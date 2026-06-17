Lettre aux actionnaires de Workspace Group plc

NEW YORK, 17 juin 2026 /PRNewswire/ --

Chers actionnaires de Workspace Group plc,

Nous vous écrivons aujourd'hui pour vous faire part des dernières informations concernant notre campagne visant à maximiser la valeur de Workspace Group plc (ci-après dénommée « la Société » ou « Workspace ») pour l'ensemble des actionnaires.

Saba Capital Management L.P. est le deuxième actionnaire de la Société et détient actuellement environ 47,4 millions d'actions, soit environ 24,7 % du capital social en circulation.[1]

Contexte de notre investissement

Nous avons commencé à constituer notre position sur Workspace le 5 août 2025, estimant qu'il existait un écart important entre le cours de l'action de la société et la valeur sous-jacente de son portefeuille immobilier. Nous avons également identifié une opportunité majeure de renverser la tendance à la destruction de valeur observée depuis des années, grâce à une stratégie plus rigoureuse et à un contrôle renforcé de la part du conseil d'administration.

À notre avis, la décote persistante de Workspace par rapport à sa valeur liquidative (« VL »), la plus importante parmi 19 autres REIT britanniques comparables[2], reflète une combinaison de facteurs, notamment une sous-performance par rapport à ses pairs, un portefeuille immobilier sous-évalué, un manque de cohérence stratégique au fil du temps et les changements intervenus au sein de la direction générale sur une période relativement courte.

Le 20 novembre 2025, nous avons rencontré en privé l'équipe de direction de la Société afin de discuter d'une proposition visant à remédier à la décote de la Société par rapport à sa valeur liquidative. Nous avons été déçus par l'absence de tout dialogue constructif et par le rejet catégorique de notre proposition par le conseil d'administration. En conséquence, nous avons publié, le 8 janvier 2026, une lettre ouverte présentant une feuille de route claire visant à créer de la valeur pour les actionnaires grâce à une cession stratégique et ordonnée du portefeuille immobilier de la Société, au remboursement systématique de l'ensemble de la dette en cours et à un remboursement rapide du capital aux actionnaires. Nous avons demandé au Conseil d'administration d'adopter cette proposition au plus tard le 20 février 2026.

Cette décote par rapport à la valeur liquidative offre aux actionnaires de Workspace une opportunité de plus-value significative : Si la Société cède des biens immobiliers et utilise le produit de cette cession pour racheter des actions, cela génère un rendement implicite d'environ 100 % compte tenu de la décote actuelle de 50 % par rapport à la valeur liquidative.

Le conseil d'administration a rejeté notre proposition, la qualifiant de « vente au rabais » qui ne permettrait pas d'en tirer la pleine valeur. Cette description était tout à fait inexacte. Entre avril 2025 et mars 2026, Workspace a vendu ou échangé 13 biens immobiliers avec une décote moyenne de 7,2 % par rapport à leur valeur comptable[3], alors que la décote actuelle du cours de l'action de la Société par rapport à sa valeur liquidative s'élève à environ 50 %.[4] De plus, notre analyse, étayée par des experts immobiliers indépendants, indique que le marché reste intéressé par un programme de cession nettement accéléré, allant au-delà des prévisions prudentes de la Société.

Compte tenu du refus du conseil d'administration de s'engager dans ce qui nous semble être la voie la plus évidente vers la création de valeur, nous avons conclu qu'un changement au sein de l'organe de surveillance serait dans le meilleur intérêt des actionnaires. En conséquence, le 20 mai 2026, nous avons déposé une requête visant à remplacer les administrateurs non exécutifs en poste de la Société par six candidats hautement qualifiés.

Les résultats récents soulignent la nécessité d'un changement

Depuis le lancement de notre campagne, Workspace a nommé une nouvelle équipe de direction, avec notamment Charlie Green au poste de PDG le 2 février 2026 et Tom Edwards-Moss au poste de directeur financier le 30 avril 2026.

Le 10 juin 2026, cette nouvelle équipe de direction a présenté une nouvelle stratégie parallèlement aux résultats annuels de la société.

Au cœur de cette stratégie, qualifiée de « transformation vers un modèle d'activité axé sur la rentabilité », se trouve une politique d'allocation des capitaux qui consiste à réinvestir le produit des cessions dans la modernisation des biens immobiliers, dans le but d'accroître les revenus locatifs au fil du temps. Nous nourrissons de sérieuses inquiétudes quant aux risques inhérents à cette stratégie.

Même selon les hypothèses formulées par la direction elle-même, il faudra probablement plusieurs années avant que ce plan ne se traduise par une croissance significative des bénéfices. À notre avis, on demande aux actionnaires d'accepter un risque de mise en œuvre considérable, des rendements incertains et un horizon d'investissement prolongé, alors qu'il existe une alternative plus immédiate et présentant moins de risques.

Notre stratégie de création de valeur : plus de valeur, moins de risques

Même si notre réflexion a évolué depuis le lancement de notre campagne, notre conviction fondamentale reste inchangée : La valeur pour les actionnaires peut être réalisée plus rapidement et avec un risque de mise en œuvre nettement moindre en donnant la priorité à des ventes immobilières d'une ampleur bien plus importante, dont le produit serait affecté à des rachats d'actions plutôt qu'à des réinvestissements à grande échelle. Il est important de souligner que cela n'impliquerait aucune vente précipitée d'actifs : en tant que deuxième actionnaire en importance, cela ne serait dans l'intérêt ni de notre société, ni d'aucun actionnaire. Nous pensons au contraire que Workspace peut mettre en œuvre un programme de cession méthodique et accéléré, qui permette de maximiser la valeur tout en faisant preuve de rigueur.

Nous avons défini une feuille de route pour la cession, qui comprend trois phases distinctes : un premier groupe de 21 actifs non essentiels prioritaires, une deuxième phase portant sur 19 actifs, et un dernier portefeuille de 16 actifs sélectionnés en fonction des opportunités. Ce cadre offre une voie claire vers la création de valeur tout en conservant la flexibilité nécessaire pour s'adapter aux conditions du marché.

Outre le cycle principal de cessions et de rachats d'actifs, deux leviers supplémentaires peuvent contribuer à réduire davantage la décote par rapport à la valeur liquidative. Tout d'abord, externaliser les fonctions de gestion immobilière afin d'augmenter le taux d'occupation, d'améliorer l'efficacité opérationnelle et de réduire les coûts.

Deuxièmement, un programme de rénovation plus rigoureux concentrerait les dépenses d'investissement sur certains actifs où des investissements ciblés pourraient stimuler les taux d'occupation et les loyers, afin de louer ces biens immobiliers ou de les préparer à la vente. Cette approche permettrait de réduire l'intensité en capital tout en améliorant le rendement du capital investi. Nous avons pris contact avec plusieurs agences immobilières réputées et très fiables, qui souhaitent devenir le gestionnaire immobilier externalisé de plusieurs biens immobiliers de Workspace.

Ensemble, ces améliorations opérationnelles viennent compléter la stratégie de cession et de rachat qui est au cœur de notre stratégie de création de valeur.

La nécessité d'un nouveau contrôle exercé de manière indépendante par le conseil d'administration

Les résultats obtenus jusqu'à présent par le conseil d'administration actuel ne justifient pas qu'il continue à gérer le capital des actionnaires. La décote d'environ 50 % par rapport à la valeur liquidative[5] de la société constitue un constat accablant de ses performances et de sa gestion.

Le moment est venu pour les administrateurs non exécutifs en poste de se mettre en retrait et de se concentrer sur la préservation de la valeur pour les actionnaires plutôt que sur le maintien de leurs fonctions.

Nous invitons donc vivement les actionnaires à voter en faveur des six candidats hautement qualifiés présentés par Saba : Greg Attwood, Nick Shattock, Andrew Sim, Richard Starr, Gautam Garg et Simon Hampton.

Dans leur ensemble, ces candidats possèdent une grande expertise dans les domaines de l'immobilier, de l'allocation des capitaux, de la gouvernance des sociétés cotées, de l'amélioration opérationnelle et de la création de valeur pour les actionnaires. Nous estimons qu'ils possèdent la combinaison idéale de compétences et d'expérience pour assurer un contrôle efficace et aider la direction à mettre en œuvre une stratégie visant à maximiser la valeur pour l'ensemble des actionnaires.

Nous invitons les actionnaires à prendre connaissance de la présentation ci-jointe, qui fournit une analyse détaillée des performances de la Société, du bilan du Conseil d'administration, de notre stratégie de création de valeur, des compétences des six candidats proposés, ainsi que de la nécessité urgente d'un changement.

Nous avons hâte de dialoguer avec les autres actionnaires et de discuter de notre proposition au cours des prochaines semaines.

Cordialement,

Paul Kazarian

associé chez

Saba Capital Management L.P.

Contact presse :

Greenbrook – Rob White / Peter Hewer

[email protected]

+44 (0) 207 952 2000

Renseignements destinés aux actionnaires :

DF King – David Chase Lopes

[email protected]

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À propos de Saba

Saba Capital Management, L.P. est une société internationale de gestion d'actifs alternatifs qui vise à offrir des rendements ajustés au risque supérieurs à un large éventail de clients. Fondée en 2009 par Boaz Weinstein, Saba est une société pionnière dans le domaine des stratégies de valeur relative du crédit et de l'arbitrage de structure du capital. Saba dispose de bureaux à New York et à Londres. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.sabacapital.com et.

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Saba pourra continuer à effectuer des opérations sur les actions et les titres de la Société, et/ou sur les produits dérivés qui s'y rapportent (y compris ceux offrant une exposition économique à l'achat ou à la vente) pendant une durée indéterminée à compter de la date de la présente annonce, et pourra à tout moment augmenter ou réduire ses participations dans ces actions, titres et/ou produits dérivés.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué contient certaines déclarations et informations prospectives qui reposent sur les convictions de Saba, ainsi que sur des hypothèses formulées par cette dernière et sur les informations dont elle dispose actuellement. Ces déclarations comprennent, sans s'y limiter, des déclarations concernant les stratégies, les plans, les objectifs, les prévisions, les intentions, les dépenses et les hypothèses, ainsi que d'autres déclarations qui ne constituent pas des faits historiques. Dans le présent document, des termes tels que « anticiper », « croire », « estimer », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « prévoir » et « projeter », ainsi que des expressions similaires (ou leurs formes négatives), ont pour but d'identifier des déclarations prospectives. Ces déclarations reflètent les opinions actuelles de Saba concernant des événements futurs ; elles ne constituent en aucun cas des garanties quant aux performances futures et comportent des risques et des incertitudes difficiles à prévoir. Par ailleurs, certaines déclarations prospectives reposent sur des hypothèses concernant des événements futurs qui pourraient ne pas se révéler exactes. Les résultats, performances ou réalisations réels peuvent s'écarter de manière significative et défavorable de ceux décrits dans le présent document. Il n'existe aucune assurance ni garantie quant aux cours auxquels les titres de la Société ou de toute autre société seront négociés, et ces titres pourraient ne pas être négociés aux cours suggérés dans le présent document. Toutes les estimations, prévisions ou analyses d'impact potentiel des opportunités identifiées par Saba dans le présent document reposent sur des hypothèses que Saba estime raisonnables à la date du présent document ; toutefois, rien ne permet d'assurer ni de garantir que les résultats ou performances réels ne s'en écarteront pas, et ces écarts pourraient être significatifs et défavorables. Ni Saba, ni aucun de ses dirigeants, employés ou mandataires ne font de déclaration ni ne donnent de garantie, expresse ou implicite, quant à la réalisation ou au caractère raisonnable des projections, estimations, prévisions, objectifs, perspectives ou rendements figurant dans le présent document ; il ne faut pas se fonder sur ces éléments. Ni Saba, ni aucun de ses administrateurs, dirigeants, salariés, conseillers ou représentants n'aura

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[1] Participation(s) dans la société - 07 h 00 min 08 s, le 16 juin 2026 - Article de WKP News | Bourse de Londres.

[2] Analyse de Saba réalisée à partir des données de Bloomberg.

[3] Communiqué de presse sur les résultats de Workspace daté du 10 juin 2026, p. 10.

[4] La décote par rapport à la valeur liquidative (VL) est calculée en divisant le cours de clôture de l'action de la société au 15 juin 2026 par sa VL par action telle que publiée dans son communiqué de presse du 10 juin 2026.

[5] Ibid.