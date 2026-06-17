Brief an die Aktionäre der Workspace Group plc

NEW YORK, 17. Juni 2026 /PRNewswire/ --

Sehr geehrte Aktionäre der Workspace Group plc,

Wir schreiben Ihnen heute, um Sie über den aktuellen Stand unserer Kampagne zur Maximierung des Unternehmenswerts der Workspace Group plc (im Folgenden „das Unternehmen" oder „Workspace") für alle Aktionäre zu informieren.

Saba Capital Management L.P. ist der zweitgrößte Aktionär des Unternehmens und hält derzeit rund 47,4 Millionen Aktien, was einem Anteil von ca. 24,7 % am ausgegebenen Aktienkapital entspricht.[1]

Hintergrund unserer Investition

Wir haben am 5. August 2025 damit begonnen, unsere Beteiligung an Workspace aufzubauen, da wir der Ansicht waren, dass eine erhebliche Diskrepanz zwischen dem Aktienkurs des Unternehmens und dem zugrunde liegenden Wert seines Immobilienportfolios bestand. Wir sahen zudem eine bedeutende Chance, den jahrelangen Wertverlust durch eine diszipliniertere Strategie und eine strengere Aufsicht durch den Vorstand umzukehren.

Unserer Ansicht nach spiegelt der anhaltende Abschlag von Workspace gegenüber dem Nettovermögenswert („NAV") – der größte unter 19 anderen vergleichbaren britischen REITs[2] – eine Kombination verschiedener Faktoren wider, darunter eine im Vergleich zu den Mitbewerbern unterdurchschnittliche Wertentwicklung, ein unterbewertetes Immobilienportfolio, strategische Inkonsistenz im Zeitverlauf sowie Wechsel in der Führungsspitze innerhalb eines relativ kurzen Zeitraums.

Am 20. November 2025 trafen wir uns unter vier Augen mit der Unternehmensleitung, um einen Vorschlag zu erörtern, der darauf abzielt, den Abschlag des Unternehmens gegenüber dem Nettoinventarwert zu beheben. Wir waren enttäuscht darüber, dass kein substanzieller Dialog stattfand und der Vorstand unseren Vorschlag rundweg abgelehnt hat. Aus diesem Grund haben wir am 8. Januar 2026 einen offenen Brief veröffentlicht, in dem wir einen klaren Weg zur Steigerung des Shareholder Value durch einen geordneten strategischen Verkauf des Immobilienportfolios des Unternehmens, die systematische Tilgung aller ausstehenden Schulden und eine zeitnahe Kapitalrückzahlung an die Aktionäre dargelegt haben. Wir haben den Vorstand gebeten, diesen Vorschlag bis spätestens 20. Februar 2026 anzunehmen.

Dieser Abschlag gegenüber dem Nettoinventarwert bietet den Workspace-Aktionären ein erhebliches Aufwärtspotenzial: Veräußert das Unternehmen Immobilien und verwendet den Erlös zum Rückkauf von Aktien, ergibt sich bei dem derzeitigen Abschlag von 50 % auf den Nettoinventarwert eine implizite Rendite von ~100 %.

Der Vorstand lehnte unseren Vorschlag ab und bezeichnete ihn als „Notverkauf", bei dem der volle Wert nicht erzielt werden könne. Diese Darstellung war völlig unzutreffend. Von April 2025 bis März 2026 verkaufte oder tauschte Workspace 13 Immobilien mit einem durchschnittlichen Abschlag von 7,2 % auf den Buchwert[3] – im Vergleich dazu liegt der derzeitige Abschlag des Aktienkurses des Unternehmens gegenüber dem Nettovermögenswert bei etwa 50 %.[4] Darüber hinaus deutet unsere von unabhängigen Immobilienexperten gestützte Analyse darauf hin, dass der Markt weiterhin an einem deutlich beschleunigten Veräußerungsprogramm interessiert ist, das über die konservativen Pläne des Unternehmens hinausgeht.

Angesichts der Weigerung des Vorstands, den unserer Ansicht nach klarsten Weg zur Wertrealisierung einzuschlagen, sind wir zu dem Schluss gekommen, dass eine Änderung der Aufsicht durch den Vorstand im besten Interesse der Aktionäre wäre. Dementsprechend haben wir am 20. Mai 2026 einen Antrag gestellt, mit dem wir die Ablösung der derzeitigen nicht geschäftsführenden Vorstandsmitglieder der Gesellschaft durch sechs hochqualifizierte Kandidaten für den Vorstand anstreben.

Die jüngsten Ergebnisse unterstreichen die Notwendigkeit von Veränderungen

Seit dem Start unserer Kampagne hat Workspace eine neue Führungsriege ernannt, darunter Charlie Green als CEO am 2. Februar 2026 und Tom Edwards-Moss als CFO am 30. April 2026.

Am 10. Juni 2026 stellte dieses neue Führungsteam zusammen mit den Jahresergebnissen des Unternehmens eine neue Strategie vor.

Im Mittelpunkt dieser Strategie, die als „Umstellung auf ein ertragsorientiertes Geschäftsmodell" bezeichnet wird, steht eine Kapitalallokationspolitik, bei der Veräußerungserlöse in die Modernisierung von Immobilien reinvestiert werden, um die Mieteinnahmen langfristig zu steigern. Wir haben ernsthafte Bedenken hinsichtlich der mit dieser Strategie verbundenen Risiken.

Selbst nach den Annahmen der Unternehmensleitung wird es voraussichtlich mehrere Jahre dauern, bis der Plan zu einem nennenswerten Gewinnwachstum führt. Unserer Ansicht nach wird von den Aktionären erwartet, dass sie ein erhebliches Ausführungsrisiko, ungewisse Renditen und einen längeren Anlagehorizont in Kauf nehmen, obwohl es eine unmittelbarere und risikoärmere Alternative gibt.

Unsere Strategie zur Wertschöpfung – höherer Wert, geringeres Risiko

Auch wenn sich unsere Sichtweise seit dem Start unserer Kampagne weiterentwickelt hat, bleibt unsere Grundüberzeugung unverändert: Der Unternehmenswert lässt sich schneller und mit deutlich geringerem Umsetzungsrisiko realisieren, wenn man den Verkauf wesentlich bedeutenderer Immobilien priorisiert und die Erlöse für Aktienrückkäufe verwendet, anstatt sie in groß angelegte Reinvestitionen zu stecken. Wichtig ist, dass dies keinen Notverkauf von Vermögenswerten beinhalten würde – als zweitgrößter Anteilseigner wäre dies weder in unserem noch im Interesse der anderen Anteilseigner. Wir sind vielmehr der Ansicht, dass Workspace ein geordnetes und beschleunigtes Veräußerungsprogramm verfolgen kann, das den Wert maximiert und gleichzeitig die Disziplin wahrt.

Wir haben einen Veräußerungsplan erarbeitet, der drei verschiedene Tranchen umfasst: eine erste Gruppe von 21 vorrangigen Nicht-Kern-Vermögenswerten, eine zweite Phase mit 19 Vermögenswerten und ein abschließendes, chancenorientiertes Portfolio mit 16 Vermögenswerten. Dieses Rahmenwerk bietet einen klaren Weg zur Wertschöpfung und gewährleistet gleichzeitig die nötige Flexibilität, um auf Marktbedingungen zu reagieren.

Neben dem Kernzyklus aus Veräußerungen und Rückkäufen von Vermögenswerten können zwei zusätzliche Hebel dazu beitragen, den Abschlag gegenüber dem Nettoinventarwert weiter zu verringern. Erstens: Auslagerung von Aufgaben der Immobilienverwaltung, um die Auslastung zu steigern, die betriebliche Effizienz zu verbessern und Kosten zu senken.

Zweitens würde ein disziplinierteres Sanierungsprogramm die Investitionsausgaben auf ausgewählte Objekte konzentrieren, bei denen gezielte Investitionen die Auslastung und die Mietpreise steigern können, um diese Immobilien zu vermieten oder für den Verkauf vorzubereiten. Dieser Ansatz würde die Kapitalintensität senken und gleichzeitig die Kapitalrendite verbessern. Wir haben Gespräche mit mehreren namhaften und äußerst seriösen Immobilienunternehmen aufgenommen, die daran interessiert sind, als externe Hausverwalter für eine Reihe von Workspace-Objekten tätig zu werden.

Zusammen ergänzen diese operativen Verbesserungen die Veräußerungs- und Rückkaufstrategie, die im Mittelpunkt unserer Wertschöpfungsstrategie steht.

Die Notwendigkeit einer neuen, unabhängigen Aufsicht durch den Vorstand

Die bisherige Bilanz des derzeitigen Vorstands rechtfertigt es nicht, weiterhin die Verantwortung für das Kapital der Aktionäre zu übernehmen. Der Abschlag des Unternehmens von rund 50 % gegenüber dem Nettoinventarwert[5] ist ein deutlicher Beleg für die mangelhafte Leistung und Aufsicht des Unternehmens.

Es ist an der Zeit, dass die amtierenden, nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder zurücktreten und sich darauf konzentrieren, den Unternehmenswert zu sichern, anstatt ihre Positionen zu verteidigen.

Wir fordern die Aktionäre daher nachdrücklich auf, für die sechs hochqualifizierten Kandidaten von Saba zu stimmen: Greg Attwood, Nick Shattock, Andrew Sim, Richard Starr, Gautam Garg und Simon Hampton.

Insgesamt verfügen diese Kandidaten über fundierte Fachkenntnisse in den Bereichen Immobilien, Kapitalallokation, Unternehmensführung börsennotierter Unternehmen, operative Verbesserungen und Schaffung von Shareholder Value. Wir sind davon überzeugt, dass sie über die richtige Kombination aus Kompetenzen und Erfahrung verfügen, um eine wirksame Aufsicht zu gewährleisten und die Geschäftsführung bei der Umsetzung einer Strategie zu unterstützen, die den Wert für alle Aktionäre maximiert.

Wir empfehlen den Aktionären, unsere beigefügte Präsentation zu lesen, die eine detaillierte Bewertung der Unternehmensleistung, der Bilanz des Vorstands, unserer Wertschöpfungsstrategie, der Qualifikationen der sechs Kandidaten sowie der dringenden Notwendigkeit von Veränderungen enthält.

Wir freuen uns darauf, in den kommenden Wochen mit anderen Aktionären in Kontakt zu treten und unseren Vorschlag zu erörtern.

Beste Grüße

Paul Kazarian

Partner bei

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Über Saba

Saba Capital Management, L.P. ist ein weltweit tätiger Anbieter alternativer Vermögensverwaltung, der bestrebt ist, einer vielfältigen Kundengruppe überdurchschnittliche risikobereinigte Renditen zu bieten. Saba wurde 2009 von Boaz Weinstein gegründet und gilt als Pionier im Bereich der Credit-Relative-Value-Strategien und der Kapitalstruktur-Arbitrage. Saba unterhält Niederlassungen in New York City und London. Weitere Informationen finden Sie unter www.sabacapital.com und.

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[1] Beteiligungen an Unternehmen – 07:00:08, 16. Juni 2026 – WKP-News-Artikel | London Stock Exchange.

[2] Saba-Analyse unter Verwendung von Bloomberg-Daten.

[3] Gewinnmitteilung von Workspace vom 10. Juni 2026, S. 10.

[4] Der Abschlag gegenüber dem Nettoinventarwert (NAV) wird berechnet, indem der Schlusskurs der Aktie des Unternehmens am 15. Juni 2026 durch den in der Gewinnmitteilung vom 10. Juni 2026 ausgewiesenen NAV pro Aktie dividiert wird.

[5] Ebenda.