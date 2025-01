Bridgewest Group crée un nouveau poste pour Ivan Mijatovic dans le cadre de l'expansion du marché européen

MIAMI, 29 janvier 2025 /PRNewswire/ -- La société mondiale d'investissement privé, Bridgewest Group, reconnue pour le développement d'entreprises innovantes dans les sciences de la vie, les logiciels et les technologies de pointe, nomme Ivan Mijatovic partenaire opérationnel et directeur général pour l'Europe. Ce nouveau poste s'appuie sur la vaste réussite internationale de M. Mijatovic dans les domaines de la finance publique, du capital-investissement et du capital-risque, avec une expertise supplémentaire dans les secteurs des technologies de l'information et de la santé, et s'inscrit dans le prolongement de ses fonctions actuelles au sein du conseil d'administration des sociétés du portefeuille du groupe Bridgewest.

Au cours des trois dernières années, Mme Mijatovic a guidé l'expansion du marché et l'excellence opérationnelle de plusieurs entreprises. En 2022, Bridgewest Group a nommé Mijatovic président du conseil d'administration de Pontis Technology , où il a contribué à une croissance record et à l'amélioration des capacités grâce à des acquisitions et à l'expansion du marché. Mijatovic siège également au conseil d'administration de LumaCina, une entreprise pharmaceutique de premier plan, reconnue pour ses solutions injectables stériles.

La carrière de Mijatovic est marquée par plusieurs réalisations en dehors du groupe Bridgewest. En tant qu'associé directeur de VCI Partners, Mijatovic a été le fer de lance des investissements dans Tenex Health, Dxterity Diagnostics et STARK RFID, pour n'en citer que quelques-uns. Auparavant, il a été directeur financier et président du conseil d'administration de Tenex et vice-président directeur de Barr Pharmaceutical, où il a rationalisé les opérations mondiales et alimenté les stratégies de croissance et d'optimisation financière. En tant que directeur financier de Pliva Pharmaceuticals, l'une des plus grandes sociétés pharmaceutiques spécialisées dans les médicaments génériques au monde, Mijatovic a dirigé les activités financières, les relations avec les investisseurs et les technologies de l'information. Dans le secteur des télécommunications, Mijatovic a contribué à l'expansion internationale de Deutsche Telekom aux États-Unis, en Europe et en Asie. En tant que président de Hrvatski Telekom, Mijatovic a mené avec succès un effort de financement international qui a abouti à un investissement de 850 millions de dollars et a joué un rôle essentiel dans les changements législatifs qui ont permis à Hrvatski Telekom de s'introduire en bourse et d'être cotée sur , la bourse de Zagreb.

« Nous avons entretenu d'excellentes relations avec Ivan et nous avons beaucoup de chance qu'il occupe cette nouvelle fonction élargie. Depuis nos premiers investissements en Europe il y a quatre ans, nous avons vu de nombreuses opportunités d'investir dans de nouvelles entreprises. Le sens remarquable des affaires internationales d'Ivan a été, et continuera d'être, un atout majeur pour les entreprises en plein essor », a déclaré Massih Tayebi, partenaire fondateur et président du Bridgewest Group.

« Je suis honoré d'assumer ce rôle et enthousiasmé par l'occasion qui m'est donnée d'avoir un impact profond sur la région. L'envergure mondiale du poste et la capacité à stimuler l'excellence opérationnelle et la croissance dans des entreprises innovantes m'inspirent vraiment. Je m'engage à cultiver une culture fondée sur le travail d'équipe, l'intégrité et la collaboration, et je me réjouis de travailler avec nos équipes exceptionnelles pour obtenir un succès retentissant », a déclaré Mme Mijatovic.

À propos du groupe Bridgewest

Bridgewest Group est une société d'investissement internationale innovante et privée qui dispose de plus de 3 milliards de dollars de capitaux privés. Fondée en 1999, cette société internationale s'est forgé une réputation de longue date en créant et en développant des entreprises transformationnelles afin d'obtenir un succès hors du commun. Le groupe Bridgewest tire parti de son expertise et de sa communauté écologique mondiale dans les secteurs clés où il peut avoir le plus grand impact, notamment les sciences de la vie, les logiciels, les semi-conducteurs et l'intelligence artificielle/la technologie profonde. Des services d'investissement financier personnalisés et des biens immobiliers diversifiés complètent les actifs en actions et soutiennent les entreprises du portefeuille dans leur croissance. Le groupe Bridgewest est basé aux États-Unis et investit principalement aux États-Unis, en Europe, en Chine, en Australasie et en Inde.

