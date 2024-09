Le maïs brésilien de deuxième récolte réduit les émissions de gaz à effet de serre et améliore la sécurité alimentaire, selon une étude de Nature Sustainability

Une étude coordonnée par Agroicone en partenariat avec des chercheurs nationaux et internationaux souligne que le système de production d'éthanol de maïs de deuxième récolte fournit une énergie renouvelable et abordable, des aliments pour animaux, contribue à réduire les émissions de gaz à effet de serre, en plus d'améliorer la sécurité alimentaire.

SÃO PAULO, 19 sept. 2024 /PRNewswire/ -- Une étude récemment publiée dans la célèbre revue Nature a révélé les avantages du système brésilien de production d'éthanol à partir de maïs de deuxième récolte, soulignant son harmonie avec les objectifs de développement durable (ODD). Cette étude a été développée par Agroicone en partenariat avec Angelo Gurgel (Massachusetts Institute of Technology), Joaquim E. A. Seabra et Rosana Galindo (UNICAMP), Lee R. Lynd (Thayer School of Engineering, Dartmouth College).

La recherche visait à évaluer de manière très prudente les impacts socio-économiques et environnementaux du système de production énergétique et alimentaire qui se développe rapidement au Brésil et attire l'attention à l'échelle mondiale. La production d'éthanol de maïs au Brésil, malgré son histoire courte et rapide, a déjà atteint 6,3 milliards de litres en 2024, et devrait se situer entre 13 et 15 milliards de litres en 2032, selon l'EPE. Outre l'expansion de la production, il est prévu de compléter le système de captage et de stockage du carbone (BECCS), qui pourrait être le premier projet de ce type en Amérique latine et dans le monde.

L'analyse environnementale a porté sur 18 indicateurs intermédiaires et trois indicateurs finaux (écosystèmes, santé humaine et disponibilité des ressources). Deux autres modèles ont été utilisés pour les indicateurs socio-économiques, l'accent étant mis sur le bien-être et la sécurité alimentaire des familles les plus pauvres au Brésil et dans le monde. Enfin, les résultats ont également été mis en relation avec les ODD.

Principaux résultats

L'étude indique que le système de production d'éthanol à partir de la deuxième récolte de maïs fournit une énergie renouvelable et abordable, avec une production annuelle supplémentaire de cinq milliards de litres d'éthanol et de 600 GWh d'électricité, en plus de quatre millions de tonnes d'intrants pour l'alimentation animale. En outre, cette pratique contribue de manière significative à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, estimées entre 9,3 et 13,2 millions de tonnes de CO 2 , et à l'économie de 160 000 hectares de terres.

L'analyse a utilisé des méthodes avancées d'analyse du cycle de vie (ACV) et des modèles d'équilibre général calculable (EGC), fournissant une vue d'ensemble des impacts socio-économiques et environnementaux du système de production d'éthanol à partir de la deuxième récolte de maïs au Brésil. La recherche souligne l'importance d'évaluations intégrées portant sur l'ensemble des impacts, notamment macroéconomiques, sur la sécurité alimentaire, sur la santé humaine, sur les écosystèmes et sur les effets sur les populations à faibles revenus. Cet aspect était essentiel pour que la publication devienne l'une des revues les plus respectées dans le domaine.

Cette étude sans précédent conclut donc qu'il existe des preuves solides des avantages de ce système de production de bioénergie qui combine des pratiques agricoles durables et des technologies de pointe, contribuant ainsi de manière significative à la transition énergétique et au développement durable.

Pour plus d'informations, l'article complet peut être consulté dans Nature en suivant ce lien : (https://www.nature.com/articles/s41893-024-01424-5?fromPaywallRec=true)

À propos d'Agroicone Agroicone

Agroicone est une organisation qui génère des connaissances et des solutions pour transformer l'agriculture brésilienne face aux défis mondiaux du développement durable. Elle opère dans cinq domaines stratégiques : i) le commerce international et les questions mondiales ; ii) la durabilité et l'intelligence territoriale ; iii) les politiques publiques ; iv) les entreprises, les marchés et le financement ; et v) les technologies dans les chaînes agroalimentaires. Agroicone est constituée d'une équipe pluridisciplinaire, dotée de compétences étendues dans les domaines économique, réglementaire/juridique, territorial, socio-environnemental et de la communication. Plus d'informations : www.agroicone.com.br