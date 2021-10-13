Breastcancer敦促人们了解临床试验

费城2021年10月13日 /美通社/ -- Breastcancer.org是一个以患者为中心的领先乳腺癌信息平台和面向乳腺癌患者的在线社区，该组织今天发布了一份新的特别报告，阐述在乳腺癌临床试验中增加种族多样性。几位领导增加临床试验机会的专家将于10月13日（星期三）下午7时（东部时间）在该组织的虚拟展厅发言， 并回答观众有关临床试验的问题。该活动向公众免费开放，注册后将获得本项目的录音。

数十年来，美国的少数种族和族裔在癌症临床试验中的代表性不足，即使他们在罹患所研究的癌症类型方案面临类似的或者更高的风险。黑人女性比其他种族和族裔群体的乳腺癌后果更为严重，不能被纳入临床试验可能是其中的原因之一。美国黑人女性和白人女性的乳腺癌发病率大致相同，但黑人女性死于乳腺癌的可能性要高40%。

Four women share their hopes, fears, expectations, and experiences with breast cancer clinical trials.

田纳西州纳什维尔Meharry-Vanderbilt Alliance执行董事、医学博士和哲学博士Karen Winkfield，同时也是该“特别报告”的贡献者，表示：“我们需要每个人都得到适当的代表，因为我们希望确保一种疗法在不同人群中能以同样的方式发挥作用，副作用也应该是一样的。

《Breastcancer.org报告》探讨了阻碍人们参加或继续进行临床试验的常见障碍，其中包括：

不了解 临床试验机会。 许多有色人种人士都不了解临床试验机会，因为他们的医生不将这些机会作为一种选择提供给他们。

许多有色人种人士都不了解临床试验机会，因为他们的医生不将这些机会作为一种选择提供给他们。 对医疗保健系统缺乏信任。 有些人（特别是黑人）可能不相信临床试验是以安全和公平的方式进行的，因为他们自己在医疗环境中有过被歧视的经历，或经历过涉及高度不道德医学研究实践的事件，或者两者都有。

有些人（特别是黑人）可能不相信临床试验是以安全和公平的方式进行的，因为他们自己在医疗环境中有过被歧视的经历，或经历过涉及高度不道德医学研究实践的事件，或者两者都有。 自付 费用问题。 临床试验参与者通常需要自付停车费、麻醉费、出租车、机票以及住宿费等不在试验或健康保险范围内的费用。

临床试验参与者通常需要自付停车费、麻醉费、出租车、机票以及住宿费等不在试验或健康保险范围内的费用。 旅行和交通问题。 要参加临床试验，人们通常必须定期亲自前往学术医疗中心进行预约。无论该中心是在另一个城镇还是国内其他地方，旅行都可能耗费时间且成本高昂。

阅读完整列表，了解受乳腺癌影响的人们如何在Breastcancer.org找到临床试验。

特别报告是与医学专家共同编写的，并为此采访了参与乳腺癌临床试验的黑人女性。一个令人瞩目的发现是，意识、教育和自我倡导可以提高临床试验的包容性。只有医生、研究人员、制药公司、医疗协会、政府卫生机构和研究机构各尽自己的一份力量，增加有色人种接受临床试验的机会，才能实现系统性变革。

本次虚拟活动将于10月13日（星期三）下午7时（东部时间）开始，讨论报告 《临床试验中的多样性：参与的重要性》。专题演讲者包括Breastcancer.org首席医疗官、医学博士Marisa Weiss；杜克大学杜克临床转化科学研究所研究平等中心主任、理学硕士、文学硕士和哲学博士Nadine J. Barrett；田纳西州纳什维尔Meharry-Vanderbilt Alliance执行董事、医学博士和哲学博士Karen Winkfield；宾大医院系统胸外科主任、医学博士、文学硕士、MPHS、美国外科学院院士Lola Fayanju；以及CNN全国记者Athena Jones。注册将持续开放，直到项目开始。

关于Breastcancer.org

Breastcancer.org是一个以患者为中心的领先资源平台，致力于胸部健康和乳腺癌的教育与支持。 他们的使命是为人们提供研究性、专家性信息和充满活力的同辈支持社区，帮助他们为生命做出最佳决策。 这家非营利组织由医学博士、首席医疗官Marisa C. Weiss于2000年创立，自成立以来已惠及全球1.74亿人。了解更多信息，请访问：www.Breastcancer.org。





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