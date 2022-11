Breiteres Angebot: Praxis Tech kündigt neue Funktionen und Updates an

LIMASSOL, Zypern, 3. November 2022 /PRNewswire/ -- Praxis Tech Ltd. hat umfangreiche neue und verbesserte Funktionen für sein Produktangebot angekündigt, unter anderem erweiterte Verifizierung und Sammelaktionen.

Praxis Tech Ltd, ein Unternehmen für Finanztechnologie-Software, ermöglicht Online-Unternehmen ein nachhaltiges Wachstum mittels nahtloser Online-Zahlungslösungen. Praxis bietet seine Dienste weltweit an und hat mehrere neue Funktionen für seine Plattform angekündigt. In dem ständigen Bestreben, die Welt des Online-Zahlungsverkehrs zu verbessern, verfolgt Praxis das Ziel, mit neuen Funktionen, die im zweiwöchentlichen Rhythmus veröffentlicht werden, allen Anforderungen der Unternehmen in den verschiedensten Branchen gerecht zu werden.

Zu den jüngst angekündigten Funktionen von Praxis gehören Sammelaktionen, eine verbesserte Verifizierung, eine Mehrfachauswahl von Kundenprofilen sowie die Aufnahme neuer Währungen und Länder in das Praxis-Dashboard.

Eine der besonders gefragten Funktionen ist die Verifizierungsfunktion, die mit Blick auf die Sicherheit von Händlern und Kunden entwickelt wurde. Die Verifizierungsfunktion ermöglicht es den Händlern, über Transaktionen informiert zu werden, die „verifiziert" werden müssen, und ihnen die richtigen Informationen zu einer bestimmten Transaktion zu übermitteln. Dadurch wird sichergestellt, dass es keine Diskrepanzen zwischen CRM, PSP und dem Praxis-Dashboard gibt. Solche Diskrepanzen kommen bei Online-Einzahlungen häufig vor, und die Funktion dient als Sicherheitsnetz, mit dem alle nicht übereinstimmenden Transaktionen verfolgt werden können. Die Verifizierungsfunktion wird ständig weiterentwickelt, um den Händlern mehr Sicherheit und Kontrolle zu bieten.

Die neue Funktion „Bulk Action" („Sammelaktion") sorgt dafür, dass Händler weniger Zeit für die Analyse von Transaktionen im Status „Pending" („Ausstehend") aufwenden müssen, weil sie den endgültigen Benachrichtigungsstatus von einer Zahlungslösung erst mit Verzögerung erhalten. Statt jede Transaktion einzeln manuell zu prüfen, können nun bis zu 20 Transaktionen gleichzeitig ausgewählt und gesammelt geprüft werden.

Die Gateway-Einrichtung im Praxis Back Office gibt den Händlern die volle Kontrolle darüber, wo, wann und wie Zahlungen über die einzelnen Zahlungslösungs-Gateways abgewickelt werden. Außerdem können „Profile" an die Kunden vergeben werden, z. B. an VIP-Kunden oder Kunden an bestimmten Orten. Die neue Funktion von Praxis erlaubt es den Händlern, mehrere Profile zu den Filterwährungen des Gateways hinzuzufügen, um eine einfachere Einrichtung zu ermöglichen und unnötige Unordnung in den Gateway-Einstellungen zu vermeiden.

Außerdem ermöglichen die neuen Funktionen von Praxis eine einfachere Verwaltung der Zahlungen. Zusätzlich hat Praxis neue Währungen und Länder in das Dashboard aufgenommen. Fünf neue Währungen und zwei neue Länder sind hinzugekommen, so dass Händler in neue Märkte expandieren können.

„Unsere Funktionen richten sich immer nach den Bedürfnissen unserer Händler. Letztendlich müssen wir unseren Kunden zuhören, um sie bestmöglich betreuen zu können. Wir arbeiten ständig an der Verbesserung unseres Produkts und sind immer bereit, uns darauf einzulassen. Ich freue mich sehr über die zusätzlichen Funktionen, an denen wir derzeit arbeiten. Wir haben kürzlich ein paar fantastische neue Zahlungsmethoden für die Region LATAM hinzugefügt und können es kaum erwarten zu sehen, wie sie sich in unser Ökosystem einfügen." – Gründer und CEO Amit Klatchko

Wenn Sie zu den neuen Funktionen von Praxis auf dem Laufenden gehalten werden möchten oder mehr über seine Zahlungslösungen erfahren möchten, besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens: www.praxis.tech.

