Bridge to Life kündigt drei mündliche/mündliche Präsentationen über die Verwendung von HOPE (Hypothermic Oxygenated Perfusion) auf dem 30. Internationalen Kongress der Transplantationsgesellschaft (TTS 2024) in Istanbul, Türkei, vom 22-25. September 2024

Präsentationen zum Thema hypothermische sauerstoffhaltige Maschinenperfusion bei Lebertransplantationen

CHICAGO, 3. September 2024 /PRNewswire/ -- Bridge to Life Ltd, ein renommierter Marktführer für Lösungen zur Organkonservierung, gab heute bekannt, dass drei Abstracts, die auf Daten aus italienischen klinischen Studien zur Verwendung von HOPE (Hypothermic Oxygenated Perfusion) basieren, einschließlich eines mündlichen und zwei mini-oralen zur Präsentation auf der 2024 30th Jahrestagung des International Congress der Transplantation Society (TTS 2024) angenommen wurden. Die Konferenz soll vom 22. bis 25. September 2024 in Istanbul, Türkei, stattfinden.

Die Präsentationen umfassen:

23. September: Lebertechniken und Malignität (Minivortrag, 10:40-12:10 Uhr TRT)

Ergebnisse der Redo-Lebertransplantation mit hypothermischer sauerstoffhaltiger Maschinenperfusion: eine multizentrische Kohortenstudie (REDO-HOPE), ID #373, D. Patrono (General Surgery 2U - Liver Transplant Unit, AOU Città della Salute e della Scienza di Torino), et al

24. September: Biomarker und Immunüberwachung (Minivortrag, 10:40-12:10 Uhr TRT)

Zirkulierende zellfreie DNA in der Lebertransplantation: Ein Biomarker für Funktionsstörungen vor und nach der Transplantation, ID #828, T. Carradori (General Surgery 2U - Liver Transplant Unit, AOU Città della Salute e della Scienza di Torino), et al

25. September: Strategien zur Vorbeugung von Infektionen bei Transplantatempfängern (Mündlicher Vortrag, 09:30-10:30 Uhr TRT)

Die hypothermische, mit Sauerstoff angereicherte Maschinenperfusion ist nicht mit einem erhöhten Infektionsrisiko für den Empfänger verbunden: Eine retrospektive Kohortenstudie in einem Zentrum, ID #453, S. Corcione (Allgemeine Chirurgie 2U - Lebertransplantationseinheit, AOU Città della Salute e della Scienza di Torino), et al

Über Bridge to Life Ltd

Bridge to Life Ltd ist ein marktführender Anbieter von Lösungen zur Organerhaltung und bietet erstklassige Produkte wie Belzer UW, EasiSlush und das VitaSmart1 Maschinenperfusionssystem. Mit einem starken Fokus auf Produktqualität, Innovation und Zugänglichkeit bedient das Unternehmen weltweit führende Transplantationszentren und Organbeschaffungsstellen (OPO) und arbeitet mit diesen zusammen.

¹ VitaSmart ist CE-gekennzeichnet und in mehreren Märkten außerhalb der Vereinigten Staaten erhältlich. VitaSmart ist in den USA nicht zum Verkauf zugelassen. Das Unternehmen hat seine zulassungsrelevante, multizentrische, randomisierte klinische Studie in den USA im Jahr 2023 erfolgreich abgeschlossen und wird voraussichtlich noch in diesem Jahr seinen Antrag auf Marktzulassung bei der FDA einreichen.

