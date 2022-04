Brilliant Planet Limited annonce la clôture de son cycle de financement de série A de 12 millions de dollars, codirigé par Union Square Ventures et Toyota Ventures

LONDRES, 6 avril 2022 /PRNewswire/ -- Brilliant Planet Limited (anciennement Susewi Ltd), société de captage et de stockage du carbone basée sur la nature, a annoncé aujourd'hui la clôture de son cycle de financement de série A sursouscrit de 12 millions de dollars, codirigé par Union Square Ventures et Toyota Ventures. Parmi les autres investisseurs et les investisseurs suivants figurent Future Positive Capital, AiiM Partners, S2G Ventures, Hatch et Pegasus Tech Ventures.

Brilliant Planet libère le pouvoir des algues en tant que méthode abordable de séquestration permanente et quantifiable du carbone à l'échelle gigatonne. Les processus innovants de l'entreprise permettent de faire pousser de grandes quantités de microalgues dans des systèmes à étangs en plein air sur des terres côtières désertiques. Ce résultat est obtenu sans recours à l'eau douce, en tirant parti d'un processus naturel qui contribue à la santé des océans et de l'air.

Après quatre années d'essais dans ses installations de recherche de 3 hectares au Maroc, Brilliant Planet utilisera les fonds du cycle de financement de série A pour préparer la construction d'une installation de démonstration commerciale de 30 hectares tout en poursuivant son programme de R&D fondamental basé à Londres. Brilliant Planet est soutenue par des partenaires tels que UK Research & Innovation, la Scottish Association of Marine Science et l'Université de Southampton dans le cadre d'une série d'initiatives de recherche telles que la télédétection, l'océanographie, le développement de capteurs et la dynamique des fluides.

« Les solutions naturelles à la lutte contre le changement climatique sont normalement les plus évolutives et les plus rentables, mais il est souvent difficile de vérifier la quantité de carbone éliminée par ces méthodes et la perméabilité du stockage. En revanche, les solutions artificielles telles que le captage direct de l'air sont facilement vérifiables, mais leur coût est prohibitif en raison de l'importance de l'énergie, des produits chimiques et de l'eau douce qu'elles nécessitent. Brilliant Planet a mis au point un système naturel unique, rentable, évolutif et vérifiable qui répond à toutes les exigences », déclare Adam Taylor, PDG de Brilliant Planet. « Le GIEC ayant confirmé que d'énormes quantités de carbone devront être éliminées de l'atmosphère pour limiter le réchauffement climatique à 1,5°c, nous pensons qu'il s'agit de la bonne solution au bon moment.

Raffael Jovine, scientifique en chef et cofondateur, ajoute : « En recourant à des déserts vides et à de l'eau de mer qui ne remonterait pas autrement à la surface, notre solution crée une « nouvelle » productivité primaire nette. En d'autres termes, nous utilisons des ressources naturelles sous-utilisées pour faire pousser une nouvelle biomasse et absorber l'excès de dioxyde de carbone. Par unité de surface, cette approche séquestre jusqu'à 30 fois plus de carbone par an que les forêts tropicales, tout en désacidifiant l'eau de mer côtière locale pour la ramener à des niveaux préindustriels. »

John Buttrick, de Union Square Ventures, va rejoindre le conseil d'administration. « Étant donné qu'un grand nombre des plus grandes entreprises du monde annoncent chaque mois des objectifs en matière de neutralité carbone, nous prévoyons une croissance substantielle de la demande de crédits carbone de haute qualité au cours des prochaines années », a déclaré John. « Cela représente une opportunité importante pour les entreprises qui peuvent rapidement accélérer l'élimination du carbone tout en respectant les normes de qualité exigées par les entreprises les plus avancées. Nous pensons que Brilliant Planet est particulièrement bien placée pour le faire. »

Lisa Coca, associée du Fonds pour le climat chez Toyota Ventures, a ajouté : « Nous avons été impressionnés par la profondeur de la recherche fondamentale entreprise par l'équipe de Brilliant Planet, et par leur capacité à traduire ces résultats en améliorations concrètes de l'efficacité et en un vaste portefeuille de brevets. Une compréhension plus approfondie des algues a permis à Brilliant Planet de tirer parti de la nature, plutôt que de devoir la changer, et nous sommes impatients de soutenir l'entreprise dans sa lutte contre le changement climatique. »

Grâce au programme Transforming Food Production, les subventions antérieures de l'UKRI ont joué un rôle important dans le développement de la R&D jusqu'à la démonstration à l'échelle pilote. Katrina Hayter, directrice du programme Transforming Food Production de l'UKRI, a déclaré : « Nous sommes ravis de voir Brilliant Planet attirer des investissements supplémentaires du secteur privé afin de mettre au point et étendre la technologie que l'entreprise a développée et démontrée dans le cadre du programme Transforming Food Production. L'une des pierres angulaires de notre programme consiste à mettre le secteur sur une trajectoire permettant de parvenir à des émissions nettes nulles. La culture d'algues à grande échelle présente un énorme potentiel pour atténuer les effets du changement climatique, tout en offrant des possibilités en tant que source alternative durable de nourriture.

Brilliant Planet recrute activement des talents pour un large éventail de postes dans les domaines de la science, de l'ingénierie, de la technologie et de l'entreprise. Pour en savoir plus et contribuer de manière significative à la résolution de l'un des problèmes les plus urgents de notre planète, veuillez consulter le site www.brilliantplanet.com/careers

