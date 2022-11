Praxis Tech propose de nouvelles fonctionnalités et des mises à jour pour améliorer son offre actuelle

LIMASSOL, Chypre, 3 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Praxis Tech Ltd annonce l'ajout de nouvelles fonctionnalités à son offre de produits, notamment des fonctions améliorées de vérification et d'action groupée.

Praxis Tech Ltd announces extensive new and improved features to its product offering with enhanced Verification and Bulk Action features.

Praxis Tech Ltd, société de logiciels de technologie financière, permet aux entreprises en ligne de connaître une croissance durable grâce à des solutions de paiement en ligne transparentes. Proposant ses services dans le monde entier, Praxis a annoncé la sortie de plusieurs nouvelles fonctionnalités sur sa plateforme. Dans un effort continu pour améliorer le monde des paiements en ligne, la société vise à répondre à tous les besoins des entreprises de différents secteurs, grâce à la publication de nouvelles fonctionnalités toutes les deux semaines.

Les dernières fonctionnalités proposées par Praxis comprennent une fonction d'action groupée, une fonction de vérification améliorée, une sélection multiple de profils clients, de nouvelles devises et de nouveaux pays ajoutés au tableau de bord Praxis.

L'une des fonctions les plus attendues est la fonction de vérification, créée dans un souci de sécurité pour les commerçants et les clients. Elle permet aux commerçants d'être informés des transactions qui doivent être « vérifiées » et gérées avec les informations correctes concernant une transaction spécifique. Cela garantit l'absence de différences entre le CRM, le PSP et le tableau de bord Praxis. De telles différences peuvent être courantes dans les dépôts en ligne, et cette fonction agit comme un filet de sécurité qui permet de suivre toutes les transactions qui ne correspondent pas. La fonction de vérification fait l'objet d'un travail continu afin d'accroître la sécurité et le contrôle pour les commerçants.

Le lancement de la fonction « Action groupée » permet aux commerçants de minimiser le temps passé à analyser les transactions en attente, en raison d'un retard dans la réception du statut final de notification de la part d'une solution de paiement. Au lieu de devoir vérifier manuellement chaque transaction individuellement, il est désormais possible de sélectionner et de vérifier jusqu'à 20 transactions à la fois.

La configuration de la passerelle sur le back-office Praxis permet aux commerçants d'avoir un contrôle total sur le lieu, le moment et la manière dont les paiements sont pris en charge par chaque passerelle de solution de paiement. Des « profils » peuvent être attribués aux clients, par exemple, les clients VIP ou les clients de certains lieux. Cette nouvelle fonctionnalité de Praxis permet aux commerçants d'ajouter plusieurs profils aux devises de filtrage de la passerelle, pour permettre une configuration plus simple et éviter un encombrement inutile des paramètres de la passerelle.

Les nouvelles fonctionnalités de Praxis permettent de gérer plus facilement les paiements. En outre, Praxis a ajouté de nouvelles devises et de nouveaux pays à son tableau de bord. Cinq nouvelles devises ont été ajoutées, ainsi que deux nouveaux pays, ce qui permet aux commerçants de se développer sur de nouveaux marchés.

« Nos fonctionnalités sont toujours motivées par les besoins de nos commerçants. En fin de compte, nous devons être à l'écoute de nos clients afin de les satisfaire de la meilleure façon possible. Notre volonté d'améliorer notre produit est permanente et nous sommes toujours prêts à faire le nécessaire. Je suis très enthousiaste quant aux nouvelles fonctionnalités sur lesquelles nous travaillons actuellement. Nous venons d'ajouter de nouveaux modes de paiement exceptionnels pour LATAM et nous sommes impatients de voir comment ils s'intègrent à notre écosystème. » - Amit Klatchko , fondateur et PDG

Pour connaître les nouvelles fonctionnalités proposées par Praxis ou en savoir plus sur ses solutions de paiement, consultez son site Web à l'adresse www.praxis.tech .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1937177/Praxis_Tech_Ltd.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1501755/Praxis_Logo.jpg

SOURCE Praxis Tech Ltd.