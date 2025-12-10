BrowserStack annonce la disponibilité d'un serveur MCP sur AWS Marketplace

DUBLIN, 10 décembre 2025 /PRNewswire/ -- BrowserStack , la première plateforme de test de logiciels au monde, a annoncé aujourd'hui que BrowserStack MCP Server est désormais disponible sur Amazon Web Services (AWS) Marketplace, aidant les organisations à découvrir, essayer, tester, acheter, déployer et gérer facilement des milliers de solutions logicielles, y compris des agents IA préconstruits et des outils prêts à être intégrés, le tout dans une destination unique pratique.

BrowserStack MCP Server est une couche d'intégration open-source permettant aux développeurs d'accéder à des capacités de test de niveau entreprise directement à partir d'outils d'intelligence artificielle tels que GitHub Copilot, Cursor et Claude. En comblant le fossé entre les assistants IA et l'infrastructure de test, le serveur MCP élimine le changement de contexte et aide les équipes à tester, déboguer et livrer plus rapidement grâce à des interactions en langage naturel.

Les clients d'AWS auront désormais accès aux capacités de BrowserStack MCP Server directement sur AWS Marketplace, ce qui simplifiera l'achat et l'intégration de tests alimentés par l'IA dans leurs flux de travail.

Capacités clés :

Lancement d'applications ou de sites web sur des milliers d'appareils et de navigateurs réels instantanément à partir de votre environnement de développement intégré

Exécution de suites Playwright et Selenium avec un débogage, une analyse des défaillances et des correctifs automatisés assistés par l'IA

Recherche des problèmes d'accessibilité avec des solutions suggérées par l'IA pour assurer la conformité WCAG et ADA

Génération de cas de test à partir de documents de spécification des exigences produit, conversion de tests manuels en tests automatisés et auto-récupération des tests instables à l'aide des agents d'IA BrowserStack

« Les développeurs utilisent déjà des outils d'IA dans leurs environnements de développement intégré, mais ces outils ne peuvent pas agir au-delà de la suggestion de code », a déclaré Ritesh Arora, PDG et cofondateur de BrowserStack. « Avec BrowserStack MCP Server disponible sur AWS Marketplace, un développeur peut simplement demander à son assistant IA de 'exécuter cet APK sur un appareil Pixel et déboguer le plantage', et cela se produit instantanément - application installée, lancée sur un appareil réel, avec des journaux complets et des traces de pile. Nous donnons aux clients d'AWS la possibilité de transformer leurs assistants IA en agents de test qui exécutent de véritables flux de travail. »

BrowserStack MCP Server est désormais disponible sur AWS Marketplace , apportant aux équipes de développement du monde entier des flux de test alimentés par l'IA.

