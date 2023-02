Bright Pattern expondrá y hablará en el mayor evento europeo de Contact Center

Bright Pattern presentará ponencias sobre omnicanalidad y el futuro en CCW Berlín, del 28 de febrero al 2 de marzo.

SOUTH SAN FRANCISCO, Calif., 27 de febrero de 2023 /PRNewswire/ -- Bright Pattern acudirá a CCW Berlín, reconocida como la mayor feria europea del mundo de CX, del 28 de febrero al 2 de marzo. Bright Pattern está ampliamente considerada como una de las soluciones de CX omnicanal basadas en la nube más avanzadas tecnológicamente y ofrecerá dos atractivas sesiones de ponencias con dos de los expertos más inteligentes y dinámicos del sector al frente de las presentaciones.

Bright Pattern is coming to CCW Berlin 2023

CCW Berlin es el evento de contact center más importante de la región DACH. Bright Pattern se está expandiendo rápidamente en el mercado alemán a través de asociaciones con dos de los socios más importantes y esenciales de Bright Pattern en DACH, Sogedes y Teleconnect GmbH.

La primera ponencia de Bright Pattern correrá a cargo de Daniel Tollenaere, ex director general de Operaciones de Tienda de Officeworks, la mayor cadena de suministros de oficina de Australia. Esta presentación tendrá lugar el 28 de febrero de 11.30 a 12.00 horas. Su presentación, titulada "Omni-Enterprise CX™ - Go Beyond Omnichannel and More", tratará sobre Omni-Enterprise CX™. Este debate gira en torno a la incorporación de todos y cada uno de los empleados de la empresa a cualquier interacción con el cliente en los canales de voz y digitales. Officeworks fue capaz de aumentar las respuestas en la tienda en casi un 300 %, al tiempo que impulsó significativamente el NPS a través de la aplicación móvil Bright Pattern.

La segunda sesión de ponencias de Bright Pattern correrá a cargo de Luc Cavelier, director de Desarrollo Empresarial en EMEA de Bright Pattern. Con más de 30 años de experiencia, su presentación tendrá lugar el 1 de marzo de 13.30 a 14.00 horas. Su sugerente presentación, titulada "Making Omnichannel A Reality", explica las increíbles ventajas de la omnicanalidad real y el proceso de implantación de conversaciones omnicanal reales en su centro de llamadas.

Bright Pattern estará presente en la feria en el stand oficial nº 485. El equipo de Bright Pattern está encantado de conocerle en CCW Berlin y hablar con usted sobre cómo ofrecer mejores experiencias a los clientes en su centro de contacto. Bright Pattern le espera en CCW Berlín.

Acerca de Bright Pattern

Bright Pattern ofrece la solución del centro de contacto omnicanal más sencilla y potente, con más de 500 clientes en 26 países, entre los que se incluyen Bank of America, Bell24, Cable and Wireless, City of Brampton, Community Medical, Detroit Water, Enercare, EY, First Bank, Hairclub, Hurtigruten, Mediterranean Shipping Company, Naver, Officeworks, Pepsi, Randstad,SEIU, Southern Cross Health Insurance, Sun Country Airlines, Sylvan Learning, United Power, VW Bentley, YMCA y Zillow. Bright Pattern es la plataforma omnicanal mejor valorada por clientes y analistas, con el ROI y el tiempo de implantación más rápidos de la industria.

