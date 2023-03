Briocean célèbre une croissance remarquable lors de son gala annuel

SHENZHEN, Chine, 8 mars 2023 /PRNewswire/ -- Briocean, le premier distributeur mondial de composants électroniques, a célébré sa cérémonie de gala annuel, une étape clé de son parcours réussi depuis sa création en 2008. L'événement, auquel ont assisté plus de 500 membres du personnel, y compris des collègues d'autres pays asiatiques, était une célébration de la croissance remarquable et du succès mondial de l'entreprise.

Briocean team at the Annual Gala Ceremony in Sanya, China Sharon Ho, CEO of Briocean and her global team

Briocean a connu une croissance fulgurante au fil des ans, avec une croissance de 300 % en 2022. Ce succès peut être attribué à l'expertise de l'entreprise et à son engagement à fournir une assurance qualité à des clients de diverses industries du monde entier. De plus, Briocean est fier de son solide réseau de chaîne d'approvisionnement, offrant à ses clients une garantie de 5 ans et un plan de paiement flexible pour répondre à leurs besoins en composants électroniques dans un court délai. En plus de sa présence mondiale, la société prévoit également d'étendre ses opérations dans la région Asie-Pacifique, reconnaissant le potentiel de développement de la région. Cette expansion permettra à Briocean de mieux servir ses clients dans la région et de renforcer sa position de leader mondial de la distribution de composants électroniques.

« Les services de chaîne d'approvisionnement exceptionnels de l'entreprise sont un facteur important de son succès », a déclaré Sharon, PDG de Briocean. « Nous avons défendu les valeurs d'intégrité, de professionnalisme, de conscience et de réalisation d'une situation gagnant-gagnant depuis notre création, et nous continuerons à le faire ensemble en tant qu'équipe pour travailler vers nos objectifs communs et surmonter tous les défis à venir. »

Lors de la cérémonie de gala, Sharon a réitéré l'engagement de l'entreprise à offrir de la valeur et de la confiance à nos clients en offrant des services tels que l'assurance qualité grâce à des procédures de test strictes, la réduction des coûts sur les composants électroniques, l'approvisionnement en pénurie pour les clients sur les pièces difficiles, la mise en kit de petits lots et gestion des stocks excédentaires. Les services de Briocean sont adaptés pour répondre aux besoins spécifiques des clients, et la société travaille en étroite collaboration avec notre solide réseau de fournisseurs de confiance pour s'assurer que tous nos clients reçoivent des solutions fiables, opportunes et rentables pour leurs besoins en composants électroniques. Alors que Briocean regarde vers l'avenir, elle reste attachée à ses valeurs et à sa mission, reconnaissant qu'elles sont la clé de son succès.

À propos de Briocean

Avec plus de 4 000 fournisseurs mondiaux comme partenaires, un système de gestion des fournisseurs rigide et des processus de qualité stricts, l'expertise et l'engagement de Briocean envers un service de qualité ont valu à l'entreprise une réputation de partenaire de confiance pour la distribution de composants électroniques.

Les services de Briocean incluent :

Pour plus d'informations sur Briocean et ses services, visitez www.briocean.com pour en savoir plus.

