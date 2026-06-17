Saba lanza un sitio web exclusivo para los accionistas de Workspace

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Saba Capital

Jun 17, 2026, 07:38 ET

NUEVA YORK, 17 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Saba Capital Management L.P. ("Saba") lanza hoy un sitio web dedicado a proporcionar a los inversores de Workspace información relativa al plan de creación de valor de Saba.

La página web (MakeWorkspaceWork.co.uk) incluye la carta abierta dirigida a los accionistas de Workspace y la presentación que la acompaña.

Consultas para medios
Greenbrook – Rob White / Peter Hewer
[email protected]
+44 (0) 207 952 2000

Consultas para accionistas 
DF King – David Chase Lopes
[email protected]
+44 (0) 20 7920 9700

Acerca de Saba

Saba Capital Management, L.P. es una firma global de gestión de activos alternativos que busca ofrecer rendimientos superiores ajustados al riesgo para una diversa cartera de clientes. Fundada en 2009 por Boaz Weinstein, Saba es pionera en estrategias de valor relativo crediticio y arbitraje de estructura de capital. Saba tiene oficinas en Nueva York y Londres. Obtenga más información en www.sabacapital.com.

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