Bridge to Life präsentiert neue Daten der ILTS 2026, die zeigen, dass VitaSmart™ Hypothermic Oxygenated Perfusion (HOPE) die Verwendung von marginalen Spenderlebern erweitert und die mitochondriale Funktion für die Echtzeitbewertung der Lebensfähigkeit erhält

Studien, die im Rahmen des „Internationalen Kongresses 2026 der Internationalen Lebertransplantationsgesellschaft (ILTS)" in Genf, Schweiz, vom 6. bis 9. Mai 2026 vorgestellt wurden

Präsentationen unterstützen den Einsatz von HOPE in den USA und der EU, um mehr Organe für Transplantationen verfügbar zu machen und die Wartezeiten auf der Registerliste zu verkürzen

DULUTH, Ga., 11. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Bridge to Life™ Ltd, ein globaler Innovator im Bereich Organerhaltungslösungen und Perfusionstechnologie, gab heute neue Daten aus Studien bekannt, in denen die hypothermische sauerstoffhaltige Perfusion (HOPE) zur Erhaltung von Spenderlebern in Erwartung einer Transplantation eingesetzt wurde. Die Studien zeigen insgesamt, dass HOPE mit VitaSmart™ die Verwertung von steatotischen, älteren und zuvor verworfenen Spenderlebern verbessert, während die mitochondriale Funktion erhalten bleibt und Flavinmononukleotid (FMN) als direkter Biomarker für die Lebensfähigkeit des Transplantats unterstützt wird. Zusammengenommen stärken diese Ergebnisse die klinischen und wirtschaftlichen Argumente für eine breitere Einführung von HOPE in Transplantationszentren in den USA und Europa.

„Mit der FDA-Zulassung von VitaSmart™ ist Bridge to Life das erste Unternehmen, das HOPE als zugelassene Plattform für Lebertransplantationen auf den US-Markt bringt. Diese neuen ILTS-Daten unterstreichen, dass HOPE nicht nur eine Konservierungsstrategie ist, sondern ein Instrument zur Organwiederherstellung, zur Beurteilung der Lebensfähigkeit und zur besseren Entscheidungsfindung bei Transplantationen", so Don Webber, Präsident und CEO von Bridge to Life Ltd. „Indem wir die Verwendung marginaler Spenderorgane erweitern und die mitochondriale Integrität bewahren, helfen wir Transplantationsteams, von der Konservierung zur Präzisionstransplantation überzugehen".

Nutzung von HOPE korreliert mit mehr zur Transplantation angenommenen Organen

„Hypothermische sauerstoffhaltige Perfusion (HOPE) erweitert die Kriterien für die Annahme von Spendern mit optimalen Ergebnissen: Eine multizentrische Matched-Cohort-Studie"

In ihrer Studie „Hypothermic Oxygenated Perfusion (HOPE) Expands Donor Acceptance Criteria With Optimal Outcomes: A Multicenter Matched-Cohort Study", Forscher aus Spaniens führenden Transplantationszentren, darunter das Bellvitge University Hospital, Barcelona; das Virgen del Rocío University Hospital, Sevilla; das A Coruña University Hospital; das A Coruña, Puerta de Hierro University Hospital, Majadahonda; Das Universitätskrankenhaus Vall d'Hebron, Barcelona, das Universitätskrankenhaus Badajoz, Badajoz, das Universitätskrankenhaus Cruces, Bilbao, und das Universitätskrankenhaus Rio Hortega, Valladolid, Spanien, untersuchten den Einsatz von HOPE bei Lebertransplantationen mit hohem Risiko, insbesondere bei Spendern mit erweiterten Kriterien und/oder verlängerter Kälte-Ischämiezeit.





Forscher aus Spaniens führenden Transplantationszentren, darunter das Bellvitge University Hospital, Barcelona; das Virgen del Rocío University Hospital, Sevilla; das A Coruña University Hospital; das A Coruña, Puerta de Hierro University Hospital, Majadahonda; Das Universitätskrankenhaus Vall d'Hebron, Barcelona, das Universitätskrankenhaus Badajoz, Badajoz, das Universitätskrankenhaus Cruces, Bilbao, und das Universitätskrankenhaus Rio Hortega, Valladolid, Spanien, untersuchten den Einsatz von HOPE bei Lebertransplantationen mit hohem Risiko, insbesondere bei Spendern mit erweiterten Kriterien und/oder verlängerter Kälte-Ischämiezeit. Die Forscher kamen zu dem Schluss, dass die dynamische Perfusion mit hypothermischer Oxygenierung bei steatotischen Transplantaten und/oder älteren Spendern in Bezug auf die Nierenszintigraphie (RS), die frühe Allotransplantationsdysfunktion (EAD) und die ischämische Cholangiopathie vergleichbare Ergebnisse erzielt wie die statische Kühllagerung. Außerdem führt sie zu einer geringeren 90-Tage-Sterblichkeit. Risikofaktoren für Signal Recognition Particle (SRP) waren ein Alter des Empfängers von über 65 Jahren und eine Konservierungszeit von mehr als sechs Stunden.

„Mit Hoffnung die weggeworfenen Lebern zurückgewinnen"

In ihrer Studie „Recovering the Discarded Livers Using Hope" (Rückgewinnung von weggeworfenen Lebern mit Hilfe von HOPE) analysierten Forscher des Krankenhauses Vall Hebron in Barcelona (Spanien) den Einsatz von HOPE, nachdem sie mit Schwierigkeiten bei der normothermischen regionalen Perfusion (NRP) bei der kontrollierten Spende von Lebern nach dem Kreislauftod konfrontiert wurden. In ihrem Zentrum hat die Einführung von HOPE zu einer höheren Verwertungsrate von Lebertransplantaten aus cDCD geführt, bei denen während der NFP Komplikationen auftraten (5,8 % gegenüber 1 %); ohne HOPE wären diese Transplantate andernfalls als ungeeignet für eine Transplantation eingestuft worden. So kann HOPE in bestimmten Fällen die Zahl der Lebertransplantate erhöhen.

Weitere Forschungen über die Auswirkungen einer verlängerten Anwendung von HOPE auf die mitochondriale Funktion und Flavinmononukleotid (FMN) bieten Transplantationschirurgen mehr Flexibilität bei der Planung von Transplantationsverfahren

„Prolonged HOPE Preserves Mitochondrial Function and Enables Logistical Flexibility in Liver Transplantation"

Forscher der Cleveland Clinic Foundation waren sehr daran interessiert, die Rolle von Mitochondrien und Flavinmononukleotid (FMN) als potenzielle Biomarker für die Lebensfähigkeit von Organen zu untersuchen. Ziel der Studie war es, die Sicherheit und Durchführbarkeit einer verlängerten HOPE von bis zu 24 Stunden zu bewerten, indem die mitochondriale Funktion, die metabolische Stabilität und die Reaktion auf nachgeschaltete Verletzungen im Vergleich zu einer standardmäßigen HOPE von kurzer Dauer untersucht wurden.





In „Prolonged HOPE Preserves Mitochondrial Function and Enables Logistical Flexibility in Liver Transplantation" (Verlängertes HOPE erhält die mitochondriale Funktion und ermöglicht logistische Flexibilität bei Lebertransplantationen) stellten die Forscher von fest, dass es beim Vergleich von vier (4) Stunden HOPE mit 12 Stunden HOPE keine signifikanten Unterschiede bei mitochondrialen Verletzungen oder Funktionsmarkern gab, einschließlich Perfusat-FMN (dessen Werte als potenzieller Biomarker für die Organqualität während der maschinellen Perfusion bei Transplantationen verwendet werden, insbesondere zur Beurteilung der Gesundheit von Niere und Leber).





(Verlängertes HOPE erhält die mitochondriale Funktion und ermöglicht logistische Flexibilität bei Lebertransplantationen) stellten die Forscher von fest, dass es beim Vergleich von vier (4) Stunden HOPE mit 12 Stunden HOPE keine signifikanten Unterschiede bei mitochondrialen Verletzungen oder Funktionsmarkern gab, einschließlich Perfusat-FMN (dessen Werte als potenzieller Biomarker für die Organqualität während der maschinellen Perfusion bei Transplantationen verwendet werden, insbesondere zur Beurteilung der Gesundheit von Niere und Leber). Sie fanden außerdem heraus, dass die Längsschnitttrends stabile Profile im Laufe der Zeit bestätigten, was auf eine anhaltende metabolische Integrität hindeutet. Ihre Ergebnisse belegen, dass eine verlängerte HOPE von bis zu 24 Stunden sicher ist und die mitochondriale Funktion und strukturelle Integrität aufrechterhält, vergleichbar mit einer Standardperfusion von kurzer Dauer. Die Verlängerung der Perfusionszeit kann erhebliche logistische Vorteile bieten, die eine Transplantation am Tag ermöglichen, die Effizienz der Organallokation verbessern und eine breitere klinische Anwendung fördern.

„FMN im Spenderserum spiegelt die mitochondriale Schädigung wider und sagt das Ergebnis nach einer Lebertransplantation voraus: Eine metabolische Spendersignatur der Transplantatqualität"

In einer weiteren Studie der Cleveland Clinic wurden die Auswirkungen von HOPE auf Mitochondrien und FMN untersucht: „Donor Serum FMN Reflects Mitochondrial Injury and Predicts Outcomes after Liver Transplantation: A Metabolic Donor Signature of Graft Quality" (Eine metabolische Spendersignatur der Transplantatqualität), haben Forscher herausgefunden, dass FMN im Spenderserum die metabolische Qualität von Organen repräsentiert und somit eine objektive Bewertung vor der Entnahme ermöglicht. Eine solche Vorab-Analyse der Mitochondrien bei Organspendern korreliert mit Gewebeentzündung, Fibrose und Alterung zum Zeitpunkt der Spende. Sie kamen zu dem Schluss, dass die FMN-Quantifizierung von Spendern als schneller, objektiver Biomarker dienen könnte, um die Annahme von Organen, die Zuteilung von Organen und maßgeschneiderte Bewahrungsstrategien zu steuern und so die Abnahmerate von Spendern im Vorfeld zu senken.

Informationen zu Bridge to Life™ Ltd

Bridge to Life™ Ltd ist ein globaler Innovator von Technologien und Lösungen zur Organkonservierung und bietet erstklassige Produkte wie Belzer UW®, EasiSlush® und das VitaSmart™ Hypothermic Oxygenated Perfusion System an. Mit einem starken Fokus auf Produktqualität, Innovation und Zugänglichkeit bedient das Unternehmen weltweit führende Transplantationszentren und Organbeschaffungsorganisationen und arbeitet mit ihnen zusammen.

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