Bridget Johnson rejoint CSafe Global en tant que Senior Vice President du marketing

Johnson apportera à CSafe plus de 25 ans d'expérience dans le domaine du marketing amont et du marketing aval. En effet, elle a déjà dirigé plusieurs équipes de marketing international pour des organisations biopharmaceutiques et des sciences de la vie de premier plan. À ce tout nouveau poste, elle dirigera la stratégie marketing internationale intégrée de CSafe, et sera notamment responsable du développement de la marque mondiale et du positionnement de son portefeuille, de la mise en place du leadership éclairé, de la génération de demande omnicanale et de l'amélioration de l'expérience client numérique.

La création de ce rôle a été motivée par la stratégie offensive à long terme de CSafe. L'entreprise a toujours enregistré une forte croissance d'une année sur l'autre et a augmenté sa part du marché en pleine expansion qu'est celui de la chaîne du froid pharmaceutique. En décembre, CSafe a finalisé l'acquisition de Softbox Solutions, un leader dans les solutions de livraison passives. L'entreprise fusionnée dispose de la gamme de solutions de livraison thermique la plus complète du marché.

« Notre croissance rapide, combinée à la récente acquisition de Softbox, nous obligeaient à engager un responsable marketing chevronné pour atteindre le prochain niveau de leadership sur le marché », a déclaré Patrick Schafer, PDG de CSafe, à propos de la décision de création de ce nouveau poste.

« Bridget possède une expérience significative dans les secteurs de l'industrie pharmaceutique et des sciences de la vie, puisqu'elle a déjà développé et dirigé plusieurs organisations de marketing de classe mondiale », a-t-il poursuivi. « Son expertise en matière de stratégie, d'image de marque et de génération de la demande est la combinaison parfaite pour aider à faire avancer CSafe vers l'avenir. »

Avant de rejoindre CSafe Global, Johnson a occupé des postes de direction du marketing international chez Thermo Fisher Scientific, Covance Laboratories et Baxter International. Dernièrement, elle occupait le poste de vice-présidente du marketing international chez Metabolon : elle était responsable du marketing du portefeuille et des produits de la société, de la génération de la demande et de la gestion de la réputation de l'entreprise au niveau mondial. Johnson a un MBA de la Kellogg School of Management de l'université Northwestern et est titulaire d'une licence de journalisme à l'université Marquette.

« CSafe et le secteur de la chaîne du froid ont un énorme potentiel de croissance », a déclaré la nouvelle vice-présidente. « C'est un moment formidable pour rejoindre l'entreprise et l'aider à avoir un impact. »

À propos de CSafe Global

CSafe Global offre des solutions de livraison thermique de bout en bout pour les industries pharmaceutiques et des sciences de la vie du monde entier. Véritable innovateur de l'industrie, CSafe fournit des prévisions de location fondées sur l'IA pour assurer une disponibilité active des conteneurs et une visibilité sur les expéditions en temps réel afin que les clients puissent surveiller les livraisons et intervenir pour préserver une charge utile au besoin. CSafe propose des programmes de maintenance et de recyclage de pointe pour les conteneurs actifs et passifs, offrant des performances de produits supérieures, en accord avec les objectifs de durabilité des clients. Avec une présence dans 150 pays, une assistance 24/7 et une disponibilité de conteneurs à 100 %, CSafe se positionne comme un partenaire de choix dans le secteur de la chaîne du froid. csafeglobal.com

