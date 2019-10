Bright Health lleva su modelo innovador a la Florida en 2020

MINNEAPOLIS, 16 de octubre de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Bright Health anunció hoy que empezará a ofrecer planes individuales y familiares y planes de Medicare Advantage a los residentes del estado de la Florida en 2020. Para desarrollar sus planes de salud, Bright Health ha trabajado en colaboración con varios de los principales sistemas de salud del estado, como AdventHealth, Ascension Health y Tenet Health, entre otros. Bright Health ha recibido la aprobación regulatoria de la Oficina de Regulación de Seguros de la Florida y de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) para ofrecer planes de salud durante el período de inscripción en este otoño. Los planes individuales y familiares de la compañía se podrán comprar a partir del 1 de noviembre, y sus planes de Medicare Advantage se podrán comprar a partir del 15 de octubre.

El modelo de Bright Health cuenta con exclusivas Redes de Socios de Atención Médica (Care Partner Networks), desarrolladas específicamente para residentes de la Florida basándose en varios criterios, entre ellos atención médica integral de diversas especialidades, alcance geográfico, calidad de la atención y eficiencia operativa. Trabajando en estrecha colaboración con médicos en su Red de Socios de Atención Médica, Bright Health puede dar una atención preventiva a los miembros, incluso a los que tienen condiciones de alto riesgo o crónicas, para mejorar los resultados de salud y reducir los costos mediante una atención coordinada dentro de la red. Para los miembros de Bright Health, esto se traduce en una experiencia del paciente más personalizada y asequible, incluyendo:

Costos más bajos que el paciente paga de su bolsillo 1

Menos readmisiones 2 y visitas a la sala de emergencia 3

y visitas a la sala de emergencia Una reducción de pruebas duplicadas 4

Visitas al especialista sin necesidad de remitir al paciente

Los precios de Bright Health son competitivos. Sus Planes Plata están entre los planes individuales y familiares con prima más económicos disponibles. Para los consumidores que cumplen con los requisitos para recibir subsidios federales, muchos de sus planes están disponibles con un costo muy bajo o sin ningún costo para el individuo. Las personas mayores de la Florida que viven en condados que cumplen con los requisitos tienen acceso a planes de Medicare Advantage con una prima de $05.

"En Bright Health, creemos que la base de un buen cuidado de la salud es una relación vigorosa entre la gente y sus médicos", dijo Bob Sheehy, cofundador y director ejecutivo de Bright Health. "Nuestras Redes de Socios de Atención Médica en la Florida se han distinguido como proveedores confiables que ofrecen una atención superior y personalizada a sus pacientes, y esperamos trabajar mano a mano con sus médicos para proporcionar una mejor experiencia de cuidado de la salud para las personas de la Florida".

En cada mercado de la Florida, los miembros de Bright Health disfrutarán de una cobertura integral, como sigue:



En Jacksonville y Pensacola: Mediante una asociación con Ascension Health, uno de los sistemas de salud sin fines de lucro más grandes del país, los miembros tendrán acceso a 1,300 proveedores aproximadamente.

En Orlando y Daytona: Mediante una asociación con AdventHealth, los miembros tendrán acceso a 3,000 proveedores aproximadamente, incluyendo AdventHealth Orlando, reconocido como el mejor hospital en el centro de la Florida.

En Tampa: Mediante asociaciones con AdventHealth y otros, los miembros tendrán acceso a 1,700 proveedores aproximadamente.

En Palm Beach: Mediante una asociación con Tenet Health, ganador del premio Círculo de Excelencia de 2018 de la American Health Association, los miembros en Palm Beach tendrán acceso a 1,200 proveedores aproximadamente.

Además de los beneficios estándar requeridos para todos los planes del Mercado de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA), los individuos y las familias que escojan Bright Health recibirán:

Recompensas en efectivo por realizar acciones saludables

Entrega de comidas después de estadías en el hospital

Beneficios de transporte

Muchos planes de Bright Health Medicare Advantage también incluyen beneficios adicionales, como:

Copago de $0 al médico de atención primaria

al médico de atención primaria Deducible de Parte D bajo o $0

Beneficios de transporte 6

Beneficios dentales, de visión y auditivos integrales7

Los planes de Bright Health estarán disponibles para residentes de la Florida en condados que cumplen con los requisitos a través del sitio web BrightHealthplan.com , centro de llamadas y socios intermediarios. Los planes individuales y familiares también estarán disponibles en el sitio web HealthCare.gov y los planes de Medicare Advantage estarán disponibles en Medicare.gov .



Cobertura de Bright Health en la Florida





Condado Productos

Clay Planes individuales y familiares

Duval

Escambia

Hillsborough

Lake

Orange Planes individuales y familiares Medicare Advantage

Osceola

Palm Beach

Pasco

Pinellas Planes individuales y familiares

Santa Rosa

Seminole Planes individuales y familiares Medicare Advantage

Volusia

Acerca de Bright Health

Bright Health es una compañía de seguros de salud y tecnología enfocada en el consumidor. A través de su Modelo de Socio de Cuidado de Plan de Salud colaborativo en comunidades locales y capacidades únicas de inteligencia, Bright Health Plan está reestructurando la forma en que las personas y los proveedores de atención médica logran juntos mejores resultados de salud haciendo que el cuidado de la salud sea más simple, más asequible y más personal. Bright Health Plan ofrece actualmente una serie de planes individuales, familiares y de Medicare Advantage en Alabama, Arizona, Colorado, Nueva York, Ohio y Tennessee a través de su sitio web, centro de llamadas, socios intermediarios y a través de sitios web gubernamentales, así como mercados de seguros de salud pública. Los planes de Bright Health también estarán disponibles en Carolina del Norte, Carolina del Sur, la Florida, Illinois, Nebraska y Oklahoma para 2020. Vea más detalles en www.brighthealthplan.com .

Acerca de Ascension Health

Ascension (www.ascension.org) es una organización religiosa de cuidado de la salud, dedicada a la transformación mediante la innovación en el continuo de la atención médica. Como el mayor sistema de salud sin fines de lucro en los Estados Unidos y el mayor sistema católico de salud del mundo, Ascension tiene el compromiso de ofrecer una atención compasiva y personalizada a todos, con especial atención a las personas que viven en la pobreza y a las más vulnerables. En el año fiscal 2017, Ascension proporcionó más de $1.800 millones en atención a personas que viven en la pobreza y en otros programas de beneficios comunitarios. Ascension tiene aproximadamente 165,000 asociados y 34,000 proveedores alineados. La División de Cuidado de la Salud de Ascension opera más de 2,600 centros de atención –incluyendo 153 hospitales y más de 50 residencias para personas mayores– en 22 estados y el Distrito de Columbia, mientras su División de Soluciones proporciona una variedad de servicios y soluciones, entre ellos gestión de práctica médica, inversión de capital de riesgo, gestión de inversiones, ingeniería biomédica, administración de instalaciones, gestión de atención clínica, servicios de información, gestión de riesgo y contratación a través de la organización de compra de grupo de Ascension.

Acerca de AdventHealth

Con la misión sagrada de Extender el Ministerio de Curación de Cristo, AdventHealth es un sistema conectado de atención para cada etapa de la vida y la salud. Más de 80,000 cuidadores especializados y compasivos en prácticas médicas, hospitales, clínicas para pacientes externos, centros especializados para personas mayores, agencias de atención médica a domicilio y centros de hospicio proporcionan una atención individualizada e integral. Una visión compartida, valores comunes, un enfoque en la salud de la persona completa y un compromiso de lograr que las comunidades sean más saludables unifican a los casi 50 hospitales del sistema y cientos de centros de cuidado en diversos mercados en casi una docena de estados. Para más información acerca de AdventHealth, visite AdventHealth.com o Facebook.com/AdventHealth.

Acerca de Tenet Health

El mercado de Tenet Healthcare en Palm Beach está compuesto por seis hospitales de cuidados intensivos y numerosos servicios de cuidado de la salud relacionados. Los hospitales de Tenet tienen el propósito de ofrecer la mejor atención posible a cada paciente que atraviesa sus puertas, con un claro enfoque en la calidad y el servicio. Los hospitales en la región de la Florida son: Delray Medical Center, Good Samaritan Medical Center, Palm Beach Gardens Medical Center, St. Mary's Medical Center, Palm Beach Children's Hospital y West Boca Medical Center.

Tenet se distingue como un líder en redefinir el cuidado de la salud y ha sido reconocido por la pasión de su gente y de sus socios en ofrecer una atención innovadora de calidad a los pacientes a los que sirve en cada comunidad. Los hospitales de la región de la Florida de Tenet han sido reconocidos constantemente por organizaciones como Healthgrades, La Comisión Conjunta y la Asociación Americana del Corazón/Asociación Americana del Ataque Cerebral por su compromiso con una atención de calidad. Para más información, entre en www.tenetflorida.com .

1 En 2017, la redirección y la repatriación dieron lugar a una atención dentro de la red que habría sumado $2.2 millones de cargos fuera de la red facturados a los miembros.

2 Basado en tasas de readmisión de 30 días por todas las causas en 2018 para pacientes de Bright Health Plan MA en comparación con las referencias de los CMS a nivel de condado en Colorado y Arizona.

3 Comparación de tasas de utilización de departamentos de emergencia en 2018 por miembros de Bright Health Plan en todas las líneas de negocios con tasas nacionales de utilización de datos del Centro Nacional de Estadísticas de Salud publicados por los CDC para [2016].

4 Comparando tasas de repetición de imágenes de producto de CO EPO (organización de proveedor exclusivo de Colorado) de 2015 con tasas de repetición de imágenes de CO IFP (plan familiar individual de Colorado) de Bright Health Plan de 2017.

5 Todos los precios están sujetos a la aprobación regulatoria final.

6 Incluidos en la mayoría de los planes

7 En planes que no incluyen cobertura dental y de visión, la cobertura está disponible por una prima mensual adicional. La mayoría de los planes incluyen beneficios auditivos.

