Faites passer votre automatisation au niveau supérieur avec Cervoz à Automate 2023

TAIPEI, 1 mai 2023 /PRNewswire/ -- Préparez-vous à être émerveillé car Cervoz, le fournisseur pionnier de solutions de mémoire et de stockage industriels, met le cap sur le très attendu Automate Show 2023 à Détroit, aux États-Unis, du 22 au 25 mai. Cervoz dévoilera ses dernières technologies de pointe et ses produits révolutionnaires spécialement conçus pour répondre aux exigences uniques de l'industrie de l'automatisation.

Revolutionize Your Business and Witness the Power of Cutting-Edge Industrial Storage, Memory, and Expansion Solutions at Automate Show 2023 with Cervoz.

En tant que fournisseur de premier plan de SSD et de DRAM de qualité industrielle, Cervoz est impatient d'entrer en contact avec les leaders et les visionnaires de l'industrie dans les domaines de la robotique, de la vision industrielle et du contrôle des mouvements. Ne manquez pas cette occasion exceptionnelle de découvrir comment Cervoz révolutionne le monde de la mémoire industrielle et des solutions de stockage.

Au stand n° 7016, Cervoz présentera ses solutions pratiques en matière de systèmes embarqués, d'automatisation industrielle et de technologie de protection contre les pertes d'énergie grâce à ses disques SSD de qualité industrielle. Cervoz présentera également ses derniers produits de mémoire et de stockage qui s'alignent sur ces solutions. Les visiteurs du stand peuvent s'attendre à en apprendre davantage sur les produits et technologies innovants proposés par Cervoz.

Solutions embarquées : SSD de qualité industrielle conçus pour la fiabilité et la performance dans des environnements extrêmes

Dans le cadre des solutions embarquées, Cervoz présentera sa gamme de disques SSD de qualité industrielle qui répondent aux besoins de l'industrie de l'automatisation. Les produits de cette catégorie comprennent son dernier SSD NVMe Gen4x4 (T441) et des SSD industriels dans différents facteurs de forme, notamment M.2 ( 2242 , 2280 ) et 2.5" avec des capacités allant jusqu'à 2 To, conçus pour résister à des plages de températures extrêmes, aux chocs et aux vibrations, ainsi qu'à d'autres conditions environnementales difficiles. Ces SSD sont conçus pour être fiables et performants et conviennent aux applications AIoT qui nécessitent des vitesses plus élevées et une plus grande puissance de calcul pour transférer des données de haute qualité.

Automatisation industrielle : modules DRAM industriels et cartes d'extension pour l'informatique et la connectivité à haute performance

Les solutions d'automatisation industrielle de Cervoz comprennent des modules DRAM industriels et des cartes d'extension industrielles, qui offrent une stabilité et une fiabilité excellentes. Le DDR5 5600 DIMM / SO-DIMM offre des taux de transfert de données plus rapides et une consommation d'énergie plus faible. De plus, la carte d'extension Ethernet PCIe PoE+ est conçue pour fournir une connectivité à haut débit et une alimentation électrique aux périphériques réseau et aux caméras, ce qui en fait une solution idéale pour les domaines de l'automatisation industrielle.

Technologie de protection contre les pertes d'énergie : garantir la sécurité et la fiabilité des données en cas d'événements inattendus

La technologie de protection contre les pertes d'énergie de Cervoz garantit la sécurité et la fiabilité des données en cas d'événements inattendus. Cette technologie est une caractéristique essentielle de ses disques SSD, et Cervoz présentera ses dernières séries de disques SSD Powerguard qui offrent une sécurité et une fiabilité accrues des données.

Ne manquez pas l'occasion de rencontrer Cervoz au salon Automate 2023. Obtenez votre billet gratuit et visitez le stand 7016 pour voir comment Cervoz répond aux demandes uniques de l'industrie de l'automatisation.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter www.cervoz.com ou envoyer un e-mail à [email protected] .

