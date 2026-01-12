BrowserStack kündigt ein ESOP- und Aktienrückkaufprogramm im Wert von 125 Millionen US-Dollar an, das über 500 Mitarbeitenden Vermögenszuwächse ermöglicht

DUBLIN, 12. Januar 2026 /PRNewswire/ -- BrowserStack , die weltweit führende Plattform für Softwaretests, gab heute ein ESOP- und Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 125 Millionen US-Dollar für seine Mitarbeitenden und frühen Investoren bekannt. Das Programm kommt über 500 aktuellen und ehemaligen Mitarbeitenden sowie frühen Investoren zugute. Dies ist der dritte Rückkauf des Unternehmens und einer der größten ESOP-Rückkäufe im indischen Startup-Ökosystem.

Mit dieser Transaktion erreicht der kumulierte Rückkaufwert von BrowserStack über drei Programme hinweg mehr als 275 Millionen US-Dollar. Durch die solide Gewinnentwicklung des Unternehmens konnte dieser Rückkauf vollständig aus internen Rückstellungen finanziert werden, wodurch kontinuierlich Wert für die Stakeholder geschaffen wurde, die maßgeblich zum Wachstum des Unternehmens beigetragen haben.

„Wir haben in einem kleinen Café mit einer einfachen Idee angefangen, und die Leute, die sich uns schon früh angeschlossen haben, sind der Grund, warum wir heute hier sind", sagt Ritesh Arora, Mitbegründer und Geschäftsführer von BrowserStack. „Das Schönste daran, gemeinsam etwas aufzubauen, ist zu sehen, wie unsere Teammitglieder ihr Leben und ihre Zukunft gemeinsam mit dem Unternehmen gestalten. Bei der Skalierung KI-gesteuerter Innovationen ist es uns wichtig, dass unser Team das gleiche Verantwortungsbewusstsein und den gleichen Stolz empfindet, den Nakul und ich jeden Tag verspüren."

Der Rückkauf erfolgt zeitgleich mit der Weiterentwicklung von BrowserStack von einer Testinfrastruktur zu einer umfassenden End-to-End-Testplattform (E2E). Das Unternehmen hat sein Portfolio von fünf auf 21 Produkte erweitert und damit eine einheitliche Plattform geschaffen, die den gesamten Testlebenszyklus abdeckt – von Funktions-, Barrierefreiheits- und visuellen Tests bis hin zu Testmanagement und Debugging.

Das Unternehmen nutzt diese Gewinne nicht nur, um seine Aktionäre zu belohnen, sondern auch, um ein aggressives Wachstum zu fördern. BrowserStack ist aktiv auf der Suche nach Start-ups im Bereich Entwicklertools, um mit seinen starken Cashflows den Markt zu konsolidieren, nachdem kürzlich Unternehmen wie Requestly und Bird Eats Bug übernommen wurden.

Das Rückkaufprogramm wird in den kommenden Wochen anlaufen, wobei die Teilnehmer die Einzelheiten direkt vom Unternehmen erhalten.

BrowserStack ist die weltweit führende Plattform für Softwaretests, die mit KI unterstützt wird, um Entwicklern und Qualitätssicherungsteams dabei zu helfen, schnell hochwertige Software zu liefern. Auf BrowserStack vertrauen über 50 000 Teams, darunter Amazon, Microsoft sowie NVIDIA, und die Plattform führt täglich mehr als drei Millionen Tests in 21 globalen Rechenzentren durch. Sie bietet Teams sofortigen Zugriff auf über 30 000 reale Geräte und Browser.

BrowserStack wurde 2011 gegründet und ist ein privates Unternehmen, welches von Accel, Bond und Insight Partners unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.browserstack.com .

