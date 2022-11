Společnost Bright Food Group se zúčastnila 5. ročníku CIIE a pokračuje ve vysoce kvalitním rozvoji

ŠANGHAJ, 21. listopadu 2022 /PRNewswire/ -- Společnost Bright Food Group na 5. ročníku veletrhu China International Import Expo (CIIE) opět prezentovala svou „Globální platformu pro distribuci potravin THE SMART CHAIN". V uplynulých pěti letech zaujala společnost Bright Food Group otevřenější přístup a účastnila se veletrhu CIIE ve všech jeho aspektech, oblastech a kanálech, aby zde čínským i zahraničním hostům představila mezinárodnější, tržně orientovanou a profesionálnější image značky.

Bright Food Group exhibition area

„Globální platforma pro distribuci potravin THE SMART CHAIN" společnosti Bright Food Group tvoří již pět let po sobě největší samostatný stánek na potravinářském veletrhu. V kategoriích, jako je maso, produkty akvakultury, mléčné výrobky, výrobky z obilnin a olejnin, víno, pochoutky, distribuční kanály, obchodní služby apod. se představili vystavovatelé z 30 zemí a regionů, kteří umožňují čínským spotřebitelům doslova ochutnat celý svět, aniž by museli opustit domov.

V posledních letech se společnost Bright Food Group zaměřila na získávání a distribuci potravinářských výrobků s vysokým obsahem bílkovin pro uspokojení poptávky na domácím trhu. „Globální platforma pro distribuci potravin SMART CHAIN", která vznikla právě jako výsledek CIIE, sehrála komplexní roli hlavní síly a zdroje pro zajištění vysoké kvality života veřejnosti v nepostradatelných programech „pytle na rýži", „zeleninového košíku" a „hrnce na mléko" (čínské programy zásobování spotřebitelů obilninami a ostatními druhy potravin).

Bright Food Group, páteř hlavního a doplňkového potravinářského zásobování Šanghaje, je rozsáhlá potravinářská skupina, která integruje moderní zemědělství, zpracování a výrobu potravin i jejich distribuci. Základ tvoří mlékárenský, masný, cukrovarnický, obilnářský a olejářský průmysl, zelenina, produkty akvakultury a další potravinářská odvětví společně s kompletním řetězcem služeb „z pole až na stůl".

Skupina se zaměřuje na zajištění dodávek potravin a integraci vnitřních a vnějších zdrojů díky obchodní síti pokrývající celý svět, buduje lokalizovanou nadnárodní společnost s konkurenceschopným hlavním podnikáním i dosahem značky a zároveň přední čínskou potravinářskou značku s globálním zastoupením a nadnárodními operacemi.

Bright Food Group hodlá i do budoucna držet krok s novou érou, trvale podporovat vysoce kvalitní rozvoj, soustředit se na strategii potravin s vysokým obsahem bílkovin a přinášet čínským spotřebitelům více vysoce kvalitních výrobků a služeb.

Odkazy na obrazové přílohy:

Odkaz: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=434113

Titulek: Výstavní prostor společnosti Bright Food Group

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1949942/Bright_Food.jpg

SOURCE Bright Food Group