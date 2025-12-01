BREDA, Niederlande, 1. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Da die Festtage näher rücken, die traditionell eine riskante Zeit für Menschen sind, die sich von ihrer Alkoholabhängigkeit erholen, bieten Forscher der Breda University of Applied Sciences (BUas), Novadic-Kentron (NK) und Thalamusa Hilfe mit Virtual- und Augmented-Reality-Technologie an. RECOVRY (RElapse COntrol VR therapY) unterstützt Menschen dabei, in sozialen Situationen der Versuchung zum Alkoholkonsum zu widerstehen, indem es virtuelle Umgebungen und Menschen einsetzt.

Den Kreislauf der Isolation durchbrechen

Breda University entwickelt ein VR-Tool, um der Versuchung zum Alkoholkonsum während der Festtage zu widerstehen

Für viele Menschen, die sich von einer Alkoholabhängigkeit erholen, stellt die Weihnachtszeit im Dezember eine schwierige Herausforderung dar. Der soziale Kontext bringt erhöhte Ängste und ein erhöhtes Rückfallrisiko mit sich. Dies kann zu Isolation führen: Partys und Familienfeiern werden gemieden, was wiederum zum Alkoholkonsum führen kann. Untersuchungen zeigen, dass 47 bis 75 % der Patienten innerhalb eines Jahres nach der klinischen Behandlung rückfällig werden.

Virtuelle Menschen als soziales Sicherheitsnetz

Das RECOVRY-Projekt geht dieses Problem an, indem es Menschen in Virtual-Reality-Umgebungen darin schult, der Versuchung durch Alkohol zu widerstehen . „Wir haben VR-Umgebungen wie eine Bar, Objekte wie Gläser mit Alkohol und Menschen verwendet, um Situationen zu simulieren, die das Verlangen auslösen. Augmented Reality ermöglicht es auch, diese Auslöser im Wohnzimmer der Patienten erscheinen zu lassen. So können sie in ihrer eigenen sicheren Umgebung üben, in der realen Welt Nein zu sagen", erklärt BUas-Professor Marnix van Gisbergen. „Wir untersuchen auch, wie realistisch die Simulation sein muss und welche Formen der VR für die Behandlung und Prävention am effektivsten sind."

Dr. Victor Buwalda, Psychiater und ehemaliger medizinischer Direktor bei Novadic-Kentron: „Die RECOVRY-Anwendung kombiniert die traditionelle Cue-Exposure-Therapie mit neuen VR- und AR-Technologien. Dies geschieht in drei Phasen: von der Implementierung im klinischen Umfeld über die Unterstützung durch einen Therapeuten außerhalb der Klinik bis hin zur Prävention zu Hause ohne Therapeuten. Wir haben die Anwendung sowohl mit Klienten, die sich bei Novadic-Kentron, einer der größten regionalen Einrichtungen für Suchtbehandlung in den Niederlanden, in Behandlung befinden, als auch präventiv mit ehemaligen Klienten erfolgreich getestet."

Weitere Entwicklung

„Trotz der erfolgreichen Ergebnisse hören wir noch nicht auf", sagt Van Gisbergen. „Wir erweitern die Anwendung um weitere Umgebungen, virtuelle Menschen, Interaktionen und Szenarien. Außerdem fügen wir weitere Suchterkrankungen wie Rauchen hinzu und neue Entspannungsumgebungen mit Atemübungen, die den Nutzern helfen, sich nach den stressigen VR-Übungen zu beruhigen."

Internationale Folgemaßnahmen

Buwalda: „Die ersten Ergebnisse zeigen deutliche Verbesserungen bei der Verringerung des Verlangens und der Steigerung des Selbstvertrauens. Wir wollen nun gemeinsam mit der BUas, NK und der Technischen Universität Eindhoven die langfristigen Auswirkungen auf Rückfälle in einem internationalen Kontext untersuchen."

Van Gisbergen fügt hinzu: „Neben Kosteneinsparungen und effektiveren Behandlungen hoffen wir vor allem, dass RECOVRY der Isolation entgegenwirken kann, damit Patienten in der Genesungsphase auch die Feiertage mit ihren Lieben verbringen können."

