Breaking: Der SHURUI® Single-Port-Chirurgieroboter erhält seine CE Certification

Beijing Surgerii Robotics Company Limited

Sep 08, 2025

SHANGHAI, 8. September 2025 /PRNewswire/ -- Am 28. August 2025 schrieb die Beijing Surgerii Robotics Company Limited Geschichte, als ihr SHURUI® Single-Port-Chirurgieroboter mit schlangenartigen Instrumenten seine CE certification (MDR EU2017/745) erhielt.

Innovative Snake-Like Instruments
Das SHURUI® Endoscopic Surgical System ist beabsichtigt, die präzise Steuerung der SHURUI® Instrumente bei urologischen laparoskopischen chirurgischen Eingriffen, gynäkologischen laparoskopischen chirurgischen Eingriffen, allgemeinen laparoskopischen chirurgischen Eingriffen und thorakoskopischen chirurgischen Eingriffen zu unterstützen, für sowohl erwachsene als auch pädiatrische Patienten. Da der da Vinci SP-Roboter nur für die Verwendung bei Erwachsenen indiziert ist, ist das SHURUI® Endoscopic Surgical System der erste Single-Port-Roboter in Europa, der für die pädiatrische Verwendung zugelassen ist. Diese bahnbrechende Technologie setzt einen neuen globalen Standard für die minimalinvasive Chirurgie und stellt eine neue Generation der medizinischen Innovation dar.

Die einzigartige schlangenartige Instrumententechnologie des SHURUI® Single-Port Surgical Robot ermöglicht hochpräzise Operationen mit mehreren Freiheitsgraden durch einen einzigen Hautschnitt, wodurch das chirurgische Trauma drastisch reduziert und die Genesung des Patienten beschleunigt wird. Die fortschrittliche intelligente Bewegungssteuerung und die chirurgenfreundliche Benutzeroberfläche ermöglichen sichere, präzise und intuitive Operationen bei komplexen Eingriffen in der Erwachsenen- und Kinderheilkunde. Chirurgen können nun Eingriffe, die früher mehrere Schnitte erforderten, mit nur einem Hautschnitt durchführen, was den Patienten eine schnellere Genesung und weniger postoperative Komplikationen ermöglicht.

Bis heute hat die Beijing Surgerii Robotics Company Limited mit über 70 Krankenhäusern in China und fast 10 in Europa zusammengearbeitet. Der SHURUI® Single-Port-Chirurgieroboter hat bereits mehr als 2.000 Operationen durchgeführt und mehr als 50 innovative chirurgische Verfahren ermöglicht. In Zusammenarbeit mit dem IRCAD wird außerdem ein europäisches klinisches Exzellenzzentrum eingerichtet, das Chirurgen in ganz Europa und darüber hinaus eine standardisierte Ausbildung in der Single-Port-Chirurgie bietet, innovative chirurgische Ansätze entwickelt und Pionierarbeit bei der Demonstration von Single-Port-Chirurgie aus der Ferne leistet.

Surgerii Robotics beschleunigt seine internationale Expansion mit dem Ziel, Krankenhäusern und Patienten auf der ganzen Welt sicherere, präzisere, weniger invasive und zugängliche robotergestützte Single-Port-Chirurgie anzubieten und so die Zukunft der minimal-invasiven Chirurgie weiter zu gestalten.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2765472/1.mp4

