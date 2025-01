Bridgewest Group schafft neue Position für Ivan Mijatovic in der europäischen Marktexpansion

MIAMI, 29. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Die globale private Investmentgesellschaft Bridgewest Group, die für die Entwicklung innovativer Unternehmen in den Bereichen Biowissenschaften, Software und Deep Tech bekannt ist, ernennt Ivan Mijatovic zum Operating Partner und General Manager für Europa. Die neue Position nutzt Mijatovics enormen internationalen Erfolg in den Bereichen öffentliche Finanzen, privates Beteiligungskapital und Risikokapital mit zusätzlicher Expertise im IT- und Gesundheitssektor und baut auf seinen derzeitigen Vorstandsfunktionen für Portfoliounternehmen der Bridgewest Group auf.

In den letzten drei Jahren hat Mijatovic die Marktexpansion und die operative Exzellenz mehrerer Unternehmen geleitet. Im Jahr 2022 wurde Mijatovic von der Bridgewest Group zum Vorstandsvorsitzenden von Pontis Technology ernannt, wo er durch Akquisitionen und Marktexpansion zu einem Rekordwachstum und einer Erweiterung der Kompetenzen beitrug. Mijatovic ist auch Mitglied des Vorstands von LumaCina, einem führenden Pharmaunternehmen, das für seine sterilen Injektionslösungen bekannt ist.

Mijatovics Karriere ist von mehreren Erfolgen außerhalb der Bridgewest Group geprägt. Als geschäftsführender Partner bei VCI Partners leitete Mijatovic Investitionsmöglichkeiten in Tenex Health, Dxterity Diagnostics und STARK RFID, um nur einige zu nennen. Zuvor war er CFO und Vorstandsvorsitzender bei Tenex und SVP bei Barr Pharmaceutical, wo er die globalen Abläufe rationalisierte und Wachstumsstrategien und finanzielle Optimierung vorantrieb. Als CFO von Pliva Pharmaceuticals, einem der weltweit größten Unternehmen für generische Spezialpharmazeutika, leitete Mijatovic die Bereiche Finanzen, Investor Relations und IT. Im Bereich Telekommunikation hat Mijatovic die internationale Expansion der Deutschen Telekom in den USA, Europa und Asien vorangetrieben. Als Chairman bei Hrvatski Telekom leitete Mijatovic eine erfolgreiche internationale Finanzierungskampagne, die zu einer Investition von 850 Millionen Dollar führte, und spielte eine wesentliche Rolle bei den Gesetzesänderungen, die Hrvatski Telekom den Börsengang und die Notierung an der Zagreber Börse ermöglichten.

„Wir hatten eine großartige Beziehung zu Ivan und sind sehr glücklich, ihn in dieser neuen erweiterten Rolle zu haben. Seit unseren ersten Investitionen in Europa vor vier Jahren haben wir zahlreiche Möglichkeiten gesehen, in neuartige Unternehmen zu investieren. Ivans bemerkenswerter internationaler Geschäftssinn war und wird auch in Zukunft ein großer Gewinn für aufstrebende Unternehmen sein", sagte Dr. Massih Tayebi, Gründungspartner und Vorsitzender der Bridgewest Group.

„Ich fühle mich geehrt, diese Aufgabe zu übernehmen, und freue mich über die Möglichkeit, in der gesamten Region etwas bewirken zu können. Die globale Reichweite der Position und die Möglichkeit, operative Exzellenz und Wachstum in innovativen Unternehmen voranzutreiben, inspirieren mich wirklich. Ich habe mich dazu verpflichtet, eine Kultur zu kultivieren, die auf Teamwork, Integrität und Zusammenarbeit beruht, und ich freue mich darauf, mit unseren außergewöhnlichen Teams zusammenzuarbeiten, um einen durchschlagenden Erfolg zu erzielen", sagte Mijatovic.

Über die Bridgewest-Gruppe

Die Bridgewest Group ist ein innovatives und privates globales Investmentunternehmen mit einem Privatkapital von über 3 Milliarden Dollar. Das 1999 gegründete, weltweit tätige Unternehmen hat sich seit langem einen guten Ruf bei der Gründung und Skalierung von transformativen Unternehmen erworben, um überdurchschnittliche Erfolge zu erzielen. Die Bridgewest Group setzt ihr Fachwissen und ihre globale Öko-Community in Schlüsselsektoren ein, in denen sie den größten Einfluss ausüben kann, darunter Biowissenschaften, Software, Halbleiter und künstliche Intelligenz/Deep Tech. Maßgeschneiderte Finanzdienstleistungen und vielfältige Immobilienbeteiligungen ergänzen das Eigenkapital und unterstützen die Portfoliounternehmen bei ihrem Wachstum. Die Bridgewest Group hat ihren Sitz in den USA und investiert hauptsächlich in den USA, Europa, China, Australasien und Indien.

