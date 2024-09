Bridge to Life annonce trois présentations orales ou mini-orales sur l'utilisation de HOPE (Hypothermic Oxygenated Perfusion) lors du 30e congrès international de la Transplantation Society (TTS 2024) à Istanbul, en Turquie, du 22 au 25 septembre, 2024

Présentations pour mettre en évidence hypothermic oxygenated machine perfusion in liver transplantation

CHICAGO, 3 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Bridge to Life Ltd, leader renommé du marché des solutions de préservation des organes, a annoncé aujourd'hui l'acceptation de trois résumés basés sur des données d'essais cliniques italiens utilisant HOPE (Hypothermic Oxygenated Perfusion), dont un oral et deux mini-oraux pour présentation, lors de la réunion annuelle 2024 30th de l'International Congress of The Transplantation Society (TTS 2024). La conférence est prévue à Istanbul, en Turquie, du 22 au 25 septembre 2024.

Les présentations comprennent

Le 23 septembre : Techniques hépatiques et tumeurs malignes (mini-présentation orale, 10 h 40-12 h 10 TRT)

Résultats de la transplantation d'un nouveau foie par perfusion hypothermique oxygénée : a multicentre cohort study (REDO-HOPE), ID #373, D. Patrono (General Surgery 2U - Liver Transplant Unit, AOU Città della Salute e della Scienza di Torino), et al

24 septembre : Biomarqueurs et surveillance immunitaire (Mini-présentation orale, 10h40-12h10 TRT)

L'ADN libre de cellules circulantes dans la transplantation hépatique : Un biomarqueur de dysfonctionnement du greffon avant et après la transplantation, ID #828, T. Carradori (General Surgery 2U - Liver Transplant Unit, AOU Città della Salute e della Scienza di Torino), et al

25 septembre : Stratégies de prévention des infections chez les receveurs de greffe (Présentation orale, 09h30-10h30 TRT)

La perfusion hypothermique sur machine oxygénée n'est pas associée à un risque accru d'infection chez le receveur : Une étude de cohorte rétrospective monocentrique, ID #453, S. Corcione (General Surgery 2U - Liver Transplant Unit, AOU Città della Salute e della Scienza di Torino), et al.

À propos de Bridge to Life Ltd

Bridge to Life Ltd est un leader du marché des solutions de préservation des organes, offrant des produits de premier ordre tels que Belzer UW, EasiSlush et le système de perfusion VitaSmart1 Machine Perfusion System. En mettant l'accent sur la qualité des produits, l'innovation et l'accessibilité, l'entreprise travaille en partenariat avec les principaux centres de transplantation et bureaux d'approvisionnement en organes (OPO) du monde entier.

¹ VitaSmart est CE Marked et disponible à la vente sur plusieurs marchés en dehors des États-Unis. La vente de VitaSmart n'est pas autorisée aux États-Unis. La société a achevé avec succès son étude clinique pivot multicentrique et randomisée aux États-Unis en 2023 et prévoit de soumettre sa demande d'autorisation préalable de mise sur le marché à la FDA dans le courant de l'année.

