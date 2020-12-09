BRI UMKM EXPO[RT] BRILIANPRENEUR 2020 переходит и виртуальный режим и свяжет ведущие ММСП Индонезии с зарубежными покупателями

ДЖАКАРТА (Индонезия), 9 декабря 2020 г. /PRNewswire/ -- С 10 по 13 декабря 2020 года в Выставочном центре Джакарты Bank Rakyat Indonesia (BRI) (тикер: BBRI.JK) проведет вторую ежегодную выставку BRI UMKM EXPO[RT] BRILIANPRENEUR 2020. В виртуальном режиме это мероприятие, предоставляющее мелким, малым и средним предприятиям платформу для знакомства с миром, работает с 1 декабря 2020 года. В настоящее время регистрация открыта до 13 декабря 2020 года.

Платформа BRI UMKM EXPO[RT] BRILIANPRENEUR 2020, являющаяся первой в своем роде, представляет виртуальную программу «поиска бизнес-партнеров», которая обеспечивает представителям бизнеса возможность общения в режиме реального времени и соединит ММСП более чем с 50 потенциальными покупателями из стран Северной Америки, Ближнего Востока, Европы и Азии. Кроме того, участники могут совершить виртуальный 3D-тур с круговой навигацией, одновременно участвуя в ток-шоу, проходящих в прямом эфире, и тренингах, проводимых министрами правительства и видными отраслевыми деятелями.

Виртуальные мероприятия, первоначально предполагавшиеся в качестве временной меры в связи с пандемией, получили свое развитие и стали оказывать более заметное влияние на методы ведения бизнеса. Согласно результатам опроса, проведенного компанией Northstar Meeting Group, люди рассматривают виртуальные мероприятия в качестве важного инструмента, обеспечивающего взаимодействие компаний с клиентами. Таким образом, с учетом всего вышесказанного, BRI UMKM EXPO[RT] BRILIANPRENEUR 2020 является идеальной платформой, помогающей предприятиям ММСБ преодолевать проблемы, вызванные пандемией COVID-19.

«Мы ставим своей целью связывать потенциальных покупателей по всему миру с лучшими ММСП Индонезии в виртуальной бизнес-экосистеме. Программа поиска бизнес-партнеров предоставляет покупателям экономически эффективную схему взаимодействия с владельцами компаний и организации закрытых встреч, что позволяет обеим сторонам заключать сделки в ходе мероприятия», — сообщил г-н Сунарсо (Sunarso), президент BRI — крупнейшего государственного банка Индонезии.

В этом году более 400 ММСП продемонстрируют свою лучшую продукцию в четырех категориях: «Мода», «Аксессуары и косметика», «Предметы домашнего интерьера и изделия кустарных промыслов» и «Продукты питания и напитки».

«Благодаря виртуальной экосистеме мы надеемся стимулировать вклад ММСП в экономику Индонезии и увеличить объемы экспорта. Мы уверены в том, что это виртуальное мероприятие поможет владельцам компаний освоить цифровую экосистему и адаптироваться к меняющимся моделям ведения бизнеса», — добавил г-н Сунарсо.

Для участия в виртуальной выставке потенциальные покупатели могут зарегистрироваться в режиме онлайн здесь и скачать каталог.

Более подробная информация о данном мероприятии и регистрации для участия в нем представлена на сайте по адресу: www.brilianpreneur.com.

SOURCE PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI)