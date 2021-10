Breastcancer.org 呼籲大家取得臨床試驗資訊

費城2021年10月13日 /美通社/ -- Breastcancer.org 是領先的乳癌患者資訊來源及受乳癌影響人士的網上社群,今天發佈一份全新特別報告,探討日益提高乳癌臨床試驗的種族多元化。幾位領導增加臨床試驗參與的專家將於 10 月 13 日(星期三)晚上 7 時 (東部時間)在組織的虛擬全體會議發言,並解答觀眾有關臨床試驗的問題。該活動免費向公眾開放,而所有註冊參加者將收到活動的錄影內容。

在美國,即使種族和少數族裔具有與研究癌症類型相似或更高的風險,但幾十年來,他們在癌症臨床試驗中的代表性仍然不足。黑人女性的乳癌結果比其他種族和族裔更差,原因之一可能是她們未能納入臨床試驗。在美國,黑人女性和白人女性患上乳癌的比率大約相同,但黑人女性死於乳癌的可能性卻高出 40%。

田納西州納什維爾 Meharry-Vanderbilt Alliance 執行董事兼特別報告撰稿人 Karen Winkfield 醫學博士說:「我們需要每個人都獲得適當的代表,因為我們希望確保治療以相同的運作方式發揮作用,而副作用在不同的人群中都一樣。」

Breastcancer.org 報告探討了阻礙納入或留在臨床試驗中的常見障礙,包括:

找不到參與臨床試驗機會的資訊。 許多有色人種無法了解參與臨床試驗的機會,因為他們的醫生並沒有告訴他們臨床試驗是可以考慮的選擇。

許多有色人種無法了解參與臨床試驗的機會,因為他們的醫生並沒有告訴他們臨床試驗是可以考慮的選擇。 對醫護系統缺乏信任。 有些人,尤其是黑人,可能不相信臨床試驗以安全公平的方式進行,因為他們自己在醫護環境或涉及高度不道德的醫學研究做法歷史事件(或兩者皆是)中曾受歧視。

有些人,尤其是黑人,可能不相信臨床試驗以安全公平的方式進行,因為他們自己在醫護環境或涉及高度不道德的醫學研究做法歷史事件(或兩者皆是)中曾受歧視。 自付費用。 臨床試驗的參與者通常無需支付自付費用,例如泊車費、汽油、的士、機票和醫療保險不包括的住宿費用。

臨床試驗的參與者通常無需支付自付費用,例如泊車費、汽油、的士、機票和醫療保險不包括的住宿費用。 差旅和交通。為了參加臨床試驗,參與者通常必須親身定期前往學術醫療中心覆診。無論該中心位於鎮外或國外,差旅可能需時較長且昂貴。

閱讀完整清單以了解受乳癌影響的人可如何在 Breastcancer.org 上找尋臨床試驗。

特別報告由醫學專家編製,並採訪了參與乳癌臨床試驗的黑人女性。報告的重要訊息是,提高意識、教育和自我倡導可以改善臨床試驗的共融程度。醫生、研究員、製藥公司、醫學協會、政府衛生機構和研究機構都必須盡一分力增加有色人種獲得參與臨床試驗的機會,然後固有的情況才會出現變化。

討論「多元化的臨床試驗:您的參與非常重要」(Diversity In Clinical Trials: Your Participation Matters) 報告的虛擬活動將於 10 月 13 日晚上 7 時(東部時間)開始。專題演講嘉賓包括 Breastcancer.org 醫療總監 Marisa Weiss 醫學博士;杜克大學杜克臨床轉化科學研究所 (Duke Clinical Translational Science Institute) 平等研究中心 (Center for Equity in Research) 主任 Nadine J. Barrett 博士 (MS, MA);田納西納什維爾 Meharry-Vanderbilt Alliance 執行董事 Karen Winkfield 醫學博士;Penn Medicine 乳房手術主管 Lola Fayanju 醫學博士 (MA, MPHS, FACS);以及 CNN 全國記者 Athena Jones。歡迎在活動開始前登記參加。

Breastcancer.org 是乳房健康及乳癌教育和支援的領先患者資源。 他們的使命是透過研究、專家資訊和充滿活力的同儕支援社群讓人互動交流和增強能力,以助他們為生活作出最佳決定。 這家非牟利組織由醫療總監 Marisa C. Weiss 醫學博士於 2000 年創立,自成立以來已在全球各地觸及 1.74 億人。

Breastcancer.org

