Carta a los accionistas de Workspace Group plc

NUEVA YORK, 17 de junio de 2026 /PRNewswire/ --

Estimados accionistas de Workspace Group plc:

Les escribimos hoy para informarles sobre nuestra campaña dirigida a maximizar el valor de Workspace Group plc ("la compañía" o "Workspace") para todos los accionistas.

Saba Capital Management L.P. es el segundo mayor accionista de la compañía y actualmente cuenta con aproximadamente 47,4 millones de acciones, lo que representa cerca del 24,7% del capital social en circulación.[1]

Antecedentes de nuestra inversión

Comenzamos a construir nuestra inversión en Workspace el 5 de agosto de 2025, al reconocer lo que considerábamos una importante discrepancia entre el precio de las acciones de la compañía y el valor subyacente de su cartera inmobiliaria. También vimos una oportunidad significativa para revertir años de destrucción de valor mediante una estrategia más disciplinada y una supervisión más sólida del Consejo de Administración.

En nuestra opinión, el persistente descuento de Workspace con respecto al valor liquidativo (NAV), el mayor entre otros 19 REITs comparables del Reino Unido,[2] es un reflejo acerca de la combinación de factores, incluyendo un rendimiento inferior al de sus pares, una cartera inmobiliaria infravalorada, inconsistencia estratégica a lo largo del tiempo y cambios en la alta dirección en un período relativamente corto.

El 20 de noviembre de 2025, nos reunimos en privado con el equipo directivo de la compañía para analizar una propuesta destinada a corregir el descuento respecto al valor liquidativo de la compañía. Nos decepcionó la falta de una participación significativa y el rechazo categórico de nuestra propuesta por parte del Consejo de Administración. En consecuencia, el 8 de enero de 2026 publicamos una carta abierta en la que describíamos una estrategia clara para generar valor para los accionistas mediante la venta estratégica y ordenada de la cartera inmobiliaria de la compañía, el reembolso sistemático de toda la deuda pendiente y la devolución oportuna del capital a los accionistas. Solicitamos al Consejo de Administración que aprobara esta propuesta a más tardar el 20 de febrero de 2026.

Este descuento respecto a NAV representa una importante oportunidad de revalorización para los accionistas de Workspace: si la compañía vende propiedades y utiliza los ingresos para recomprar acciones, esto genera una rentabilidad implícita de aproximadamente el 100% con el descuento actual del 50% respecto a NAV.

El consejo rechazó nuestra propuesta, y la calificó de "venta de liquidación" que no lograría obtener el valor total. Esta caracterización era completamente inexacta. Desde abril del año 2025 hasta marzo de 2026, Workspace vendió o intercambió 13 propiedades con un descuento promedio del 7,2% sobre el valor contable[3] en comparación con el descuento actual del precio de las acciones de la compañía sobre el valor liquidativo, que es de aproximadamente el 50%.[4] Además, nuestro análisis, que ha sido respaldado por medio de expertos inmobiliarios independientes, indica que el mercado sigue interesado en un programa de desinversión significativamente acelerado, por encima de los planes conservadores de la compañía.

Frente a la negativa del Consejo de Administración a seguir lo que consideramos la vía más clara para la creación de valor, concluimos que lo mejor para los accionistas sería un cambio en la supervisión del consejo. Por consiguiente, el 20 de mayo de 2026, presentamos una solicitud para sustituir a los consejeros no ejecutivos actuales de la compañía por seis candidatos a consejeros altamente cualificados.

Los resultados recientes refuerzan la necesidad de cambio

Desde el lanzamiento de nuestra campaña, Workspace ha nombrado un nuevo equipo directivo, incluyendo a Charlie Green como consejero delegado el 2 de febrero de 2026 y a Tom Edwards-Moss como responsable de finanzas el 30 de abril de 2026.

El 10 de junio de 2026, este nuevo equipo directivo presentó una nueva estrategia junto con los resultados anuales de la compañía.

El eje central de esta estrategia, descrita como una "transformación hacia un negocio centrado en los beneficios", es una política de asignación de capital que reinvierte los ingresos por la venta de activos para mejorar las propiedades con el fin de aumentar los ingresos por alquiler a lo largo del tiempo. Nos preocupan seriamente los riesgos inherentes de esta estrategia.

Incluso teniendo en cuenta las propias previsiones de la dirección, se espera que el plan tarde varios años en generar un crecimiento significativo de los beneficios. En nuestra opinión, se les está pidiendo a los accionistas que acepten un riesgo de ejecución considerable, rendimientos inciertos y un horizonte de inversión prolongado, a pesar de la existencia de una alternativa más inmediata y de menor riesgo.

Nuestra estrategia de creación de valor: mayor valor, menor riesgo

A pesar de que nuestra perspectiva ha evolucionado desde el lanzamiento de nuestra campaña, nuestra convicción fundamental permanece inalterable: el valor para el accionista puede materializarse más rápidamente y con un riesgo de ejecución sustancialmente menor priorizando ventas de propiedades mucho más importantes, cuyos ingresos se destinan a la recompra de acciones, en lugar de a la reinversión a gran escala. Es importante destacar que esto no implicaría una venta masiva de activos; como segundo mayor accionista, eso no sería beneficioso ni para nosotros ni para ningún otro accionista. Creemos, en cambio, que Workspace puede llevar a cabo un programa de desinversión ordenado y acelerado que maximice el valor manteniendo la disciplina.

Se ha llevado a cabo la definición de una hoja de ruta de desinversión que comprende tres fases distintas: un grupo inicial de 21 activos no estratégicos prioritarios, una segunda fase de 19 activos y una cartera final de 16 activos basada en oportunidades. Este marco proporciona una vía clara para generar valor, manteniendo al mismo tiempo la flexibilidad necesaria para responder a las condiciones del mercado.

Además del ciclo principal de desinversión y recompra de activos, existen dos mecanismos adicionales que pueden reducir aún más el descuento respecto al valor liquidativo. En primer lugar, la externalización de las funciones de gestión inmobiliaria para aumentar la ocupación, mejorar la eficiencia operativa y reducir costes.

En segundo lugar, un programa de renovación más riguroso centraría la inversión de capital en activos seleccionados donde la inversión específica pueda impulsar la ocupación y los precios de alquiler, con el fin de arrendar o preparar estas propiedades para la venta. Este enfoque reduciría la intensidad de capital y mejoraría la rentabilidad del capital invertido. Hemos contactado con varias empresas inmobiliarias de renombre y gran prestigio interesadas en convertirse en la gestora inmobiliaria externalizada de varias propiedades de Workspace.

De forma conjunta, estas mejoras operativas complementan la estrategia de venta y recompra que constituye el eje central de nuestra Estrategia de Creación de Valor.

La necesidad de una nueva supervisión independiente del Consejo de Administración

El historial del actual consejo no justifica que continúe gestionando el capital de los accionistas. El descuento de aproximadamente el 50% de la compañía con respecto a NAV[5] es una clara muestra de su deficiente rendimiento y supervisión.

Ha llegado el momento de que los consejeros no ejecutivos actuales se retiren y se centren en preservar el valor para los accionistas en lugar de mantener sus puestos.

Es por ello que instamos a los accionistas a votar por los seis candidatos altamente cualificados de Saba: Greg Attwood, Nick Shattock, Andrew Sim, Richard Starr, Gautam Garg y Simon Hampton.

En conjunto, estos candidatos aportan una amplia experiencia en bienes inmuebles, asignación de capital, gobierno corporativo de empresas públicas, mejora operativa y creación de valor para el accionista. Creemos que representan la combinación idónea de habilidades y experiencia para brindar una supervisión eficaz y apoyar a la gerencia en la implementación de una estrategia que maximice el valor para todos los accionistas.

Se invita a los accionistas a revisar nuestra presentación adjunta, la cual ofrece una evaluación detallada del rendimiento de la compañía, la trayectoria del consejo, nuestra Estrategia de Creación de Valor, las cualificaciones de los seis candidatos y la urgente necesidad de cambio.

Esperamos dialogar con otros accionistas y discutir nuestra propuesta en las próximas semanas.

Atentamente,

Paul Kazarian

Socio

Saba Capital Management L.P.

Presentación disponible en: https://makeworkspacework.co.uk

Consultas de medios

Greenbrook – Rob White / Peter Hewer

[email protected]

+44 (0) 207 952 2000

Consultas de accionistas

DF King – David Chase Lopes

[email protected]

+44 (0) 20 7920 9700

Acerca de Saba

Saba Capital Management, L.P. es una firma global de gestión de activos alternativos que busca ofrecer rendimientos superiores ajustados al riesgo para una diversa cartera de clientes. Fundada en 2009 por Boaz Weinstein, Saba es pionera en estrategias de valor relativo crediticio y arbitraje de estructura de capital. Saba tiene oficinas en Nueva York y Londres. Obtenga más información en www.sabacapital.com.

Descargo de responsabilidad

Este anuncio no pretende ser, ni constituye, una recomendación de inversión según lo definido en el Reglamento (UE) nº 596/2014 (que forma parte de la legislación nacional del Reino Unido en virtud de la Ley de Retirada de la Unión Europea de 2018). Ninguna información contenida en este anuncio debe interpretarse como una recomendación o sugerencia de estrategia de inversión. Nada de lo contenido en este anuncio ni en ningún material relacionado constituye una declaración, ni indica ni implica ningún resultado de valor específico o probable en ninguna circunstancia particular. Este anuncio se proporciona únicamente con fines informativos generales y no pretende ser, ni debe interpretarse como (1) asesoramiento en materia de inversión, finanzas, impuestos o derecho, ni (2) una recomendación para comprar, vender o mantener ningún valor u otra inversión, ni para adoptar ningún estilo o estrategia de inversión. Ni la información ni ninguna opinión contenida en este anuncio constituyen una incitación u oferta para comprar o vender, ni una solicitud de oferta para comprar o vender valores u otras inversiones en la compañía o en cualquier otra compañía por parte de Saba o cualquiera de sus filiales en ninguna jurisdicción. Este anuncio no tiene en cuenta el objetivo de inversión, la situación financiera, la idoneidad ni las necesidades o circunstancias particulares de ninguna persona específica que pueda acceder a este anuncio o revisarlo, y no debe tomarse como asesoramiento sobre la conveniencia de ninguna decisión de inversión. Este anuncio no pretende ser la única base para la evaluación de, ni contiene toda la información que pueda ser necesaria con respecto a, cualquier posible inversión en la compañía. Cualquier persona que tenga dudas sobre los asuntos a los que se refiere este anuncio debe consultar a un asesor financiero autorizado u otra persona autorizada conforme a la Ley de Servicios Financieros y Mercados del Reino Unido de 2000. Según el mejor conocimiento y criterio de Saba, toda la información contenida en este documento es precisa y fiable, y se ha obtenido de fuentes públicas que Saba considera precisas y fiables. Sin embargo, dicha información se presenta "tal cual", sin garantía de ningún tipo, ya sea expresa o implícita, y Saba no ha verificado de forma independiente los datos contenidos en ella. Todas las opiniones expresadas están sujetas a cambios sin previo aviso, y Saba no se compromete a actualizar ni complementar la información, los análisis ni las opiniones contenidas en este documento.

Saba podrá continuar negociando con las acciones y valores de la compañía, y/o derivados referenciados a ellos (que pueden incluir aquellos que proporcionan exposición económica larga y corta) por un período indefinido a partir de la fecha de este anuncio y podrá aumentar o disminuir sus participaciones en dichas acciones, valores y/o derivados en cualquier momento.

Declaraciones prospectivas

Este anuncio contiene ciertas declaraciones e información prospectivas que se basan en las creencias de Saba, así como en suposiciones realizadas por Saba y en la información actualmente disponible para ella. Estas declaraciones incluyen, entre otras, declaraciones sobre estrategias, planes, objetivos, expectativas, intenciones, gastos y suposiciones, y otras declaraciones que no son hechos históricos. Cuando se utilizan en este documento, palabras como "anticipar", "creer", "estimar", "esperar", "pretender", "planificar" y "proyectar" y expresiones similares (o sus formas negativas) tienen como objetivo identificar declaraciones prospectivas. Estas declaraciones reflejan la opinión actual de Saba con respecto a eventos futuros, no constituyen garantías de rendimiento futuro e implican riesgos e incertidumbres difíciles de predecir. Además, ciertas declaraciones prospectivas se basan en supuestos sobre eventos futuros que podrían no ser exactos. Los resultados, el rendimiento o los logros reales pueden variar sustancialmente y de forma adversa con respecto a los aquí descritos. No existe garantía alguna con respecto a los precios a los que se negociarán los valores de la compañía o de cualquier otra empresa, y dichos valores podrían no negociarse a los precios aquí implícitos. Cualquier estimación, proyección o impacto potencial de las oportunidades identificadas por Saba en este documento se basa en supuestos que Saba considera razonables a la fecha de este documento, pero no se puede garantizar que los resultados o el desempeño reales no difieran, y dichas diferencias podrían ser sustanciales y adversas. Saba, ni ninguno de sus directivos, empleados o agentes, otorgan ninguna declaración ni garantía, expresa o implícita, sobre el logro o la razonabilidad de las proyecciones, estimaciones, pronósticos, objetivos, perspectivas o rendimientos aquí contenidos, y no se debe confiar en ellos. Ni Saba ni ninguno de sus directores, funcionarios, empleados, asesores o representantes tendrán responsabilidad alguna (por negligencia, declaración falsa, responsabilidad extracontractual, contractual o de cualquier otra índole) por cualquier pérdida que surja del uso de la información presentada en este anuncio o que esté relacionada con el mismo. La información financiera histórica, las proyecciones, las estimaciones, las previsiones, los objetivos, las perspectivas o los rendimientos aquí contenidos no constituyen necesariamente un indicador fiable del rendimiento futuro. Nada de lo contenido en este anuncio debe interpretarse como una promesa o declaración sobre el futuro. Nada de lo contenido en este anuncio debe considerarse una previsión de beneficios.

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[1] Participaciones en la empresa - 07:00:08 16 de junio de 2026 – Artículo de noticias de WKP | Bolsa de Valores de Londres.

[2] Análisis de Saba utilizando datos de Bloomberg.

[3] Comunicado de resultados de Workspace con fecha del 10 de junio de 2026, pág. 10.

[4] El descuento respecto al valor liquidativo se calcula dividiendo el precio de cierre de las acciones de la compañía el 15 de junio de 2026 entre su valor liquidativo por acción, según lo informado en su comunicado de resultados del 10 de junio de 2026.

[5] Ibidem.