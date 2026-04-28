Bridge to Life annonce des présentations orales et par affiches au congrès international 2026 de la Société internationale de transplantation hépatique (ILTS) à Genève, en Suisse, du 6 au 9 mai 2026.

Présentations pour mettre en évidence hypothermic oxygenated perfusion (HOPE) with VitaSmart™ in liver transplants, including pediatric patients and partial grafts (transplantations hépatiques, y compris les patients pédiatriques et les greffes partielles).

DULUTH, Ga., 28 avril 2026 /PRNewswire/ -- Bridge to Life™ Ltd, innovateur mondial en matière de solutions de préservation d'organes et de technologie de perfusion, a annoncé aujourd'hui la présentation de 12 résumés acceptés (cinq oraux, dont une présentation en séance plénière, et sept présentations d'affiches, dont une en retard) lors du congrès international 2026 de la Société internationale de transplantation hépatique (ILTS). La conférence est prévue à Genève, en Suisse, du 6 au 9 mai 2026.

Toutes les heures sont exprimées en heure d'été de l'Europe centrale (CEST), UTC+2.

Présentations orales de résumés

Titre du résumé : "Donor Serum FMN Reflects Mitochondrial Injury and Predicts Outcomes After Liver Transplantation (Le sérum du donneur FMN reflète les lésions mitochondriales et prédit les résultats après une transplantation hépatique) : A Metabolic Donor Signature of Graft Quality"

Titre de la session : Session orale simultanée 4 : Critères de sélection, sélection des patients, attribution des organes

Date/heure : Jeudi 7 mai 2026 de 13 h 45 à 15 h 00

Présentateur : Fatma Selin Yildirim, Clinique de Cleveland

Titre du résumé : "Prolonged HOPE Preserves Mitochondrial Function and Enables Logistical Flexibility in Liver Transplantation"

Session Title: Session orale simultanée 5 : Science fondamentale, recherche translationnelle et induction de la tolérance 1

Date/heure : Jeudi 7 mai 2026 de 15h15 à 16h30

Présentateur : Omer Faruk Karakaya, Clinique de Cleveland

Titre du résumé : "Microbiologie du perfusat avant et après une perfusion oxygénée hypothermique : Une pièce manquante dans l'évaluation des greffes"

Titre de la session : Session orale simultanée 7 : Immunosuppression et infection

Date/heure : Vendredi 8 mai, 10 h 45 - 12 h 00

Présentateur : Marco Pascale, Policlinico Universitario Agostino Gemelli

Titre du résumé : "A Donor Risk Factor-Inclusive Machine Learning Equation for Predicting Cholangiocarcinoma Recurrence After Liver Transplantation (Une équation d'apprentissage automatique incluant le facteur de risque du donneur pour prédire la récurrence du cholangiocarcinome après une transplantation hépatique)"

Titre de la session : Session orale simultanée 13 : Comorbidités et résultats de la transplantation hépatique II

Date/heure : Vendredi 8 mai, 14 h 45 - 16 h 00

Présentateur : Laura Batista De Oliveira, Clinique de Cleveland

Titre du résumé : "Perfusion hypothermique oxygénée prolongée dans les greffes hépatiques partielles pédiatriques : Une expérience bicentrique au Royaume-Uni"

Titre de la session : Session plénière de résumés 2

Date/heure : Samedi 9 mai, 8h00 - 9h15

Présentateur : Alba Bueno, Hôpital pour enfants de Birmingham

Présentations d'affiches

Résumé tardif :

Titre du poster : Sequential Normothermic Regional Perfusion and Hypothermic Oxygenated Machine Perfusion in Liver Grafts from Donors After Circulatory Death Can Protect Against Ischemic Cholangiopathy

Presenter : Sergio Cortese, Hôpital Universitaire Gregorio Maranon

Titre du poster : Trois ans d'expérience dans l'utilisation de HOPE dans un seul centre

Présentateur : Dora Gomez Pasantes, Complejo Hospitalario Universitario A Coruna

Titre de l'affiche : "Hypothermic Oxygenated Perfusion (HOPE) Expands Donor Acceptance Criteria with Optimal Outcomes (Perfusion hypothermique oxygénée (HOPE) élargit les critères d'acceptation des donneurs avec des résultats optimaux) : A Multicenter Matched-Cohort Study"

Orateur : Luis Secanella, Hôpital Universitaire de Bellvitge

Titre du poster : "Recovering the Discarded Livers Using Hope" (Récupérer les foies jetés en utilisant l'espoir)

Orateur : Mireia Caralt, Hôpital Universitaire Vall d'Hebron

Titre du poster : "Impact de HOPE sur les foies DCD très âgés (>70 ans) : Insights from a Belgian Bi-Centeric Experience"

Orateur : Maxime Foguenne, Cliniques Universitaires Saint-Luc

Titre de l'affiche : "Preliminary Single-Center Experience with Hypothermic Machine Perfusion in Liver Transplantation Using Extended-Criteria Donors"

Orateur : Oscar Caso, Hôpital Universitaire Doce de Octubre

Titre de l'affiche : "Perfusate-Derived Biochemical Markers During Hypothermic Oxygenated Perfusion Predict Early Allograft Dysfunction After Liver Transplantation"

Speaker :Marco Pascale, Policlinico Universitario Agostino Gemelli

Symposium "Bridge to Life

Bridge to Life parrainera également un symposium à l'heure du déjeuner, "The Future of Machine Perfusion" (L'avenir de la perfusion mécanique) : Combiner les stratégies, optimiser les soins et élargir les possibilités", le 7 mai, 12 h 45 - 13 h 45 CEST (UTC+2) au Centre de congrès de Palexpo 1, salle K.

Parmi les conférenciers figurent :

Damiano Patrono, MD, PhD, AOU Citta della Salute e della Scienza, Torino

Rebeca Mateos, MD, Hôpitaux universitaires de Birmingham

Andrea Schlegel, MD, MBA, Cleveland Clinic Ohio

À propos de Bridge to Life™ Ltd

Bridge to Life™ Ltd est un leader du marché des solutions de préservation des organes, offrant des produits de premier plan tels que Belzer UW®, EasiSlush® et le système de perfusion oxygénée hypothermique VitaSmart™. En mettant particulièrement l'accent sur la qualité des produits, l'innovation et l'accessibilité, l'entreprise est au service des principaux centres de transplantation et organisations d'approvisionnement en organes du monde entier, avec lesquels elle travaille en partenariat.

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