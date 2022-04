Brilliant Planet Limited gibt den Abschluss seiner 12-Millionen-Dollar-Finanzierungsserie A bekannt, die von Union Square Ventures und Toyota Ventures geleitet wird

LONDON, 6. April 2022 /PRNewswire/ --Brilliant Planet Limited (ehemals Susewi Ltd), das Unternehmen für Kohlenstoffabscheidung und -speicherung auf natürlicher Basis, gab heute den Abschluss seiner überzeichneten Serie-A-Finanzierung in Höhe von 12 Millionen US-Dollar bekannt, die von Union Square Ventures und Toyota Ventures geleitet wird. Zu den weiteren und nachfolgenden Investoren gehören Future Positive Capital, AiiM Partners, S2G Ventures, Hatch und Pegasus Tech Ventures.

Brilliant Planet erschließt die Kraft der Algen als erschwingliche Methode zur dauerhaften und quantifizierbaren Bindung von Kohlenstoff im Gigatonnenmaßstab. Die innovativen Verfahren des Unternehmens ermöglichen das Wachstum großer Mengen von Mikroalgen in Teichanlagen unter freiem Himmel auf küstennahem Wüstenland. Dies wird ohne den Einsatz von Süßwasser erreicht, indem ein natürlicher Prozess genutzt wird, der zur Gesundheit der Ozeane und der Luft beiträgt.

Nach vierjährigen Versuchen in seiner 3 Hektar großen Forschungsanlage in Marokko wird Brilliant Planet die Erlöse aus der Serie A verwenden, um den Bau einer 30 Hektar großen kommerziellen Demonstrationsanlage vorzubereiten und gleichzeitig sein grundlegendes Forschungs- und Entwicklungsprogramm in London fortzusetzen. Brilliant Planet wird von Partnern wie UK Research & Innovation, Scottish Association of Marine Science und der Universität Southampton in einer Reihe von Forschungsinitiativen wie Fernerkundung, Ozeanografie, Sensorentwicklung und Strömungsdynamik unterstützt.

„Naturbasierte Lösungen zur Bekämpfung des Klimawandels sind in der Regel am skalierbarsten und kostengünstigsten, aber es ist oft schwierig, die Menge des durch diese Methoden entfernten Kohlenstoffs und die Durchlässigkeit der Speicherung zu überprüfen. Andererseits lassen sich künstliche Lösungen wie die direkte Luftabscheidung leicht überprüfen, sind aber aufgrund des erheblichen Energie-, Chemikalien- und Frischwasserbedarfs unerschwinglich. Brilliant Planet hat nun ein einzigartig kosteneffizientes, skalierbares und überprüfbares naturbasiertes System entwickelt, das allen Anforderungen gerecht wird", erklärt Adam Taylor, CEO von Brilliant Planet. „Da der IPCC bestätigt hat, dass enorme Mengen an Kohlenstoff aus der Atmosphäre entfernt werden müssen, um die globale Erwärmung auf 1,5 °C zu begrenzen, sind wir der Meinung, dass dies die richtige Lösung zur richtigen Zeit ist."

Raffael Jovine, leitender Wissenschaftler und Mitbegründer, fügte hinzu: „Durch die Nutzung von leerem Wüsten- und Meerwasser, das sonst nicht an die Oberfläche gelangt wäre, schafft unsere Lösung eine ‚neue' Nettoprimärproduktivität. Mit anderen Worten: Wir nutzen nicht ausreichend genutzte natürliche Ressourcen, um neue Biomasse anzubauen und überschüssiges Kohlendioxid abzubauen. Pro Flächeneinheit wird auf diese Weise bis zu 30 Mal mehr Kohlenstoff pro Jahr gebunden als in Regenwäldern, und gleichzeitig wird das Meerwasser an der Küste auf das vorindustrielle Niveau entsäuert."

John Buttrick von Union Square Ventures wird Mitglied des Board of Directors. „Da viele der größten Unternehmen der Welt jeden Monat Netto-Null-Ziele ankündigen, erwarten wir in den nächsten Jahren einen erheblichen Anstieg der Nachfrage nach hochwertigen Emissionsgutschriften", so John. „Dies stellt eine wichtige Gelegenheit für Unternehmen dar, die die Kohlenstoffentfernung schnell skalieren und gleichzeitig die von anspruchsvollen Unternehmen geforderten Qualitätsstandards erfüllen können. Wir sind davon überzeugt, dass Brilliant Planet in einer einmaligen Position ist, um dies zu tun."

Lisa Coca, Klimafonds-Partnerin bei Toyota Ventures, fügte hinzu: „Wir waren beeindruckt von der Tiefe der Grundlagenforschung, die das Team von Brilliant Planet betrieben hat, und von seiner Fähigkeit, diese Erkenntnisse in reale Effizienzverbesserungen und eine umfangreiche Patent-Pipeline umzusetzen. Ein tieferes Verständnis der Algen hat Brilliant Planet in die Lage versetzt, die Natur zu nutzen, anstatt sie verändern zu müssen, und wir freuen uns darauf, das Unternehmen bei seinen Bemühungen zur Bekämpfung des Klimawandels zu unterstützen."

Frühere Zuschüsse des UKRI im Rahmen des Programms „Transforming Food Production" spielten eine wichtige Rolle bei der Entwicklung von Forschung und Entwicklung bis hin zur Demonstration im Pilotmaßstab. Katrina Hayter, UKRI Challenge Director des Transforming Food Production Programme, kommentierte: „Es ist fantastisch zu sehen, dass Brilliant Planet zusätzliche Investitionen aus dem privaten Sektor erhält, um die Technologie, die sie im Rahmen des Transforming Food Production Programme entwickelt und demonstriert haben, auszubauen und zu erweitern. Ein Eckpfeiler unseres Programms ist es, den Sektor auf einen Kurs zu bringen, der zu einer Netto-Null-Emission führt. Die großflächige Kultivierung von Algen hat ein enormes Potenzial, die Auswirkungen des Klimawandels abzuschwächen, und bietet gleichzeitig die Möglichkeit, eine nachhaltige alternative Nahrungsquelle zu schaffen."

Brilliant Planet sucht aktiv nach Mitarbeitern für ein breites Spektrum an wissenschaftlichen, technischen, technologischen und unternehmerischen Aufgaben. Um mehr zu erfahren und einen sinnvollen Beitrag zur Lösung eines der dringendsten Probleme unseres Planeten zu leisten, besuchen Sie bitte www.brilliantplanet.com/careers

Informationen zu Brilliant Planet

