Bright Pattern exposera et prendra la parole lors du plus grand événement européen consacré aux centres de contact

Bright Pattern fera des présentations sur l'omnicanal et l'avenir au CCW de Berlin du 28 février au 2 mars.

SOUTH SAN FRANCISCO, Californie, 27 février 2023 /PRNewswire/ -- Bright Pattern se rendra au CCW Berlin, qui est reconnu comme le plus grand salon professionnel d'Europe pour le monde de la CX, du 28 février au 2 mars. Bright Pattern est largement considéré comme l'une des solutions de CX omnicanales basées sur le cloud les plus avancées sur le plan technologique et offrira deux sessions de conférences engageantes avec deux des experts les plus intelligents et dynamiques du secteur, qui dirigeront les présentations.

Bright Pattern is coming to CCW Berlin 2023

CCW Berlin est le principal événement consacré aux centres de contact dans la région DACH. Bright Pattern se développe rapidement sur le marché allemand grâce à des partenariats avec deux des partenaires DACH les plus importants et essentiels de Bright Pattern, Sogedes et Teleconnect GmbH.

La première session de conférences de Bright Pattern sera animée par Daniel Tollenaere, ancien directeur général des opérations de magasin pour Officeworks, la plus grande chaîne de fournitures de bureau en Australie. Cette présentation aura lieu le 28 février de 11h30 à 12h00. Sa présentation, intitulée « Omni-Enterprise CX™ - Go Beyond Omnichannel and More », donnera des précisions sur l'Omni-Enterprise CX™. Cette discussion tourne autour de la participation de chaque employé de l'entreprise à toute interaction avec le client sur les canaux vocaux et numériques. Officeworks a été en mesure d'augmenter les réponses en magasin de près de 300 % tout en stimulant considérablement le NPS via l'application mobile Bright Pattern.

La deuxième session de conférences de Bright Pattern sera animée par Luc Cavelier, responsable du développement commercial en EMEA pour Bright Pattern. Fort de plus de 30 ans d'expérience, sa présentation aura lieu le 1er mars de 13h30 à 14h00. Sa présentation, intitulée « Making Omnichannel A Reality », explique les avantages incroyables d'un véritable omnicanal et le processus de mise en œuvre de véritables conversations omnicanales dans votre centre d'appels.

Bright Pattern s'installera sur le sol du salon au stand officiel n° 485. L'équipe de Bright Pattern est extrêmement enthousiaste à l'idée de vous rencontrer à CCW Berlin et de vous parler de l'amélioration de l'expérience client dans votre centre de contact. Bright Pattern vous attend à CCW Berlin !

À propos de Bright Pattern

Pattern Bright Pattern fournit la solution de centre de contact omnicanal tout-en-un la plus simple et la plus puissante avec plus de 500 clients dans 26 pays, dont Bank of America, Bell24, Cable and Wireless, City of Brampton, Community Medical, Detroit Water, Enercare, EY, First Bank, Hairclub, Hurtigruten, Mediterranean Shipping Company, Naver, Officeworks, Pepsi, Randstad, SEIU, Southern Cross Health Insurance, Sun Country Airlines, Sylvan Learning, United Power, VW Bentley, YMCA et Zillow. Bright Pattern est la plateforme omnicanale la mieux notée par les clients et les analystes, avec le retour sur investissement et le temps de déploiement les plus rapides du secteur.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2008948/Bright_Pattern_CCW_Berlin_2023.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/967243/Bright_Pattern_Logo.jpg

SOURCE Bright Pattern