BRESH AMPLÍA SU PRESENCIA EN ESTADOS UNIDOS Y LANZA UNA SERIE DE EVENTOS PARA EL TORNEO MUNDIAL DE FÚTBOL DE ESTE VERANO, PROFUNDIZANDO SU PAPEL COMO MOVIMIENTO CULTURAL GLOBAL

"La Fiesta Más Linda Del Mundo" continúa el crecimiento en Estados Unidos con nuevas ciudades, residencias clave y una serie de eventos programados para el mayor espectáculo deportivo del mundo

MIAMI y NUEVA YORK, 28 de abril de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- BRESH, la marca de fiestas internacionalmente reconocida nacida en Argentina, anunció hoy una importante expansión en los Estados Unidos para 2026, reforzando su posición como una plataforma cultural líder en la intersección de la música, la comunidad y la vida nocturna. Como parte de esta expansión, BRESH no solo debutará en nuevas ciudades de EE. UU. y regresará a mercados clave, sino que también organizará una nueva serie de eventos que coincidirá con el torneo internacional de fútbol más esperado de este verano.

Tras un ascenso meteórico de un solo evento en Miami a un fenómeno mundial, BRESH ampliará su presencia en todo Estados Unidos con una gira por las principales ciudades, incluidas Nueva York, Miami, Houston, Orlando, Atlanta, Boston, Dallas y Los Ángeles, cada evento programado estratégicamente para coincidir con fechas clave de partidos, reuniones de fanáticos y celebraciones culturales locales. La serie de eventos es una celebración del espíritu global del fútbol y una oportunidad para reunir a las comunidades para experimentar los eventos emblemáticos de BRESH.

Las fechas clave para los eventos del torneo de fútbol incluyen:

13 de junio – Nueva York

– Nueva York 15 de junio – Kansas City

– Kansas City 20 de junio – Atlanta

– Atlanta 21 de junio – Miami

– Miami 22 de junio – Arlington

– Arlington 26 de junio – Orlando

– Orlando 26 de junio – Houston

– Houston 27 de junio – Dallas

– Dallas El 10 de julio – Los Ángeles

– Los Ángeles 18 de julio – Nueva York

A medida que BRESH continúa expandiendo su alcance en los EE. UU., se mantiene firme en su misión central de crear una plataforma donde la música, la cultura y la comunidad converjan. No es solo una fiesta, es un movimiento que se nutre de la inclusión, la nostalgia y la celebración de las intersecciones culturales de la identidad latina y el entretenimiento global. Al organizar estos grandes eventos durante un momento de atención mundial, BRESH se posiciona como un actor clave en la escena musical y de la vida nocturna de EE. UU.

"Siempre hemos creído que BRESH es algo más que una fiesta. Es un espacio donde las personas se conectan emocionalmente, comparten alegría y celebran la cultura juntos," dijo el CEO de BRESH, Tomas Allande. "Estados Unidos se ha convertido en una parte clave de nuestra visión, y el torneo internacional de fútbol de este verano ofrece la oportunidad perfecta para unir a nuestra comunidad a través de experiencias compartidas. Queremos aumentar la emoción en torno al torneo y, al mismo tiempo, mantenernos fieles al espíritu de unidad y celebración de BRESH."

La continua expansión de BRESH en los Estados Unidos refleja tanto la creciente demanda como un cambio cultural más amplio. Con el público latino dando forma a las tendencias principales de la música y la vida nocturna, BRESH ofrece un formato que resuena en todas las culturas, mezclando reguetón, éxitos latinos, pop, retrocesos y sonidos virales en una experiencia nostálgica y festiva. Desde espectáculos emblemáticos en la Terminal 5 y el Muelle 17 en Nueva York hasta residencias en los principales lugares de Miami y eventos a gran escala en ciudades como Los Ángeles, Chicago y Dallas, BRESH ha evolucionado de un concepto de gira a un circuito nacional conectado con una red de puntos de contacto culturales recurrentes en todo Estados Unidos.

Más allá de su gira de verano alineada con el fútbol, BRESH está profundizando sus asociaciones con momentos culturales influyentes como Miami Music Week, Art Basel y Billboard Latin Music Week, mientras continúa interactuando con una amplia variedad de artistas, creadores de tendencias y marcas. Al entrar en esta siguiente fase, BRESH continúa definiéndose no solo como una fiesta, sino como una plataforma: una que reúne música, identidad y comunidad de una manera que refleja la energía de una nueva generación.

Acerca de

BRESH es una marca de fiestas reconocida a nivel mundial nacida en Buenos Aires, Argentina, en 2016, conocida como "La fiesta más hermosa del mundo". Desde su creación, BRESH se ha convertido en un fenómeno internacional, organizando eventos con entradas agotadas en América Latina, Estados Unidos, Europa, Asia y Australia. Combinando reguetón, pop, retrocesos y éxitos virales, BRESH ha construido una comunidad leal impulsada por la inclusión, la celebración y una identidad visual distintiva que lo distingue en la escena nocturna mundial. Con más de cinco años de presencia en los EE. UU., BRESH se ha expandido por las principales ciudades, organizando eventos con entradas agotadas en mercados como Nueva York, Miami, Dallas, Washington D.C., San Francisco y Boston, entre muchos otros.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2965611/BRESH_Logo.jpg

FUENTE BRESH