Brentwood School se complace en presentar "Es nuestro turno: Conferencia de las Mujeres Jóvenes en Brentwood School"

LOS ÁNGELES, 22 de enero de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El sábado 25 de enero de 2020, "Es nuestro turno: Conferencia de las Mujeres Jóvenes en Brentwood School" incluirá presentaciones y discusiones en paneles por parte de un impactante rango de líderes femeninas, que abordarán temas relevantes para las mujeres jóvenes en el proceso de definirse a sí mismas y encontrar su propia voz. La presidente honoraria Maria Shriver y las invitadas especiales invitan a las niñas de 7mo. a 12do. grado a asistir este evento único. El día está organizado en torno a los temas de "Mirando hacia adentro: El poder de uno", y "Avanzando: La fuerza de muchos". Un grupo ambicioso de estudiantes de secundaria de Brentwood School, una escuela independiente K-12 de Los Ángeles, California, concibió la primera conferencia "Es nuestro turno", que tuvo lugar en 2012. La conferencia de 2014 contó con la presencia de Reese Witherspoon, Mindy Kaling y Geena Davis, y la conferencia de 2016 fue similarmente exitosa, con oradoras como Diane von Fürstenberg, Nicole Richie y Allyson Felix. En 2018, la senadora Barbara Boxer, Katy Tur, Cleo Wade y Debbie Allen, entre otras, inspiraron a una audiencia de más de 1000 asistentes. Este año, un nuevo grupo de chicas continúa la misión de empoderar a las jóvenes para hacerse cargo del futuro en modos que influyan e inspiren a otros. Para comprar tickets u obtener más información, visite www.bwscampus.com.

Como describe la declaración de misión de las jóvenes mujeres que planifican la conferencia, "Nuestra meta es procurar sabiduría y orientación de otros, empoderarnos a nosotras mismas, e inspirar a quienes nos rodean". La conferencia empodera e inspira a las jóvenes asistentes durante atractivas presentaciones destacadas y dos canales de sesiones de presentación interactivas y basadas en la discusión.

El director de la escuela, Dr. Mike Riera, añade: "En Brentwood School, la experiencia de los alumnos se define por la integración esencial de excelencia académica, inteligencia emocional y desarrollo del carácter. Esperamos que nuestros alumnos hagan una diferencia, algo que a menudo oigo que nuestros graduados están haciendo en una variedad de maneras. A modo de ejemplo, las invitadas especiales Tanika Ray, Gloria Rico Hann y Tara Schuster, además de las graduadas recientes, la activista Eve Levenson y la emprendedora social Georgia Messinger, son algunas de las exalumnas de Brentwood que compartirán sus conocimientos y su experiencia de vida en la conferencia de este año. Garantizo que todos los presentes en la conferencia obtendrán beneficios y perspectivas de este día. También les aseguro que los logros de los alumnos del comité organizador sorprenderán, impresionarán, y ciertamente, harán una diferencia".

Brentwood School procura activamente formas de conectarse con la comunidad más amplia a través de oportunidades exclusivas. "Es nuestro turno: Conferencia de las Mujeres Jóvenes en Brentwood School" es uno de los muchos atractivos programas que la escuela crea y ofrece al público. La conferencia de 2018 atrajo a cerca de 1000 asistentes de 110 escuelas de toda el área de Los Ángeles; los esfuerzos de marketing se amplían para incluir a comunidades del este de Los Ángeles, Pasadena, el Valle y la Bahía Sur.

Presidente honoraria:

Maria Shriver

Socio presentador: The Belldegrun Center for Innovative Leadership

Patrocinador promotor: Visionary Women

Presentadoras:

Thandiwe Abdullah, cofundadora, Black Lives Matter Young Vanguard

Amani al-Khatahtbeh, fundadora y editora en jefe de MuslimGirl.com

Berna Anat, asesora financiera para jóvenes

Manju Bangalore, Miss Mundo California 2019, codirectora de March For Our Lives Los Angeles

Dra. Meredith Brower, Obstetricia y Ginecología y Endocrinología Reproductiva e Infertilidad

Jennifer Cassetta, coach en Salud y Empoderamiento

La Shonda Coleman, Trabajadora Social Clínica licenciada y Entrenadora en Resiliencia en Traumas certificada

Cydnei Drake, MSW, Gerente de Crecimiento de Programas Nacionales, IGNITE

Susan Feniger, experta culinaria, autora y emprendedora

Val Fleury, DJ y productora

Deja Foxx, activista

Gabi Fresh, influencer y diseñadora de moda para cuerpos en positivo

Dana Gonzalez, Directora Asociada de Brentwood Upper School

Kristin Hayden, Directora de Sociedades, IGNITE

Greisy Hernandez, activista y defensora de temas de salud mental

Sarah Huss, Directora de Desarrollo Humano y Educación Parental, Campbell Hall

Iskra, modelo de roles para Aerie, creadora de EveryBODY with Iskra

Angela Lang, fundadora y Directora Ejecutiva, Black Leaders Organizing for Communities (BLOC)

Eve Levenson, exalumna de Brentwood, Gerente de Asuntos Federales de March For Our Lives

Monique Lhuillier, fundadora y Directora Creativa

Lisa Ling, periodista, productora y autora

Yasmine Mabene, Directora Estatal de March For Our Lives

Yamilet Medina Lopez, Directora Asociada de Admisión, USC

Georgia Messinger, exalumna de Brentwood, cofundadora y COO, Trill Project

Ibtihaj Muhammad, medallista olímpica por EE. UU., activista, emprendedora y autora superventas del New York Time

Sonali Perera Bridges, presidente y fundadora, Bridges Educational Consulting

Tanika Ray, exalumna de Brentwood, presentadora de TV, productora, directora

Gloria Rico Hann, exalumna de Brentwood, Vicepresidente Ejecutiva de Publicidad Doméstica, Sony Pictures

Yetunde Daniels Rubinstein, Directora Asociada de Orientación Universitaria de Brentwood School

Tara Schuster, exalumna de Brentwood, autora y VP de Talento y Desarrollo, Comedy Central

Katie Soo, Vicepresidente Sénior, Directora de Marketing de Crecimiento, WarnerMedia

Kiran Subramaniam, escritora

Syncopated Ladies: Orialis Ashley, Anissa Lee y Assata Madison

Jess Wiener, CEO y experta cultural

Shafia Zaloom, autora y educadora en salud

Para obtener más información visite: www.bwscampus.com/itsourturn

BRENTWOOD SCHOOL INSPIRA A CADA ALUMNO A:

Pensar crítica y creativamente.

Actuar éticamente.

Construir un futuro con significado.

Consultas para medios: Shirley Blake, sblake@bwscampus.com, 310.889.2708

Para asistir al evento se requieren credenciales de prensa.

Se ruega confirmar asistencia para confirmar las credenciales y obtener información sobre aparcamiento.

