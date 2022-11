Bright Food Group nimmt an 5. CIIE teil und setzt ihren Weg zu qualitativ hochwertiger Entwicklung fort

SHANGHAI, 17. November 2022 /PRNewswire/ -- Auf der 5. China International Import Expo (CIIE) hat die Bright Food Group erneut ihre globale Lebensmittelvertriebsplattform „THE SMART CHAIN" vorgestellt. In den letzten fünf Jahren hat die Bright Food Group eine offenere Haltung eingenommen und an der CIIE in allen Aspekten, Bereichen und Kanälen mitgewirkt, um ein internationaleres, marktorientierteres und professionelleres Markenprofil für chinesische und ausländische Gäste zu präsentieren.

Die „THE SMART CHAIN global food distribution platform" der Bright Food Group ist seit fünf Jahren in Folge der größte Einzelstand im Bereich der Lebensmittelausstellung. Die Aussteller kamen aus 30 Ländern und Regionen, und ihre Kategorien umfassten Fleisch, aquatische Produkte, Milchprodukte, Getreide- und Ölprodukte, Wein, Süßwaren und Snacks, Vertriebskanäle, Handelsdienstleistungen usw., sodass die chinesischen Verbraucher die ganze Welt kennenlernen konnten, ohne China zu verlassen.

In den vergangenen Jahren hat sich die Bright Food Group auf die Beschaffung und den Vertrieb von proteinreichen Nahrungsmitteln konzentriert, um den Bedarf des heimischen Marktes zu decken. Die globale Lebensmittelvertriebsplattform „SMART CHAIN", die als Ergebnis der CIIE geschaffen wurde, ist ihrer Rolle als Hauptantriebskraft und Tragschicht gerecht geworden, um eine hohe Lebensqualität für die Öffentlichkeit zu gewährleisten und hat den „Reissack", den „Gemüsekorb" und die „Milchkanne" für die chinesischen Verbraucher unverzichtbar gemacht.

Die Bright Food Group ist das Rückgrat der Haupt- und Nebennahrungsmittelversorgung Shanghais. Sie ist ein umfassender Konzern der Lebensmittelindustrie, der die moderne Landwirtschaft, die Lebensmittelverarbeitung und -herstellung sowie den Lebensmittelvertrieb integriert, wobei Milchprodukte, Fleisch, Zucker, Getreide und Öl, Gemüse, Fischereierzeugnisse und andere Lebensmittelindustrien den Hauptumsatzträger bilden.

Die Gruppe ist bestrebt, die Versorgung mit Lebensmitteln sicherzustellen und interne und externe Ressourcen zu integrieren. Ihr Geschäftsnetzwerk erstreckt sich über die ganze Welt, um ein lokalisiertes multinationales Unternehmen mit Wettbewerbsfähigkeit in seinem Hauptgeschäft und Markeneinfluss sowie eine führende chinesische Lebensmittelmarke mit globalem Layout und multinationalen Aktivitäten aufzubauen.

Auch in Zukunft wird die Bright Food Group dem Tempo der neuen Ära folgen, die hochwertige Entwicklung weiter vorantreiben, sich eng auf die Strategie der proteinreichen Lebensmittel konzentrieren und den chinesischen Verbrauchern mehr hochwertige Produkte und Dienstleistungen anbieten.

