Brentwood School 以其種族平等及共融計劃領導獨立 K-12 學校

洛杉磯2020年12月15日 /美通社/ -- 12 月 14 日(星期一),私立 K-12 學校 Brentwood School (BWS) 透過網上主題演講活動啟動為期一年的多元化、平等與共融 (DEI) 計劃。該項目包括多個部分:社區論壇;對學生、教職員工、父母/監護人及校友經歷的調查;對話會議;課程審查;以及 DEI 諮詢。最終將制定一項多年策略計劃,其中包括新員工培訓、問責制以及在南加州獨立學校開展的更多計劃。

Brentwood 校長 Michael Riera 博士說:「我們希望 Brentwood 成為一個安全、平等及尊重每位學生的地方, 在這裡,我們的不同之處可令我們變得更好,並且所有人都感到受歡迎。」

今年夏天,在全國各地出現種族正義運動的背景下,Brentwood School 更有動力加速變革。校友及家庭使用 #NoBlackoutBrentwood 標籤在社交媒體發文,學校的黑人家庭協會積極參與,而給學校的一封公開信演變為校園對話及行動。特別是在過去五年,Brentwood 等美國私立學校經歷了 DEI 爆發點,發生在學校的偏見事件蔓延到社交媒體,經常傳播開來,造就了變革的需求。

Brentwood School 計劃的第一階段將收集學生、父母及監護人、教職員工及校友的觀點及經歷,還將評估 Brentwood 的社會環境、課程、交流實踐及紀律政策。根據對這些數據的分析,第二階段將制定一項多年策略計劃,以該領域的數據、證據及社會科學為基礎,改善所有學生及教職員工的經歷。該計劃將於 2021 年秋天開始實施。

Brentwood 的計劃代表在備受推崇的獨立學校中改善多元化、平等與包容性的重要另一步。Riera 說:「這個項目是對 DEI 相關顧慮的直接回應,也是 Brentwood School 社區成員提出的行動呼籲。」

先前啟動的 DEI 計劃包括在 2016 年設立全職的平等及共融總監職位,在 2019 年增設全職的 DEI 助理總監,專注於 DEI 的專業發展,為有明確需求的家庭提供更多財務支援,成功僱用多元化教職員工,以及每個學校部門設有 DEI 專員。

Brentwood School 董事會主席 Brian Lee 說:「從董事會的角度,我們希望 Brentwood School 成為這項工作的策略領導者。這項計劃對我們整個社區而言是重要的下一步,我們對接下來的旅程感到興奮。」

今年夏天,Brentwood 董事會委任新的 DEI 委員會,以協助推進他們的工作,並確保將該新計劃與學校現有的 DEI 工作成功整合。該委員會由 Brentwood School 校友兼 Brentwood School 前學生的母親 Erica Lockhart 及 Brentwood School 現學生的父親 Walter Delph 共同擔任主席,審議 19 個多元化顧問提議後,最終選擇喬治亞州亞特蘭大的 Center for Strategic Diversity Leadership and Social Innovation (CSDLSI) 領頭計劃。CSDLSI 於 2009 年創立,創始人為屢獲殊榮的多元化先驅兼暢銷書《Strategic Diversity Leadership》及《The Chief Diversity Officer》的作者Damon A. Williams 博士,這個中心為項目帶來一支由經驗豐富的教育及 DEI 專業人士組成的多元化團隊。

Williams 博士此前擔任 Boys & Girls Clubs of America 青年發展與教育成就高級副總裁,以及威斯康辛大學麥迪遜分校的 DEI 副校長。他指出:「我們期待與平等及包容性總監 Riera 博士及 Trina Moore-Southall 博士, 以及整個 Brentwood 社區的學生、家庭、教職員工、董事會及行政人員共同創造一個共融各方的絕佳環境。」

有關該計劃進展的最新資訊將於 Brentwood School 網站上公開發佈,網址:www.bwscampus.com。如欲了解 CSDLSI 的更多資訊,請瀏覽 https://DrDamonAWilliams.com。

