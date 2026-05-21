UNE ÉTUDE MONDIALE RÉVÈLE UN ÉCART CROISSANT ENTRE LES AMBITIONS EN MATIÈRE D'IA ET LA PRÉPARATION DE LA MAIN-D'ŒUVRE

45 % des dirigeants s'attendent à ce que des agents IA soient intégrés à leurs processus de travail d'ici un an ; seuls 30 % des employés partagent cet avis





Seuls 22 % des dirigeants sont très confiants dans le fait que leur organisation développe des compétences prêtes pour l'avenir au sein du personnel.

Seuls 36 % des dirigeants affirment que leur stratégie en matière de talents démontre clairement que l'IA créera des opportunités pour les travailleurs, et seuls 39 % impliquent directement leurs employés dans la refonte des postes

ZURICH, 21 mai 2026 /PRNewswire/ -- Une étude mondiale menée par le groupe Adecco auprès de 2 000 cadres supérieurs dans 13 pays révèle que les entreprises accélèrent l'adoption de l'IA, mais que nombre d'entre elles manquent de clarté dans la direction, de confiance de la part du personnel et de renforcement des compétences nécessaires pour traduire cette adoption en résultats mesurables. Les personnes interrogées, qui supervisent plus de 8,6 millions de salariés, apportent un éclairage de haut niveau sur la manière dont l'IA redéfinit la stratégie, les compétences et la préparation des organisations.

Le rapport intitulé « The human premium : Leadership beyond the algorithm », montre que 45 % des chefs d'entreprise s'attendent à ce que des agents d'IA soient intégrés dans les flux de travail au cours des 12 prochains mois. Pourtant, seuls 36 % d'entre eux affirment que leur stratégie en matière de talents démontre clairement que l'IA créera des opportunités pour les employés, ce qui montre que le fossé se creuse entre l'ambition de l'IA et la préparation de la main-d'œuvre.

Denis Machuel, PDG du groupe Adecco, a déclaré :

« L'IA peut évoluer à la vitesse du logiciel, mais la confiance organisationnelle évolue à la vitesse de l'homme. Les entreprises qui ignorent cette lacune auront du mal à transformer les pilotes en performances. Les gagnants seront ceux qui sauront allier technologie, transparence et responsabilité, tout en offrant aux gens une feuille de route claire pour s'adapter. Les chefs d'entreprise ont la responsabilité fondamentale de veiller à ce que les personnes et la technologie puissent travailler en harmonie. »

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