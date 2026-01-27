Brayton Purcell LLP lanza un nuevo episodio de podcast que examina el testimonio de Cal/OSHA y la audiencia federal HR 5437

NOVATO, California, 27 de enero de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Brayton Purcell LLP ha anunciado el lanzamiento del Episodio 11 de su podcast, Del polvo al veredicto , que ofrece una visión en profundidad de dos importantes audiencias gubernamentales que abordan la creciente crisis de salud pública relacionada con la fabricación de encimeras de piedra artificial. El episodio destaca el testimonio presentado ante la Junta de Normas de Cal/OSHA y el Subcomité de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos que revisa el HR 5437, un proyecto de ley que eliminaría la responsabilidad legal de los fabricantes extranjeros de losas de piedra artificial de sílice cristalina.

Del polvo al veredicto podcast con el anfitrión James Nevin de Brayton Purcell LLP

La audiencia de Cal/OSHA destaca el testimonio científico crítico

La reunión de la Junta de Normas de Cal OSHA del 15 de enero de 2026 se centró en la creciente epidemia de silicosis entre los trabajadores de fabricación expuestos a la piedra artificial de sílice cristalina. A pesar de presentar la petición en cuestión, a la Western Occupational and Environmental Medical Association (WOEMA), un grupo de más de 600 médicos de medicina ocupacional, no se le permitió una presentación completa. Por el contrario, la Junta permitió una larga contraprestación de ISFA, un grupo comercial que representa a fabricantes, distribuidores y proveedores de equipos de losas extranjeros.

En el episodio, James Nevin, anfitrión y socio de Brayton Purcell LLP, detalla su propio testimonio limitado de dos minutos enfatizando que la empresa representa a aproximadamente 500 trabajadores de fabricación de California , todos los cuales apoyan la petición de WOEMA. Nevin explica que la sílice artificial de sílice cristalina consiste en partículas de tamaño nanométrico excepcionalmente tóxicas (al menos un 90 % de sílice) combinadas con metales y resinas tóxicos adicionales. Se ha demostrado repetidamente que esta combinación crea peligros que no se pueden controlar adecuadamente para la fabricación humana, incluso en talleres con los sistemas de ingeniería y seguridad más avanzados.

Los expertos médicos de Cal/OSHA testificaron que más de la mitad de los talleres de fabricación de California han documentado casos de silicosis. El testimonio del médico de medicina ocupacional Dr. Robert Blink y el personal científico de Cal/OSHA confirmaron que la piedra artificial es intrínsecamente más peligrosa que la piedra natural debido al tamaño de las partículas, la estructura química y la toxicidad. Según el testimonio, trabajar de manera segura con piedra artificial requeriría trajes de materiales peligrosos encapsulados de "Nivel A", equipo no factible para entornos de fabricación.

La audiencia federal HR 5437 plantea preocupaciones nacionales

El 14 de enero de 2026, una audiencia federal examinó HR 5437, una legislación que protegería a los fabricantes extranjeros de losas de piedra artificial de las demandas civiles presentadas por trabajadores estadounidenses diagnosticados con silicosis. El episodio destaca el testimonio del Dr. David Michaels, ex secretario adjunto de OSHA y epidemiólogo de gran prestigio, quien describió la fabricación de piedra artificial como una de las industrias más peligrosas del país. El Dr. Michaels advirtió que prohibir las demandas eliminaría los incentivos para que los fabricantes aborden los peligros asociados con sus productos.

Los miembros del Congreso, incluidos el Representante Jamie Raskin y el Representante Hank Johnson, ofrecieron declaraciones contundentes expresando su profunda preocupación por los trabajadores afectados. Señalaron que muchos trabajadores jóvenes ahora requieren trasplantes de doblepulmón y enfatizaron que la silicosis relacionada con la fabricación de piedra artificial es totalmente prevenible. Su testimonio destacó que las partículas de tamaño nanométrico y la estructura cargada de COVde la piedra artificial la hacen especialmente peligrosa en comparación con la piedra natural.

Para ver y escuchar From Dust to Verdict, haga clic aquí.

Llamado a la acción

En el episodio, Nevin insta al público a ponerse en contacto con la Junta de Normas de Cal/OSHA y el gobernador de California, Gavin Newsom, para apoyar la petición de WOEMA de prohibir la piedra artificial de sílice cristalina en California. También alienta a los representantes del Congreso a oponerse a la HR 5437, que restringiría los derechos de los trabajadores y las familias que buscan la rendición de cuentas de los fabricantes extranjeros de piedra artificial.

Acerca de Brayton Purcell LLP

Brayton Purcell LLP es un bufete de abogados reconocido a nivel nacional con décadas de experiencia en la defensa de personas y familias perjudicadas por exposiciones tóxicas, incluidas las afectadas por la piedra artificial. La empresa sigue comprometida con la educación pública, la transparencia y la rendición de cuentas dentro de las industrias vinculadas a materiales peligrosos.

