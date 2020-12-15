Brentwood School 以其種族平等及共融計劃領導獨立 K-12 學校

洛杉磯2020年12月15日 /美通社/ -- 12 月 14 日（星期一），私立 K-12 學校 Brentwood School (BWS) 透過網上主題演講活動啟動為期一年的多元化、平等與共融 (DEI) 計劃。該項目包括多個部分：社區論壇；對學生、教職員工、父母/監護人及校友經歷的調查；對話會議；課程審查；以及 DEI 諮詢。最終將制定一項多年策略計劃，其中包括新員工培訓、問責制以及在南加州獨立學校開展的更多計劃。

Brentwood 校長 Michael Riera 博士說：「我們希望 Brentwood 成為一個安全、平等及尊重每位學生的地方， 在這裡，我們的不同之處可令我們變得更好，並且所有人都感到受歡迎。」

今年夏天，在全國各地出現種族正義運動的背景下，Brentwood School 更有動力加速變革。校友及家庭使用 #NoBlackoutBrentwood 標籤在社交媒體發文，學校的黑人家庭協會積極參與，而給學校的一封公開信演變為校園對話及行動。特別是在過去五年，Brentwood 等美國私立學校經歷了 DEI 爆發點，發生在學校的偏見事件蔓延到社交媒體，經常傳播開來，造就了變革的需求。

Brentwood School 計劃的第一階段將收集學生、父母及監護人、教職員工及校友的觀點及經歷，還將評估 Brentwood 的社會環境、課程、交流實踐及紀律政策。根據對這些數據的分析，第二階段將制定一項多年策略計劃，以該領域的數據、證據及社會科學為基礎，改善所有學生及教職員工的經歷。該計劃將於 2021 年秋天開始實施。

Brentwood 的計劃代表在備受推崇的獨立學校中改善多元化、平等與包容性的重要另一步。Riera 說：「這個項目是對 DEI 相關顧慮的直接回應，也是 Brentwood School 社區成員提出的行動呼籲。」

先前啟動的 DEI 計劃包括在 2016 年設立全職的平等及共融總監職位，在 2019 年增設全職的 DEI 助理總監，專注於 DEI 的專業發展，為有明確需求的家庭提供更多財務支援，成功僱用多元化教職員工，以及每個學校部門設有 DEI 專員。

Brentwood School 董事會主席 Brian Lee 說：「從董事會的角度，我們希望 Brentwood School 成為這項工作的策略領導者。這項計劃對我們整個社區而言是重要的下一步，我們對接下來的旅程感到興奮。」

今年夏天，Brentwood 董事會委任新的 DEI 委員會，以協助推進他們的工作，並確保將該新計劃與學校現有的 DEI 工作成功整合。該委員會由 Brentwood School 校友兼 Brentwood School 前學生的母親 Erica Lockhart 及 Brentwood School 現學生的父親 Walter Delph 共同擔任主席，審議 19 個多元化顧問提議後，最終選擇喬治亞州亞特蘭大的 Center for Strategic Diversity Leadership and Social Innovation (CSDLSI) 領頭計劃。CSDLSI 於 2009 年創立，創始人為屢獲殊榮的多元化先驅兼暢銷書《Strategic Diversity Leadership》及《The Chief Diversity Officer》的作者Damon A. Williams 博士，這個中心為項目帶來一支由經驗豐富的教育及 DEI 專業人士組成的多元化團隊。

Williams 博士此前擔任 Boys & Girls Clubs of America 青年發展與教育成就高級副總裁，以及威斯康辛大學麥迪遜分校的 DEI 副校長。他指出：「我們期待與平等及包容性總監 Riera 博士及 Trina Moore-Southall 博士， 以及整個 Brentwood 社區的學生、家庭、教職員工、董事會及行政人員共同創造一個共融各方的絕佳環境。」

有關該計劃進展的最新資訊將於 Brentwood School 網站上公開發佈，網址：www.bwscampus.com。如欲了解 CSDLSI 的更多資訊，請瀏覽 https://DrDamonAWilliams.com。

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