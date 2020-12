BRI UMKM EXPO[RT] BRILIANPRENEUR 2020 torna-se virtual para conectar as principais MPMEs (Micro, Pequenas e Médias Empresas) da Indonésia com compradores internacionais

JACARTA, Indonésia, 10 de dezembro de 2020 /PRNewswire/ -- O Bank Rakyat Indonesia (BRI) (Ticker: BBRI.JK) realizará a segunda BRI UMKM EXPO[RT] BRILIANPRENEUR 2020 anual no Centro de Convenções de Jacarta, de 10 a 13 de dezembro de 2020. O evento virtual, que oferece a MPMEs selecionadas uma plataforma para atender o mundo, teve início em 1º de dezembro de 2020. As inscrições estão abertas até 13 de dezembro de 2020.

Sendo a primeira de seu tipo, a BRI UMKM EXPO [RT] BRILIANPRENEUR 2020 apresenta o programa virtual "Business Matching", fornecendo às empresas um recurso de bate-papo em tempo real, conectando as MPME a mais de 50 compradores em potencial da América do Norte, Oriente Médio, Europa e Ásia. Os participantes também podem se teletransportar para um tour virtual em 3D com navegação em 360 graus, enquanto participam de programas de entrevistas ao vivo e clínicas de treinamento conduzidas por ministros do governo e figuras proeminentes do setor.

Os eventos virtuais, que inicialmente foram uma medida tomada em resposta à pandemia, cresceram desde então e passaram a ter um impacto mais profundo na forma como as pessoas fazem negócios. Conforme identificado por uma pesquisa do Northstar Meeting Group, que descobriu que as pessoas consideram os eventos virtuais como uma ferramenta importante para as empresas se conectarem com os clientes. Considerando todas as questões, a BRI UMKM EXPO[RT] BRILIANPRENEUR 2020 é, portanto, uma plataforma ideal para as MPMEs superarem os desafios da COVID-19.

"Nosso objetivo é conectar potenciais compradores em todo o mundo com as melhores MPMEs da Indonésia em um ecossistema de negócios virtuais. O Business Matching Program (Programa de Correspondência de Negócios) oferece um esquema de baixo custo para os compradores interagirem com proprietários de negócios e reservar reuniões privadas, tornando-o conveniente para ambas as partes realizarem transações durante o evento", declarou Sunarso, diretor presidente do BRI, o maior banco estatal da Indonésia.

Este ano, mais de 400 MPMEs apresentarão seus melhores produtos em quatro categorias: Moda, Acessórios e Beleza, Decoração e Artesanato Domésticos e Alimentos e Bebidas.

"Por meio do ecossistema virtual, esperamos estimular a contribuição das MPMEs para a economia da Indonésia e impulsionar as exportações. Estamos confiantes de que o evento virtual ajudará os proprietários de negócios a se familiarizarem com um ecossistema digital e a se adaptarem às mudanças de paradigmas de negócios", acrescentou Sunarso.

Para aderir à exposição virtual, os potenciais compradores já podem se inscrever on-line aqui e fazer o download do catálogo.

Para mais detalhes e inscrições no evento, acesse www.brilianpreneur.com .

FONTE PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI)

