19 de febrero de 2026, un evento que puede determinar si California prohibirá la fabricación e instalación de encimeras hechas de piedra artificial de sílice cristalina, un material compuesto de al menos 90 % de sílice con partículas nanométricas y aproximadamente 10 % de metales, resinas y colorantes tóxicos adicionales y otros compuestos orgánicos volátiles (COV). El episodio discute las implicaciones de vida o muerte para la fuerza laboral de fabricación de encimeras del estado en medio de la epidemia acelerada de silicosis vinculada a la piedra artificial.

Cal/ OSHA en la encrucijada. El anfitrión James Nevin pregunta: "¿California prohibirá la piedra artificial de sílice cristalina o permitirá que los trabajadores sigan muriendo mientras los fabricantes extranjeros ganan miles de millones?" (PRNewsfoto/Brayton Purcell LLP)

Médicos y expertos en salud pública advierten de un empeoramiento de la epidemia

El anfitrión James Nevin, socio de Brayton Purcell LLP, guía a los oyentes a través del testimonio presentado por médicos de medicina ocupacional, líderes de salud pública y el propio personal científico de Cal/OSHA. Su mensaje fue inequívoco: la piedra artificial es excepcionalmente tóxica, no puede ser fabricada de manera segura por seres humanos incluso con controles avanzados, y ha provocado un aumento sin precedentes de silicosis acelerada en California.

El Dr. Sheiphali Gandhi, director de la Red de Apoyo e Investigación de Sílice de California en la UCSF, describió el diagnóstico de trabajadores jóvenes, a menudo padres de entre veinte y treinta años, con enfermedad pulmonar incurable y progresiva que requiere trasplante de pulmón. Advirtió que los enfoques actuales y propuestos basados en la aplicación de la ley están fallando y corren el riesgo de hacer que el trabajo de fabricación sea más clandestino, lo que hace que la epidemia sea más difícil

La Dra. Kimberly Brayton, abogada y médica de Brayton Purcell LLP, enfatizó que se están produciendo casos de silicosis en cientos de talleres de fabricación, incluidos aquellos que utilizan métodos húmedos y siguen los protocolos de Cal/OSHA. Su testimonio subrayó que la enfermedad está ocurriendo a pesar del cumplimiento, no por su ausencia.

El Dr. Robert Blink, hablando en nombre de más de 600 médicos de salud ocupacional de WOEMA, explicó que la fabricación de piedra artificial de sílice cristalina requeriría reducciones de exposición de 1.000 a 3.000 veces los niveles alcanzables solo con la protección de "nivel detraje espacial", lo que imposibilitaría la fabricación segura por parte de los humanos.

El personal científico de Cal/OSHA confirma la toxicidad única de la piedra artificial

El personal médico y científico de Cal/OSHA reforzó que la piedra artificial de sílice cristalina es fundamentalmente diferente de la piedra natural. Si bien la fabricación de piedra natural históricamente no produjo casos de silicosis, la piedra artificial ha producido casos casi diarios, impulsados por partículas de sílice nanométricas y toxinas químicas añadidas.

Incluso las tiendas altamente sofisticadas que invirtieron cientos de miles de dólares en equipos no pudieron mantener los niveles de sílice por debajo de los límites letales, lo que confirma que el cumplimiento por sí solo no puede prevenir la enfermedad.

Los fabricantes extranjeros de losas se oponen a la prohibición y promueven la aplicación penal

Los fabricantes extranjeros de losas y los representantes de Cambria argumentan que el problema es el incumplimiento, no el producto. Instaron a la persecución penal de los propietarios de tiendas en lugar de prohibir la piedra artificial. El episodio 12 detalla cómo estas propuestas ignoran la ciencia médica, tergiversan la causa de la epidemia y corren el riesgo de culpar a los trabajadores ya vulnerables.

Un momento decisivo para California

La Junta de Normas de Cal/OSHA aún no ha votado sobre la petición de WOEMA. Se espera una nota de recomendación formal en una próxima reunión. El episodio 12 establece la opción central ante la Junta: adoptar una prohibición respaldada por expertos en ciencias médicas y salud pública, o permitir la fabricación continua de un producto excepcionalmente peligroso mientras los trabajadores se enfrentan a una enfermedad fatal y totalmente prevenible.

Acerca de Brayton Purcell LLP

Brayton Purcell LLP es un bufete de abogados reconocido a nivel nacional con décadas de experiencia en la defensa de personas y familias perjudicadas por exposiciones tóxicas, incluidas las afectadas por la piedra artificial. La empresa sigue comprometida con la transparencia, la educación pública y la rendición de cuentas dentro de las industrias vinculadas a materiales peligrosos.

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FUENTE Brayton Purcell LLP