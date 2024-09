Braziliaanse maïs uit tweede oogst vermindert broeikasgassen en verbetert voedselzekerheid, zegt Nature Sustainability-studie

Uit een studie dat Agroicone heeft opgezet in samenwerking met nationale en internationale onderzoekers blijkt dat het productiesysteem voor maïsethanol uit de tweede oogst hernieuwbare en betaalbare energie en diervoeder levert, bijdraagt aan de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en daarnaast de voedselzekerheid verbetert.

São PAULO, 20 sept. 2024 /PRNewswire/ -- Een onderzoek dat onlangs is gepubliceerd in het gerenommeerde tijdschrift Nature heeft de voordelen van het Braziliaanse productiesysteem voor maïsethanol uit de tweede teelt onthuld en benadrukt de harmonie ervan met de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's). Dit onderzoek is ontwikkeld door Agroicone in samenwerking met Angelo Gurgel (Massachusetts Institute of Technology), Joaquim E. A. Seabra en Rosana Galindo (UNICAMP), Lee R. Lynd (Thayer School of Engineering, Dartmouth College).

Het onderzoek had als doel op een zeer zorgvuldige manier de sociaaleconomische en milieueffecten te evalueren van het energie- en voedselproductiesysteem dat zich snel uitbreidt in Brazilië en wereldwijd de aandacht trekt. De productie van maïsethanol in Brazilië heeft, ondanks zijn snelle en korte geschiedenis, al 6,3 miljard liter bereikt in 2024, met een verwachting van 13 tot 15 miljard liter in 2032 volgens de EPE. Naast de productie-uitbreiding zijn er plannen om het koolstofafvang- en opslagsysteem (BECCS) aan te vullen, wat wel eens het eerste project in zijn soort zou kunnen zijn in Latijns-Amerika en de rest van de wereld.

Bij de milieuanalyse werd gekeken naar 18 tussentijdse indicatoren en drie eindindicatoren (Ecosystemen, Menselijke gezondheid en Beschikbaarheid van hulpbronnen). Twee andere modellen werden gebruikt voor sociaaleconomische indicatoren, met de nadruk op het welzijn en de voedselzekerheid van de armste gezinnen in Brazilië en in de wereld. Tot slot werden de resultaten ook gerelateerd aan de SDG's.

Belangrijkste resultaten

Het onderzoek geeft aan dat het productiesysteem voor maïsethanol uit de tweede oogst hernieuwbare en betaalbare energie oplevert, met een extra jaarlijkse productie van vijf miljard liter ethanol en 600 GWh elektriciteit, naast vier miljoen ton grondstoffen voor diervoeder. De landbouwpraktijk draagt ook in belangrijke mate bij aan de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, naar schatting tussen 9,3 miljoen en 13,2 miljoen ton CO 2 , en aan een landbesparing van 160.000 hectare.

De analyse maakte gebruik van geavanceerde levenscyclusanalysemethoden (LCA) en berekenbare algemene evenwichtsmodellen (CGE). Dit gaf een uitgebreid beeld van de sociaaleconomische en milieueffecten van het productiesysteem voor maïsethanol uit de tweede oogst in Brazilië. Het onderzoek benadrukt het belang van geïntegreerde beoordelingen die een volledig spectrum beschrijven van de impact op macro-economisch niveau, op het gebied van voedselzekerheid, volksgezondheid, ecosystemen en bevolkingsgroepen met een laag inkomen. Deze vormgeving was essentieel om de publicatie tot een van de meest gerespecteerde tijdschriften op dit gebied te maken.

Het ongekende onderzoek concludeert dan ook dat er solide bewijs is geleverd van de voordelen van dit bio-energieproductiesysteem dat duurzame landbouwpraktijken en geavanceerde technologieën combineert en zo in belangrijke bijdraagt aan de energietransitie en duurzame ontwikkeling.

Voor meer informatie kan het volledige artikel worden geraadpleegd in Nature via deze link: (https://www.nature.com/articles/s41893-024-01424-5?fromPaywallRec=true)

Over Agroicone Agroicone

Agroicone is een organisatie die kennis en oplossingen genereert om de Braziliaanse landbouw te transformeren met het oog op de wereldwijde uitdagingen van duurzame ontwikkeling. Het bedrijf is actief in vijf strategische gebieden: i) internationale handel en mondiale vraagstukken; ii) duurzaamheid en territoriale intelligentie; iii) overheidsbeleid; iv) bedrijfsleven, markten en financiering; en v) technologieën in agroketens. Agroicone wordt gevormd door een multidisciplinair team, met uitgebreide competenties op economisch, regelgevend en juridisch, territoriaal, sociaal-milieu- en communicatiegebied. Meer informatie: www.agroicone.com.br