BrowserStack annonce un plan d'actionnariat des salariés et un programme d'offre publique de rachat d'actions de 125 millions de dollars, créant ainsi de la richesse pour plus de 500 employés

DUBLIN, 12 janvier 2026 /PRNewswire/ -- BrowserStack , la première plateforme de test de logiciels au monde, a annoncé aujourd'hui un plan d'actionnariat des salariés et un programme d'offre publique de rachat d'actions de 125 millions de dollars pour ses employés et ses premiers investisseurs. Le programme bénéficiera à plus de 500 employés actuels et anciens, ainsi qu'aux premiers investisseurs. Il s'agit du troisième rachat de l'entreprise et de l'un des plus importants rachats ESOP dans l'écosystème indien des startups.

Avec cette transaction, la valeur cumulée des rachats de BrowserStack atteint plus de 275 millions de dollars sur trois programmes. La saine génération de bénéfices de l'entreprise lui a permis de financer ce rachat entièrement par des provisions internes, créant ainsi constamment de la richesse pour les parties prenantes qui ont fait partie intégrante de sa croissance.

« Nous avons commencé dans un petit café avec une idée simple, et les personnes qui nous ont rejoints dès le début sont la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui », a déclaré Ritesh Arora, cofondateur et PDG de BrowserStack. « Voir les membres de notre équipe construire leur vie et leur avenir aux côtés de l'entreprise est l'aspect le plus gratifiant de la construction commune. Au fur et à mesure du développement de l'innovation basée sur l'IA, nous voulons que notre équipe aie le même sentiment d'appartenance et de fierté que Nakul et moi chaque jour ».

Ce rachat coïncide avec l'évolution de BrowserStack, qui n'est plus une simple infrastructure de test, mais une plateforme de test complète de bout en bout (E2E). L'entreprise a élargi son portefeuille de cinq à 21 produits, en créant une pile unifiée qui couvre l'ensemble du cycle de vie des tests (des tests fonctionnels, d'accessibilité et visuels à la gestion des tests et au débogage).

L'entreprise tire parti de ces bénéfices non seulement pour récompenser les parties prenantes, mais aussi pour alimenter une croissance agressive. BrowserStack cherche activement à acquérir des startups spécialisées dans les outils de développement, en utilisant ses flux de trésorerie importants pour consolider le marché à la suite d'acquisitions récentes telles que Requestly et Bird Eats Bug.

Le programme de rachat sera mis en place dans les semaines à venir et les participants recevront des informations directement de la part de l'entreprise.

À propos de BrowserStack

BrowserStack est la principale plateforme mondiale de test de logiciels alimentée par l'IA, conçue pour aider les développeurs et les équipes chargées de l'assurance de la qualité à fournir rapidement des logiciels de qualité. Plus de 50 000 équipes, comme celles d'Amazon, de Microsoft ou de NVIDIA, font confiance à BrowserStack pour effectuer plus de trois millions de tests chaque jour dans 21 centres de données mondiaux. La plateforme leur propose un accès instantané à plus de 30 000 appareils et navigateurs réels.

Fondé en 2011, BrowserStack est une société privée soutenue par Accel, Bond et Insight Partners. Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site https://www.browserstack.com .

