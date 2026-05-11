Bridge to Life présente de nouvelles données ILTS 2026 montrant que VitaSmart™ Hypothermic Oxygenated Perfusion (HOPE) élargit l'utilisation des foies de donneurs marginaux et préserve la fonction mitochondriale pour l'évaluation de la viabilité en temps réel.

Études présentées dans le cadre du « Congrès international 2026 de la Société internationale de transplantation hépatique (ILTS) » à Genève, Suisse, du 6 au 9 mai 2026

Les présentations soutiennent l'utilisation de HOPE aux États-Unis et dans l'Union européenne pour augmenter le nombre d'organes disponibles pour la transplantation et réduire les délais d'attente sur les listes d'enregistrement.

DULUTH, Ga., 11 mai 2026 /PRNewswire/ -- Bridge to Life™ Ltd., innovateur mondial en matière de solutions de préservation d'organes et de technologie de perfusion, a annoncé aujourd'hui de nouvelles données issues d'études utilisant la perfusion hypothermique oxygénée (HOPE) pour la préservation des foies de donneurs en attente de transplantation. Les études démontrent collectivement que HOPE avec VitaSmart™ améliore l'utilisation des foies de donneurs stéatosiques, âgés et précédemment écartés, tout en préservant la fonction mitochondriale et en soutenant la flavine mononucléotide (FMN) en tant que biomarqueur direct de la viabilité du greffon. L'ensemble de ces résultats renforce les arguments cliniques et économiques en faveur d'une adoption plus large de HOPE dans les centres de transplantation aux États-Unis et en Europe.

« L'autorisation de la FDA pour VitaSmart™ a établi Bridge to Life comme la première société à apporter HOPE sur le marché américain en tant que plateforme autorisée pour la transplantation hépatique. Ces nouvelles données de l'ILTS confirment que HOPE n'est pas simplement une stratégie de préservation, mais un outil de récupération d'organes, d'évaluation de la viabilité et d'amélioration de la prise de décision en matière de transplantation », a déclaré Don Webber, président-directeur général de Bridge to Life Ltd. « En élargissant l'utilisation des organes de donneurs marginaux et en préservant l'intégrité mitochondriale, nous aidons les équipes de transplantation à passer de la préservation à la transplantation de précision ».

L'utilisation de HOPE est corrélée à un plus grand nombre d'organes acceptés pour la transplantation

« La perfusion hypothermique oxygénée (HOPE) élargit les critères d'acceptation des donneurs avec des résultats optimaux : Une étude multicentrique de cohorte appariée »

Dans leur étude, « Hypothermic Oxygenated Perfusion (HOPE) Expands Donor Acceptance Criteria With Optimal Outcomes A Multicenter Matched-Cohort Study », (La perfusion oxygénée hypothermique (HOPE) élargit les critères d'acceptation des donneurs avec des résultats optimaux : Uma coorte pareada multicêntrica) des chercheurs des principaux centres de transplantation espagnols, notamment l'hôpital universitaire de Bellvitge, Barcelone ; l'hôpital universitaire Virgen del Rocío, Séville ; l'hôpital universitaire de A Coruña ; A Coruña, l'hôpital universitaire Puerta de Hierro, Majadahonda ; L'hôpital universitaire de Vall d'Hebron, Barcelone, l'hôpital universitaire de Badajoz, Badajoz, l'hôpital universitaire de Cruces, Bilbao, et l'hôpital universitaire de Rio Hortega, Valladolid, Espagne, ont étudié l'utilisation de HOPE dans les greffes de foie à haut risque impliquant spécifiquement des donneurs à critères étendus et/ou une durée d'ischémie froide prolongée.





(La perfusion oxygénée hypothermique (HOPE) élargit les critères d'acceptation des donneurs avec des résultats optimaux : Uma coorte pareada multicêntrica) des chercheurs des principaux centres de transplantation espagnols, notamment l'hôpital universitaire de Bellvitge, Barcelone ; l'hôpital universitaire Virgen del Rocío, Séville ; l'hôpital universitaire de A Coruña ; A Coruña, l'hôpital universitaire Puerta de Hierro, Majadahonda ; L'hôpital universitaire de Vall d'Hebron, Barcelone, l'hôpital universitaire de Badajoz, Badajoz, l'hôpital universitaire de Cruces, Bilbao, et l'hôpital universitaire de Rio Hortega, Valladolid, Espagne, ont étudié l'utilisation de HOPE dans les greffes de foie à haut risque impliquant spécifiquement des donneurs à critères étendus et/ou une durée d'ischémie froide prolongée. Les chercheurs ont conclu que la perfusion dynamique avec oxygénation hypothermique dans les cas de greffons stéatosiques et/ou de donneurs plus âgés permet d'obtenir des résultats comparables à la conservation statique au froid pour la scintigraphie rénale (RS), le dysfonctionnement précoce de l'allogreffe (EAD) et la cholangiopathie ischémique. En outre, elle entraîne une baisse de la mortalité à 90 jours. Les facteurs de risque pour les particules de reconnaissance du signal (SRP) étaient l'âge du destinataire supérieur à 65 ans et une durée de conservation supérieure à six heures.

« Récupérer les foies jetés grâce à l'espoir ».

Dans leur étude, « Recovering the Discarded Livers Using Hope », des chercheurs de l'hôpital Vall Hebron, Barcelone, Espagne, ont analysé l'utilisation de HOPE après avoir rencontré des difficultés lors de la perfusion régionale normothermique (NRP) dans les dons contrôlés après un décès circulatoire (cDCD). Dans leur centre, la mise en œuvre de HOPE a facilité un taux d'utilisation plus élevé des greffons hépatiques provenant de cDCD qui ont développé des complications pendant la PNR (5,8 % contre 1 %) ; en l'absence de HOPE, ces greffons auraient autrement été jugés inaptes à la transplantation. Ainsi, dans certains cas, HOPE peut augmenter le nombre de greffons hépatiques à transplanter.

De nouvelles recherches sur l'impact de l'utilisation prolongée de HOPE sur la fonction mitochondriale et le mononucléotide de flavine (FMN) offrent aux chirurgiens transplanteurs une plus grande flexibilité dans la programmation des procédures de transplantation

« HOPE prolongé préserve la fonction mitochondriale et permet une flexibilité logistique dans la transplantation hépatique ».

Des chercheurs de la Cleveland Clinic Foundation se sont intéressés de près à l'évaluation du rôle des mitochondries et de la flavine mononucléotide (FMN) en tant que biomarqueurs potentiels de la viabilité des organes. L'objectif de leur étude était d'évaluer la sécurité et la faisabilité d'une HOPE prolongée jusqu'à 24 heures en évaluant la fonction mitochondriale, la stabilité métabolique et la réponse aux lésions en aval par rapport à une HOPE standard de courte durée.





Dans « Prolonged HOPE Preserves Mitochondrial Function and Enables Logistical Flexibility in Liver Transplantation », les chercheurs de ont déterminé qu'en comparant quatre (4) heures de HOPE à 12 heures d'utilisation de HOPE, il n'y avait pas de différences significatives dans les lésions mitochondriales ou les marqueurs de fonction, y compris le FMN du perfusat (dont les niveaux sont utilisés comme biomarqueur potentiel pour la qualité des organes pendant la perfusion de la machine dans la transplantation, en particulier pour évaluer la santé des reins et du foie).





ont déterminé qu'en comparant quatre (4) heures de HOPE à 12 heures d'utilisation de HOPE, il n'y avait pas de différences significatives dans les lésions mitochondriales ou les marqueurs de fonction, y compris le FMN du perfusat (dont les niveaux sont utilisés comme biomarqueur potentiel pour la qualité des organes pendant la perfusion de la machine dans la transplantation, en particulier pour évaluer la santé des reins et du foie). Ils ont également constaté que les tendances longitudinales confirmaient la stabilité des profils au fil du temps, ce qui témoigne d'une intégrité métabolique durable. Leurs résultats confirment que la perfusion HOPE prolongée jusqu'à 24 heures est sûre et maintient la fonction mitochondriale et l'intégrité structurelle de manière comparable à la perfusion standard de courte durée. L'allongement de la durée de perfusion peut présenter des avantages logistiques majeurs, en permettant une transplantation de jour, en améliorant l'efficacité de l'allocation des organes et en favorisant une mise en œuvre clinique plus large.

« La FMN du sérum du donneur reflète les lésions mitochondriales et prédit les résultats après une transplantation hépatique : Une signature métabolique du donneur pour la qualité du greffon ».

Dans une autre étude de la Cleveland Clinic explorant l'impact de HOPE sur les mitochondries et la FMN, « Donor Serum FMN Reflects Mitochondrial Injury and Predicts Outcomes after Liver Transplantation : A Metabolic Donor Signature of Graft Quality » (La FMN du sérum du donneur reflète les lésions mitochondriales et prédit les résultats après une transplantation hépatique :Signature métabolique du donneur pour la qualité du greffon), les chercheurs ont découvert que le FMN sérique du donneur représente la qualité métabolique des organes, fournissant ainsi une évaluation objective avant l'obtention. Une telle analyse mitochondriale en amont chez les donneurs d'organes est en corrélation avec l'inflammation, la fibrose et la sénescence des tissus au moment du don. Ils ont conclu que la quantification de la FMN chez les donneurs pourrait servir de biomarqueur rapide et objectif pour guider l'acceptation et l'attribution des organes et adapter les stratégies de préservation, en diminuant le taux de déclin des donneurs en amont.

À propos de Bridge to Life™ Ltd

Bridge to Life™ Ltd est un innovateur mondial en matière de technologies et de solutions de préservation des organes, offrant des produits de premier plan tels que Belzer UW®, EasiSlush® et le VitaSmart™ Hypothermic Oxygenated Perfusion System. En mettant particulièrement l'accent sur la qualité des produits, l'innovation et l'accessibilité, l'entreprise est au service des principaux centres de transplantation et organisations d'approvisionnement en organes du monde entier, avec lesquels elle travaille en partenariat.

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