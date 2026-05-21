- Un estudio global revela una brecha cada vez mayor entre la ambición por la IA y la preparación de la fuerza laboral

El 45 % de los líderes espera que los agentes de IA se integren en los flujos de trabajo en el plazo de un año; solo el 30 % de los trabajadores opina lo mismo.

Apenas el 22 % de los líderes confía plenamente en que sus organizaciones estén desarrollando capacidades preparadas para el futuro dentro de su plantilla.

Únicamente el 36 % de los líderes afirma que su estrategia de talento demuestra claramente que la IA creará oportunidades para los trabajadores, y solo el 39 % involucra directamente a los empleados en el rediseño de sus puestos de trabajo.

ZURICH, 21 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Un estudio global de Adecco Group, realizado a 2.000 ejecutivos de alto nivel en 13 países, revela que las organizaciones están acelerando la adopción de la IA, pero muchas carecen de la claridad de liderazgo, la confianza de la fuerza laboral y el desarrollo de capacidades necesarios para convertir dicha adopción en resultados medibles. Los encuestados supervisan a más de 8,6 millones de trabajadores, lo que ofrece una perspectiva de la alta dirección sobre cómo la IA está transformando la estrategia, las habilidades y la preparación organizacional.

El informe, titulado 'El valor añadido del factor humano: Liderazgo más allá del algoritmo', revela que el 45 % de los líderes empresariales prevé que los agentes de IA se integren en los flujos de trabajo en los próximos 12 meses. Sin embargo, solo el 36 % afirma que su estrategia de talento demuestra claramente que la IA creará oportunidades para los empleados, lo que evidencia una creciente brecha entre la ambición por la IA y la preparación de la fuerza laboral.

Denis Machuel, consejero delegado de Adecco Group, dijo:

"La IA avanza a la velocidad del software, pero la confianza organizacional se construye a la velocidad humana. Las empresas que ignoren esta brecha tendrán dificultades para convertir los proyectos piloto en resultados. Las ganadoras serán aquellas empresas que combinen tecnología con transparencia, responsabilidad y un camino claro para la adaptación de las personas. Los líderes empresariales tienen la responsabilidad fundamental de garantizar que las personas y la tecnología puedan trabajar en armonía".

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