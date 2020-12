BRI UMKM EXPO[RT] BRILIANPRENEUR 2020 passe en mode virtuel pour relier les MPME de premier plan de l'Indonésie à des acheteurs internationaux

JAKARTA, Indonésie, 9 décembre 2020 /PRNewswire/ -- La deuxième édition annuelle de l'événement BRI UMKM EXPO[RT] BRILIANPRENEUR 2020, organisée par Bank Rakyat Indonesia (« BRI ») (Ticker: BBRI.JK), aura lieu au centre des congrès de Jakarta, du 10 au 13 décembre 2020. L'exposition virtuelle, qui fournit à certaines micro-, petites et moyennes entreprises (MPME) une plateforme pour rencontrer le monde, a débuté le 1er décembre 2020. Les inscriptions sont maintenant ouvertes jusqu'au 13 décembre 2020.

Première en son genre, la plateforme de l'événement BRI UMKM EXPO[RT] BRILIANPRENEUR 2020 présente le programme virtuel de « jumelage d'entreprises ». Celui-ci permet aux entreprises de discuter en temps réel grâce à une fonction de chat, qui relie les MPME à plus de 50 acheteurs potentiels provenant d'Amérique du Nord, du Moyen-Orient, d'Europe et d'Asie. Les participants peuvent également participer à une visite virtuelle en 3D avec navigation à 360 degrés tout en assistant à des conférences en direct et à des séances d'encadrement organisées par des ministres du gouvernement et d'éminentes personnalités de l'industrie.

S'agissant tout d'abord d'une mesure prise en réponse à la pandémie, l'organisation d'événements virtuels a depuis pris de l'ampleur et a maintenant une incidence plus importante sur la façon dont les gens font des affaires. Comme l'a révélé un sondage mené par Northstar Meeting Group, les gens considèrent les événements virtuels comme un outil important permettant aux entreprises de communiquer avec les clients. Tout compte fait, la plateforme BRI UMKM EXPO[RT] BRILIANPRENEUR 2020 est donc idéale pour les MPME qui veulent surmonter les défis de la COVID-19.

« Nous visons à mettre en relation les acheteurs potentiels du monde entier avec les MPME indonésiennes les plus remarquables dans un écosystème commercial virtuel. Le programme de jumelage d'entreprises offre aux acheteurs un moyen rentable d'interagir avec les propriétaires d'entreprises et de réserver des réunions privées, ce qui permet aux deux parties de faire des transactions durant l'événement », a déclaré M. Sunarso, président directeur de BRI, la plus grande banque publique d'Indonésie.

Cette année, plus de 400 MPME présenteront leurs meilleurs produits dans quatre catégories à savoir la mode, les accessoires et les produits de beauté,la décoration intérieure et l'artisanat, et les aliments et les boissons.

« Grâce à l'écosystème virtuel, nous espérons stimuler la contribution des MPME à l'économie indonésienne et stimuler les exportations. Nous sommes convaincus que l'événement virtuel aidera les propriétaires d'entreprises à se familiariser avec un écosystème numérique et à s'adapter aux paradigmes changeants des affaires », a ajouté M. Sunarso.

Pour participer à l'exposition virtuelle, les acheteurs potentiels peuvent désormais s'inscrire en ligne ici . N'hésitez pas à téléverser un catalogue si vous pouvez en fournir un avant l'événement.

Pour obtenir plus de détails sur l'événement et l'inscription, veuillez consulter le site www.brilianpreneur.com .

