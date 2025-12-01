L'université de Breda développe un outil de VR pour résister à la tentation de l'alcool pendant les fêtes de fin d'anné

BREDA, Pays-Bas, 1er décembre 2025 /PRNewswire/ -- À l'approche des fêtes de fin d'année, une période traditionnellement à risque pour les personnes qui se remettent d'une dépendance à l'alcool, des chercheurs de l'Université des sciences appliquées de Breda (BUas), de Novadic-Kentron (NK) et de Thalamusa proposent de l'aide grâce à la technologie de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. RECOVRY (RElapse COntrol VR therapY) aide les personnes à résister à la tentation de l'alcool dans des situations sociales avec des environnements et des humains virtuels.

L'université de Breda développe un outil de VR pour résister à la tentation de l'alcool pendant les fêtes de fin d'année

Rompre le cycle de l'isolement

Pour de nombreuses personnes qui se rétablissent d'une dépendance à l'alcool, les fêtes de fin d'année en décembre représentent un défi difficile à relever. Le contexte social entraîne une augmentation de l'anxiété et du risque de rechute. Cela peut conduire à l'isolement : les fêtes et les réunions de famille sont évitées, ce qui peut conduire à la consommation d'alcool. Les recherches montrent que 47 à 75 % des patients rechutent dans l'année qui suit le traitement clinique.

Les humains virtuels, un filet de sécurité sociale

Le projet RECOVRY s'attaque à ce problème en formant des personnes dans des environnements de réalité virtuelle à dire non à la tentation de l'alcool. « Nous avons utilisé des environnements de VR tels qu'un bar, des objets tels que des verres d'alcool et des personnes pour simuler des situations qui déclenchent l'envie de boire. La réalité augmentée permet également à ces déclencheurs d'apparaître dans le salon des patients. Cela leur permet, dans leur propre environnement sécurisé, de s'entraîner à dire non dans le monde réel », explique Marnix van Gisbergen, professeur à la BUas. « Nous étudions également le degré de réalité requis et les formes de VR les plus efficaces pour le traitement et la prévention.

Dr Victor Buwalda, psychiatre et ancien directeur médical de Novadic-Kentron : « L'application RECOVRY combine la thérapie d'exposition traditionnelle avec les nouvelles technologies VR et AR. Ce processus se déroule en trois phases : la mise en œuvre dans le cadre clinique, l'assistance avec un thérapeute en dehors de la clinique, la prévention à domicile sans thérapeute. Nous avons testé avec succès l'application auprès de clients en traitement à Novadic-Kentron, l'une des plus grandes institutions régionales de traitement des dépendances aux Pays-Bas, et à titre préventif auprès d'anciens clients ».

Poursuite du développement

« Malgré les résultats positifs, nous ne nous arrêtons pas pour autant », déclare Van Gisbergen. « Nous élargissons l'application avec davantage d'environnements, d'êtres humains virtuels, d'interactions et de scénarios. Nous ajoutons également d'autres dépendances, comme le tabagisme, et de nouveaux environnements de relaxation avec des exercices de respiration pour aider les utilisateurs à se calmer après le stress des exercices de VR ».

Mesures de suivi au niveau international

Buwalda : « Les premiers résultats montrent des améliorations significatives dans la réduction de l'état de manque et l'augmentation de la confiance en soi. Nous voulons maintenant étudier les effets à long terme sur la rechute dans un contexte international, en collaboration avec la BUas, NK et l'Université de technologie d'Eindhoven ».

Van Gisbergen ajoute : « Outre les économies et les traitements plus efficaces, nous espérons surtout que RECOVRY permettra de lutter contre l'isolement, afin que les patients en convalescence puissent également passer les fêtes de fin d'année avec leurs proches ».

À propos de l'Université des sciences appliquées de Breda (BUas)

L'Université des sciences appliquées de Breda (BUas) est un établissement d'enseignement supérieur international, à la pointe de la recherche appliquée dans le domaine des jeux numériques immersifs et des technologies médiatiques.

Informations supplémentaires : RECOVRY - Projet de recherche | Buas.nl

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2832653/Breda_University_RECOVRY.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2711648/Breda_University_Logo.jpg