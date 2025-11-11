Brno vise l'espace : les innovateurs locaux présentent l'excellence spatiale tchèque à la plus grande exposition européenne sur l'espace

BRNO, République tchèque, 11 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Autrefois connue pour sa mécanique de précision et sa microélectronique, la région de Brno est devenue l'un des pôles spatiaux les plus dynamiques d'Europe. Plus de 30 entreprises employant plus de 400 spécialistes sont aujourd'hui actives dans les technologies satellitaires et spatiales, où la main-d'œuvre a augmenté d'un quart en trois ans. Soutenu par l'agence d'innovation JIC , qui gère l'incubateur d'entreprises ESA BIC dans la région et ouvre aux jeunes pousses des possibilités de financement, le Brno Space Cluster réunit les principaux acteurs de l'écosystème local. Cette plateforme de collaboration permet maintenant à l'excellence spatiale tchèque de conquérir la scène internationale à l'occasion du salon Space Tech Expo Europe, qui se tient à Brême .

La région de Brno y mettra en avant l'éventail de ses capacités spatiales, de la conception de satellites et de systèmes de propulsion au traitement de données en orbite. TRL Space dévoilera son nouveau déployeur de satellite CAVE, présentera des technologies allant du système de satellites TRAP à un filament spatial pour l'impression en 3D et évoquera la construction en cours de nouvelles installations d'essai à son siège de Brno. Zaitra apporte l'intelligence en orbite grâce à sa plateforme d'informatique en périphérie SKAISEN, capable d'analyser les données satellitaires en temps réel et de fournir des informations exploitables aux utilisateurs sur la Terre. Inpraise Systems se concentre sur les pompes électriques de nouvelle génération pour les moteurs de fusée, développées conjointement avec NAMMO, tandis que Groundcom assure une communication par satellite sans faille grâce à son réseau de stations terrestres en tant que service, qui favorise l'efficacité et la souplesse des opérations dans le monde entier.

Outre ces exposants, le Brno Space Cluster rassemble un groupe d'entreprises et d'organismes de recherche actifs dans les domaines de l'électronique et de la cybersécurité, des matériaux et des technologies d'essai, de l'instrumentation scientifique et de l'analyse de données, illustrant ainsi la capacité de la région à couvrir l'ensemble de la chaîne de valeur des missions spatiales modernes.

La force de cette collaboration transparaît dans de grands projets internationaux. Un consortium de membres du Brno Space Cluster, composé de TRL Space, AerialComm, G. L. Electronic et SAWtronics, a été sélectionné par l'Agence spatiale européenne (ESA) pour mettre au point et fournir les composants électroniques de l'instrument VenSpec-H destiné à la mission EnVision vers Vénus, dans le cadre d'un contrat d'une valeur de 2,6 millions d'euros. L'instrument analysera l'atmosphère de la planète pour aider à comprendre l'évolution de Vénus. Il portera une empreinte symbolique de la Vénus de Vestonice, dans un hommage associant patrimoine tchèque et exploration de la planète du même nom.

Grâce à des projets comme EnVision, Brno démontre la profondeur et la maturité de son industrie spatiale, fondée sur une coopération étroite entre la recherche, les entreprises et la technologie.