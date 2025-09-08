Rupture : Le robot chirurgical à port unique SHURUI® reçoit sa CE Certification

SHANGHAI, 8 septembre 2025 /PRNewswire/ -- Le 28 août 2025, Beijing Surgerii Robotics Company Limited est entré dans l'histoire en obtenant la CE certification (MDR EU2017/745) pour son robot chirurgical SHURUI® Single-Port Surgical Robot avec des instruments en forme de serpent.

Innovative Snake-Like Instruments

Le système chirurgical endoscopique SHURUI® est destiné à faciliter le contrôle précis des instruments SHURUI® pendant les interventions chirurgicales laparoscopiques urologiques, gynécologiques, générales et thoracoscopiques, pour les patients adultes et pédiatriques. Le robot da Vinci SP n'étant indiqué que pour un usage adulte, il fait du SHURUI® Endoscopic Surgical System le premier robot à port unique en Europe approuvé pour un usage pédiatrique. Cette technologie révolutionnaire établit une nouvelle norme mondiale pour la chirurgie mini-invasive et présente une nouvelle génération d'innovations médicales.

La technologie unique des instruments en forme de serpent du SHURUI® Single-Port Surgical Robot permet des opérations de haute précision à plusieurs degrés de liberté à travers une seule incision cutanée, réduisant ainsi considérablement le traumatisme chirurgical et accélérant le rétablissement du patient. Sa commande de mouvement intelligente avancée et son interface conviviale pour le chirurgien permettent des opérations sûres, précises et intuitives pour les procédures complexes chez l'adulte et l'enfant. Les chirurgiens peuvent désormais réaliser des interventions qui nécessitaient auparavant plusieurs incisions en utilisant une seule incision cutanée, ce qui permet aux patients de se rétablir plus rapidement et de réduire les complications postopératoires.

À ce jour, Beijing Surgerii Robotics Company Limited a collaboré avec plus de 70 hôpitaux en Chine et près de 10 en Europe. Le robot chirurgical à port unique SHURUI® a réalisé plus de 2 000 interventions chirurgicales et permis plus de 50 procédures chirurgicales innovantes. Un centre d'excellence clinique européen est également établi en partenariat avec IRCAD, offrant une formation standardisée à la chirurgie à accès unique aux chirurgiens d'Europe et d'ailleurs, développant des approches chirurgicales innovantes et des démonstrations de chirurgie à accès unique à distance.

Surgerii Robotics accélère son expansion internationale, dans le but d'offrir aux hôpitaux et aux patients du monde entier une chirurgie robotique à port unique plus sûre, plus précise, moins invasive et plus accessible, façonnant ainsi l'avenir de la chirurgie mini-invasive.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2765472/1.mp4