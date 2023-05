Bringen Sie Ihre Automatisierung auf die nächste Stufe mit Cervoz auf der Automate 2023

TAIPEI, 1. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Cervoz, der bahnbrechende Anbieter von industriellen Speicherlösungen, wird auf der mit Spannung erwarteten Automate Show 2023 in Detroit, USA, vom 22. bis 25. Mai für Aufsehen sorgen. Cervoz wird seine neuesten Technologien und bahnbrechenden Produkte vorstellen, die speziell entwickelt wurden, um die einzigartigen Anforderungen der Automatisierungsbranche zu erfüllen.

Revolutionize Your Business and Witness the Power of Cutting-Edge Industrial Storage, Memory, and Expansion Solutions at Automate Show 2023 with Cervoz.

Als hochrangiger Anbieter von SSDs und DRAM ist Cervoz bestrebt, sich mit Branchenführern und Visionären in den Bereichen Robotik, maschinelles Sehen und Bewegungssteuerung zu verbinden. Lassen Sie sich diese außergewöhnliche Gelegenheit nicht entgehen und entdecken Sie, wie Cervoz die Welt der industriellen Speicherlösungen revolutioniert.

Am Stand Nummer7016 wird Cervoz seine praktischen Lösungen in den Bereichen Embedded Systems, Industrieautomation und Power Loss Protection-Technologie mit seinen industrietauglichen SSDs vorstellen. Cervoz wird auch seine neuesten Arbeitsspeicher- und Datenspeicher-Produkte vorstellen, die auf diese Lösungen abgestimmt sind. Besucher am Stand können mehr über die innovativen Produkte und Technologien erfahren, die Cervoz bietet.

Integrierte Lösungen: SSDs in Industriequalität, speziell gestaltet für maximale Zuverlässigkeit und Leistung in extremen Umgebungen

Im Rahmen der Embedded Solutions wird Cervoz sein Angebot an SSDs in Industriequalität vorstellen, die den Anforderungen der Automatisierungsindustrie gerecht werden. Zu den Produkten in dieser Kategorie gehören seine neueste NVMe Gen4x4 SSD (T441) und industrielle SSDs in verschiedenen Formfaktoren, einschließlich M.2 (2242, 2280) und 2,5 Zoll mit Kapazitäten bis zu 2 TB, die entwickelt wurden, um extremen Temperaturbereichen, Stößen, Vibrationen und anderen rauen Umgebungsbedingungen standzuhalten. Diese SSDs sind auf Zuverlässigkeit und Leistung ausgelegt und eignen sich für AIoT-Anwendungen, die höhere Geschwindigkeiten und mehr Rechenleistung erfordern, um qualitativ hochwertige Daten zu übertragen.

Industrielle Automatisierung: Industrielle DRAM-Module und Erweiterungskarten für Hochleistungsrechnen und Konnektivität

Die industriellen Automatisierungslösungen von Cervoz umfassen industrielle DRAM-Module und industrielle Erweiterungskarten, die eine hervorragende Stabilität und Zuverlässigkeit bieten. Das DDR5 5600 DIMM/ SO-DIMM bietet schnellere Datenübertragungsraten und einen geringeren Stromverbrauch. Darüber hinaus ist die PoE+ PCIe-Ethernet-Erweiterungskarte darauf ausgelegt, Hochgeschwindigkeitskonnektivität und Stromversorgung für Netzwerkgeräte und Kameras bereitzustellen, wodurch sie sich perfekt für den Bereich der Fabrikautomation eignet.

Technologie zum Schutz bei Stromausfall: Gewährleistung der Datensicherheit und Zuverlässigkeit bei unerwarteten Ereignissen

Die Technologie zum Schutz bei Stromausfall von Cervoz gewährleistet Datensicherheit und Zuverlässigkeit bei unerwarteten Ereignissen. Die Technologie ist ein entscheidendes Merkmal seiner SSDs, und Cervoz wird seine neuesten Powerguard-SSD-Serien vorstellen, die eine verbesserte Datensicherheit und Zuverlässigkeit bieten.

Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, auf der Automate Show 2023 mit Cervoz in Kontakt zu treten. Holen Sie sich Ihr kostenloses Ticket, besuchen Sie Stand 7016 und sehen Sie, wie Cervoz die einzigartigen Anforderungen der Automatisierungsbranche erfüllt.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.cervoz.com oder wenden Sie sich an [email protected].

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2063487/PR_Wire_US__2023_automate_1920x1080.jpg

